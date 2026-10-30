Бийко Борисов подкрепи Гюров и Кандев с декларация на политици и общественици

Л идерът на ГЕРБ Бойко Борисов подкрепи кандидатпрезидентската двойка Андрей Гюров и Георги Кандев, като се присъедини към обща декларация на президента Росен Плевнелиев, бивши премиери, министри, дипломати и военни от резерва. В документа подписалите призовават българите да гласуват за Гюров и Кандев на балотажа и предупреждават за нарастващите рискове за националната сигурност заради, според тях, подценяването на руската заплаха за България.

Сред подписалите са трима бивши министър-председатели - Бойко Борисов, Иван Костов и Николай Денков. Декларацията е подкрепена още от бившия президент Росен Плевнелиев, кмета на София Васил Терзиев, редица бивши министри, дипломати и висши офицери от резерва и запаса.

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В декларацията се отправя остро предупреждение за рисковете пред България заради войната в Украйна и ескалацията в Черно море. Подписалите настояват, че националната сигурност трябва да бъде над партийните различия и призовават за единство около ясна оценка на заплахите, защита на националните интереси и по-активно участие на страната в общата отбрана на ЕС и НАТО.

„Не трябва да чакаме още един потънал кораб, атакувана инфраструктура, атентат или човешки жертви, за да признаем мащаба на риска“, се казва в позицията.

Авторите на декларацията обвиняват правителството, че подценява опасността и не подготвя страната за адекватна реакция. Според тях отказът да бъде назована руската заплаха и недостатъчното използване на българските и съюзническите отбранителни способности увеличават уязвимостта на България.

„Недостигът на способности може да бъде компенсиран от съюзниците, недостигът на политическа воля - не“, подчертават подписалите.

Те критикуват и позициите, според които действията на Румъния за унищожаване на руски дронове могат да бъдат възприемани като провокация към Москва. В декларацията се посочва още, че искането на Владимир Путин НАТО да се върне към границите си отпреди 1997 г. би означавало България и останалите източноевропейски държави да бъдат върнати в руската сфера на влияние.

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В заключение подписалите призовават хората, които подкрепят европейския път на България и членството ѝ в НАТО. Според тях страната има нужда от политическа противотежест и институционален коректив на политиката на Румен Радев.