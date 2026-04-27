Ключова политическа седмица: Обнародват списъка с депутатите, предстоят мандати за правителство

Н ачало на ключова политическа седмица. Очаква се поименният списък на новите народни представители да бъде обнародван в „Държавен вестник“. След това ще се задействат сроковете, разписани в Конституцията.

Президентът трябва да издаде Указ за свикването на новото Народно събрание.

Първото заседание е насрочено за четвъртък. Веднага след клетвата парламентът избира своя председател и заместник-председатели. След като се конституират парламентарните групи, президентът провежда консултации с тях.

След това започва процедурата по връчване на проучвателни мандати за съставяне на правителство.

Държавният глава връчва мандата на кандидат за министър-председател, посочен от най-голямата по численост парламентарна група - „Прогресивна България“.

Какво предвижда Конституцията

Според Конституцията президентът свиква новоизбраното Народно събрание на първо заседание най-късно един месец след избирането му. Ако той не направи това, Народното събрание може да бъде свикано от една пета от народните представители.

Първото заседание на Народното събрание се открива от най-възрастния присъстващ народен представител. На него депутатите полагат клетва и трябва да изберат председател и заместник-председатели на Народното събрание. Това става с обикновено мнозинство.

Кой получава мандат за съставяне на правителството

Министерският съвет подава оставка пред новоизбраното Народно събрание, предвижда Конституцията. Той продължава да изпълнява функциите си до избора на нов кабинет.

Президентът, след консултации с парламентарните групи, възлага на кандидат за министър-председател, посочен от най-голямата по численост парламентарна група, да състави правителство. Конституцията не посочва срок, в който президентът трябва да проведе тези консултации. След като се връчи мандатът обаче, кандидатът за министър-председател има 7 дни, за да предложи състав на Министерския съвет. Ако това не стане или при гласуване в парламента предложеният кабинет не събере мнозинство, президентът възлага мандат на кандидат за премиер, посочен от втората по численост парламентарна група.