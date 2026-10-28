България

Радев: Преговаряме с ЕК, за да запазим увеличенията на заплати и пенсии

Премиерът не посочи дата за внасянето на проектобюджета и заяви, че кабинетът иска да запази планираните увеличения, като същевременно ограничи дефицита

28 октомври 2026, 10:49
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  • Правителството преговаря с Европейската комисия по спорни параметри на Бюджет 2027, за да запази планираните увеличения на заплати, пенсии и социални плащания, като същевременно ограничи бюджетния дефицит.
  • Премиерът Румен Радев не посочи дата за внасяне на проектобюджета и заяви, че страната трябва да съгласува бюджета си в евро с Европейската комисия, за да не бъдат засегнати доходите на гражданите.
  • Радев подкрепи постепенното актуализиране на данъчните оценки на имотите, които според него са остарели, и отказа да повтаря позицията на правителството по спора около предизборната кампания.

Обрат, Радев заяви, че ще внесе Бюджет 2027 г. до края на октомври

Правителството води преговори с Европейската комисия по няколко спорни въпроса около Бюджет 2027, като основната цел е да бъдат запазени планираните увеличения на заплатите, пенсиите и социалните плащания. Това заяви премиерът Румен Радев пред журналисти в кулоарите на Народното събрание. Той коментира още възможното забавяне на проектобюджета, необходимостта от актуализация на данъчните оценки на имотите и въпроси, свързани с предизборната кампания, пише NOVA.

 

Министър-председателят беше попитан дали кабинетът ще наруши Закона за публичните финанси, ако внесе държавния бюджет за следващата година в парламента след изборите. Радев не посочи конкретна дата за внасянето му, но подчерта, че правителството се стреми да постигне баланс между увеличаването на доходите, ограничаването на дефицита и финансирането на важни инфраструктурни проекти.

„За нас е най-важно да постигнем този важен баланс между политиките, които сме планирали за повишаване на доходите на хората, и намаляването на дефицита, като същевременно имаме капиталови разходи за приоритетни проекти в страната“, обясни премиерът.

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  • Бюджетът и преговорите с Европейската комисия

Радев посочи, че за първи път страната изготвя държавния си бюджет в евро и това изисква съгласуване с Европейската комисия. По думите му в момента се обсъждат няколко спорни въпроса, чието разрешаване е от съществено значение за заложените социални политики.

„Трябва да успеем наистина да го изговорим и да го договорим с Европейската комисия. Отчитайте, че за първи път ние правим бюджет в евро. След като правим бюджет в евро, той трябва да мине по определени процедури на съгласуване с Европейската комисия. Имаме няколко спорни въпроса, които в момента изчистваме, и аз не искам да бързам“, заяви министър-председателят.

Той предупреди, че ако не бъде постигнато необходимото съгласие, това може да се отрази на доходите на гражданите. „Ако ние не ги договорим, това ще се отрази на доходите на хората, което не искам да допускам“, подчерта Радев.

Премиерът не уточни кои точно параметри на бюджета предизвикват разногласия с Европейската комисия. Не даде и категоричен отговор дали евентуалното му внасяне след изборите би представлявало нарушение на законовите срокове.

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  • Какво ще се случи със заплатите, пенсиите и социалните придобивки?

Радев увери, че кабинетът се стреми да запази всички вече обявени мерки за повишаване на доходите и социална подкрепа. „Ние искаме да запазим всички социални придобивки, които сме планирали. И това в момента го договаряме как да стане“, обясни той.

Министър-председателят припомни, че правителството вече е представило намеренията си за увеличаване на редица плащания. „Вече обявихме какво увеличение ще има на заплати, на пенсии, на майчински, на детски, стипендии за ученици, за студенти, млади лекари, заплати и така нататък“, посочи Радев.

По думите му именно запазването на тези мерки е сред основните причини кабинетът да не прибързва с приключването на бюджетната процедура.

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  • Ще се увеличават ли данъчните оценки на имотите?

Премиерът коментира и темата за данъчните оценки на недвижимите имоти, като заяви, че действащите стойности са остарели и се нуждаят от постепенно актуализиране. „Данъчната оценка е изключително остаряла. Имаме вече и от кметове, и от бизнеса, отвсякъде това желание тя да бъде увеличена постепенно, да се приближаваме към реалната данъчна оценка“, заяви Радев.

Според него приближаването на данъчните оценки до действителните стойности на имотите би помогнало за ограничаване на манипулациите при сделките с недвижими имоти.

От думите му обаче не стана ясно кога би започнала подобна актуализация и какъв би бил конкретният ѝ размер.

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  • Радев отказа да повтори позицията на кабинета по въпросите за изборите

Журналистите отправиха към Радев и въпроси, свързани с предизборната кампания и позицията на правителството по възникнал спор относно изразената от него подкрепа за кандидатурата на Илияна Йотова, разпространена от правителствената пресслужба ден след първия тур. „Имаме ясна позиция от нашата пресслужба. Не искам да я повтарям наново. Вие сте запознати много добре с нея“, заяви той.

Радев постави въпроса дали при оценката на действията на кабинета е бил отчетен моментът, в който е започнала предизборната кампания. „А кога започва кампанията? Ние в какъв период бяхме тогава? Това съобразихте ли го?“, попита министър-председателят.

 

Източник: NOVA    
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