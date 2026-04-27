Ключова политическа седмица: Обнародват списъка с депутатите, предстоят мандати за правителство

Първото заседание на НС е насрочено за четвъртък

27 април 2026, 06:52
Започват проверки за премахването на агитационни материали, глобите за нарушителите са до 2 556 евро
Слънце и до 20 градуса в понеделник: Очаква се обрат във времето

"Продължаваме промяната“ свика Национален съвет за равносметка и коалиционно споразумение
Дечев: Заплахите към Кандев са свързани с бившия главен секретар на МВР Светлозар Лазаров
Карлос Насар се прибра в България с четвърта европейска титла (СНИМКИ)
„Не ни е страх и няма да ни приберат“ – Андрей Гюров преди предаването на властта
Георги Кандев срещу „Картофа“ и „Светльо“: Кой и защо заплашва и.д. главния секретар на МВР
Спрете да мажете кърлежите с олио! Експерт с важни съвети за здравето през пролетта

Н ачало на ключова политическа седмица. Очаква се поименният списък на новите народни представители да бъде обнародван в „Държавен вестник“. След това ще се задействат сроковете, разписани в Конституцията.

Президентът трябва да издаде Указ за свикването на новото Народно събрание.

Първото заседание е насрочено за четвъртък. Веднага след клетвата парламентът избира своя председател и заместник-председатели. След като се конституират парламентарните групи, президентът провежда консултации с тях.

След това започва процедурата по връчване на проучвателни мандати за съставяне на правителство.

Държавният глава връчва мандата на кандидат за министър-председател, посочен от най-голямата по численост парламентарна група - „Прогресивна България“.

Какво предвижда Конституцията

Според Конституцията президентът свиква новоизбраното Народно събрание на първо заседание най-късно един месец след избирането му. Ако той не направи това, Народното събрание може да бъде свикано от една пета от народните представители.

Първото заседание на Народното събрание се открива от най-възрастния присъстващ народен представител. На него депутатите полагат клетва и трябва да изберат председател и заместник-председатели на Народното събрание. Това става с обикновено мнозинство. 

Кой получава мандат за съставяне на правителството

Министерският съвет подава оставка пред новоизбраното Народно събрание, предвижда Конституцията. Той продължава да изпълнява функциите си до избора на нов кабинет.

Президентът, след консултации с парламентарните групи, възлага на кандидат за министър-председател, посочен от най-голямата по численост парламентарна група, да състави правителство. Конституцията не посочва срок, в който президентът трябва да проведе тези консултации. След като се връчи мандатът обаче, кандидатът за министър-председател има 7 дни, за да предложи състав на Министерския съвет. Ако това не стане или при гласуване в парламента предложеният кабинет не събере мнозинство, президентът възлага мандат на кандидат за премиер, посочен от втората по численост парламентарна група.

Instagram без филтри: Meta пуска тайно приложение с необработени снимки

Instagram без филтри: Meta пуска тайно приложение с необработени снимки

Любопитно Преди 43 минути

Meta обяви война на фалшивото съдържание с новата услуга Instants. Приложението забранява обработката на снимки и качването от галерията, залагайки на пълна автентичност. Научете как Instagram планира да върне искреното общуване без инфлуенсъри

Започва поетапно спиране на парното в София от утре

България Преди 8 часа

Живущите в сгради-етажна собственост, които желаят продължаване на отоплителния сезон, могат да подадат заявление за това

Посещението на Чарлз и Камила в САЩ ще се състои въпреки стрелбата, потвърди дворецът

Посещението на Чарлз и Камила в САЩ ще се състои въпреки стрелбата, потвърди дворецът

Свят Преди 10 часа

“Кралят и кралицата са изключително благодарни на всички, които работиха с бързи темпове, за да се гарантира, че това остава така, и очакват с нетърпение началото на посещението утре“, се добавя в изявлението

Почина Михаил Заимов

Почина Михаил Заимов

България Преди 10 часа

Днес морето и изкуството загубиха един от най-преданите си рицари

Тръмп: Иран да се обади за мир без ядрени оръжия

Тръмп: Иран да се обади за мир без ядрени оръжия

Свят Преди 10 часа

Надеждите за възобновяване на мирните усилия по-рано намаляха, след като Тръмп отмени пътуването до Исламабад на пратениците си Стив Уиткоф и Джаред Къшнър

„Бягай, по дяволите!“: Експерт разчете думите на Джей Ди Ванс по време на стрелбата

„Бягай, по дяволите!“: Експерт разчете думите на Джей Ди Ванс по време на стрелбата

Свят Преди 10 часа

Експерт по четене по устни разкри паническата реакция на Джей Ди Ванс при стрелбата срещу Тръмп във Вашингтон. Докато „Сикрет сървис“ евакуира Първата дама и вицепрезидента, Тръмп потвърди за ранен полицай и разказа за травмата, преживяна от Мелания

Илияна Йотова: Инцидентът с Тръмп показва колко крехка е сигурността

Илияна Йотова: Инцидентът с Тръмп показва колко крехка е сигурността

България Преди 11 часа

Според президента е необходимо всички политически, държавни и обществени лидери ясно да осъдят подобни действия

<p>Скритият детайл в бележката на Кейт Мидълтън, който всички пропуснаха</p>

Скритият детайл в бележката за Деня на Анзак на Кейт Мидълтън, който всички пропуснаха

Любопитно Преди 12 часа

Принцесата на Уелс почете Деня на Анзак с трогателен жест и безупречен стил. Скрит детайл в личното ѝ послание и необичайният ѝ подпис под венеца, положен от името на крал Чарлз III, предизвикаха вълна от коментари сред кралските фенове

Военноморските сили обезвредиха два дрона, намерени край Кара дере и Ахтопол

Военноморските сили обезвредиха два дрона, намерени край Кара дере и Ахтопол

България Преди 13 часа

Военнослужещите действаха по искане на областните администрации във Варна и Бургас, след положителна резолюция от началника на отбраната

Запознайте се с Хърби – новият рекордьор на Гинес за най-възрастен заек в света

Запознайте се с Хърби – новият рекордьор на Гинес за най-възрастен заек в света

Любопитно Преди 13 часа

Заекът Хърби официално стана най-възрастният жив заек в света на 15 години и 246 дни. Рекордьорът от породата „Лъвска глава“ е надживял двойно своите събратя и вече е част от Книгата на Гинес, радвайки стопаните си в Англия със своя бодър дух

Пешеходец загина в Пловдивско след удар от автомобил

България Преди 14 часа

По неофициална информация загиналият е работел като гробар в селото

Главният прокурор на САЩ: Стрелецът е целял администрацията на Тръмп

Главният прокурор на САЩ: Стрелецът е целял администрацията на Тръмп

Свят Преди 14 часа

Главният прокурор също така изрази увереност, че визитата на крал Чарлз Трети във Вашингтон ще прочете при пълна безопасност

Мелания Тръмп на 56: Рожден ден под сянката на стрелба и живот между модата и властта

Мелания Тръмп на 56: Рожден ден под сянката на стрелба и живот между модата и властта

Любопитно Преди 15 часа

Мелания Тръмп празнува 56-ия си рожден ден на 26 април, часове след драматичния инцидент със стрелба във Вашингтон. Първата дама остава вярна на своя дискретен стил, балансирайки между модния подиум, ролята на майка и влиянието си в Белия дом

Папа Лъв XIV отбеляза 40 години от Чернобил, призовавайки за мирно ползване на ядрената енергия

Папа Лъв XIV отбеляза 40 години от Чернобил, призовавайки за мирно ползване на ядрената енергия

Свят Преди 15 часа

Папата подчерта, че тази катастрофа е белязала съзнанието на човечеството и остава едно предупреждение относно рисковете, присъщи на използването на все по-мощни технологии

Крал Чарлз III е „силно облекчен“, че Доналд и Мелания Тръмп са невредими след стрелбата

Крал Чарлз III е „силно облекчен“, че Доналд и Мелания Тръмп са невредими след стрелбата

Свят Преди 16 часа

Крал Чарлз III изрази облекчение, че Доналд и Мелания Тръмп са невредими след стрелба по време на вечерята на кореспондентите в Белия дом. Нападателят е арестуван след престрелка с полицията, а планираната визита на монарха в САЩ може да бъде променена

Опасност под пясъка: Екзотичната почивка може да ви зарази с „пълзящ“ паразит за десетилетия

Опасност под пясъка: Екзотичната почивка може да ви зарази с „пълзящ“ паразит за десетилетия

Свят Преди 17 часа

Учени предупреждават за скритата заплаха от стронгилоидоза в Тайланд и Бали. Личинките проникват през кожата и живеят в организма с години, а при отслабен имунитет рискът от фатален край е до 100%. Вижте как да се предпазите

