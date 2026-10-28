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Зловеща прогноза: "Супер Ел Ниньо" заплашва стотици хиляди човешки животи по света

Световната метеорологична организация предупреждава за феномен с безпрецедентна сила, който подсилва глобалното затопляне и води до смъртоносни горещини

28 октомври 2026, 14:13
Зловеща прогноза: "Супер Ел Ниньо" заплашва стотици хиляди човешки животи по света

З ловеща нова карта разкрива къде смъртоносната горещина, генерирана от мощния климатичен феномен „Супер Ел Ниньо“, може да отнеме най-много човешки животи през следващите месеци. Феноменът продължава да набира опасна сила в Тихия океан, съобщи Daily Mail.

Специализираният инструмент за проследяване - El Niño Heat Mortality Tracker (разработен от Climate Impact Lab към Университета в Чикаго) - показва, че допълнителни 370 000 живота са изложени на сериозен риск през следващите шест месеца.

Според прогнозите най-тежко засегнати от кризата до март ще бъдат Нигерия, Индия и Бразилия, които се очаква да понесат основния удар и да формират над една трета от всички смъртни случаи, свързани с екстремните температури.

Стотици хиляди жертви от началото на феномена

Световната метеорологична организация (СМО) предупреди, че "Ел Ниньо" - характеризиращ се с необичайно затопляне на водите в екваториалната част на Тихия океан - става „безпрецедентен по своята сила“. Силните прояви нарушават обичайните температурни модели и валежите в световен мащаб, водейки до тежки суши, наводнения и опасни горещини.

Новият инструмент предоставя данни за смъртните случаи от юни насам, като оценките сочат, че вече са регистрирани около 484 500 смъртни случая в световен мащаб в резултат на метеорологичния феномен, подсилен от глобалното затопляне:

  • Индия: Над 100 000 починали от екстремни горещини.
  • Китай: Над 85 400 допълнителни смъртни случая.
  • Судан: Около 38 500 жертви.
  • Индонезия: Над 20 000 починали.
  • Европа също не е подмината: инструментът отчита хиляди смъртни случаи заради летните жеги - около 7 200 в Италия, 4 800 във Франция, 2 500 в Германия, 2 300 в Испания и 820 в Обединеното кралство.

Какво предстои до пролетта?

Учените изчисляват, че в периода от юни 2026 г. до март 2027 г. Ел Ниньо ще допринесе за общо 857 400 допълнителни смъртни случая, свързани с горещините. Тази стряскаща цифра е с над 350 000 по-висока от първоначалните оценки на изследователите отпреди само няколко седмици. Причината е, че август и септември се оказаха значително по-горещи от очакваното.

„Нашите изследвания използват нови прогнозни възможности, за да отговорят на един от най-належащите въпроси: къде екстремните горещини вероятно ще отнемат животи? Възможността да предвидим смъртоносните ефекти ни дава шанс да дадем възможност на лидерите да действат преди животите да бъдат загубени“, посочва проф. Майкъл Грийнстоун от Университета в Чикаго. 

Освен горещините в Африка, Индия и Южна Америка, експертите предупреждават, че Обединеното кралство и Северна Европа може да се сблъскат със зима на хаоса, включваща бурни ветрове, проливни дъждове и дори сняг, следствие от силния климатичен феномен.

Източник: Daily Mail    
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