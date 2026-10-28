Опит за преврат и напрегната битка за неприкосновеност в новия епизод на “Игри на волята”

О спорвана, напрегната и изпълнена с обрати номинционна битка очаква Канарите и Ураганите в екстремното риалити “Игри на волята” тази вечер от 20:00 ч. по NOVA. След като се разделиха със своя капитан вчера, днес Зелените отново ще трябва да се прегрупират и да направят всичко възможно да постигнат победа на Арената. Жадният за успехи отбор на Сините обаче ще потърси реванш за загубата си в териториалния сблъсък в опит да избегне номинациите.

Източник: NOVA

Извън бойното поле стратегиите на участниците отново ще претърпят промяна. В Резиденцията коалицията на Велизар, Иван и Красимир ще направи опит за преврат и превземане на властта в племето. Има ли кого обаче да привлекат на своя страна, за да изпълнят плана си?

Източник: NOVA

В Изолатора пък студентката Йоана ще продължи да търпи негативи заради държанието и играта си, което ще постави мишена на гърба ѝ.

Не пропускайте “Игри на волята” тази вечер от 20:00 ч. по NOVA.

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