Избраните от две листи депутати решиха от коя листа да влязат в 52-ото НС

Карлос Насар със злато в изхвърлянето и изтласкването в Батуми

Емил Дечев също защити Кандев: Стари ченгета използват мръсни номера

Трайков: Още няма отговор от турска страна за споразумението с „Боташ”

Гюров: В ход е заговор срещу главния секретар на МВР, но ние стоим зад Кандев

Кандев получил обаждания от скрити номера, че осъждани лица дали фалшиви показания срещу него

„Не мога да си държа главата изправена”: Трагедията на жената, починала след уголемяване на бюста с хиалурон

По 15 евро бонус ще получат членовете на СИК, които нямат грешки в протоколите

Родители със сигнал за бити, заключвани и тормозени деца в детска градина в Павликенско

К андидатите за народни представители, избрани в два многомандатни изборни района (МИР), заявиха откъде искат да влязат в 52-рия парламент. Изборът на общо 14 души беше съобщен от заместник-председателя на Централната избирателна комисия (ЦИК) на заседание на ЦИК.

От ЦИК съобщиха вчера, че 13 са кандидатите за народни представители, избрани в два МИР, но днес още един - Катя Панева, попадна в хипотезата за избрана от два района, след като водач на листа реши от кой район да бъде избран. По този начин 14 кандидати за депутати, избрани в два МИР, съобщиха от кой район искат да влязат в 52-рия парламент.

  • „Прогресивна България“ 

Александър Георгиев Пулев реши да бъде избран от 27-ми МИР – Стара Загора вместо от 30-и МИР – Шумен.

Иван Петев Демерджиев - от 9-и МИР – Кърджали вместо 24-и МИР – София.

Румен Георгиев Радев - от 25-и МИР – София вместо 2-ри МИР – Бургас.

  • ГЕРБ – СДС 

Бойко Методиев Борисов - от 16-и МИР – Пловдив вместо 25-и МИР - София.

Делян Александров Добрев - от 24-и МИР – София вместо 29-и МИР – Хасково.

Томислав Пейков Дончев - от 7-ми МИР – Габрово вместо 23-ти МИР – София.

  • „Продължаваме промяната – Демократична България“ 

Асен Васков Василев - от 16-и МИР – Пловдив вместо 29-и МИР – Хасково.

Николай Денков Денков - от 1-ви МИР – Благоевград вместо 23-ти МИР – София.

Катя Максимова Панева - от 25-и МИР – София вместо 29-и МИР – Хасково.

  • „Движение за права и свободи“ 

Делян Славчев Пеевски –  от 9-и МИР – Кърджали вместо от 1-ви МИР – Благоевград.

Димитър Иванов Аврамов – от 15-и МИР – Плевен вместо 12-и МИР – Монтана.

Халил Реджепов Летифов – от 22-ри МИР – Смолян вместо 18-и МИР – Разград.

  • „Възраждане“ 

Костадин Тодоров Костадинов – от 25-и МИР – София вместо 3-ти МИР – Варна.

Цончо Томов Ганев - от 23-ти МИР – София вместо 2-ри МИР – Бургас.

Очаква се утре ЦИК да съобщи поименния състав за 52-рия парламент. Вчера от ЦИК обявиха и разпределението на мандатите на политическите сили в следващото Народно събрание. 

 

Това са кандидатите, отказали се от депутатски мандати

Общо 21 кандидати за народни представители са отказали да бъдат депутати в 52-рото Народно събрание.

По време на заседанието на Централната избирателна комисия (ЦИК) в четвъртък бяха обявени имената на кандидатите на народни представители, които са подали заявления да бъдат заличени от листите с кандидати за депутати. Деветнайсет души поискаха да бъдат заличени от листите на ДПС, един – от „Прогресивна България“, и един – от ГЕРБ – СДС.

ЦИК обяви окончателните резултати от вота и разпределението на мандатите

  • Благоевград

От листите на ДПС в 1-ви многомандатен избирателен район (МИР) – Благоевград, се отказват Арбен Мустафов Мименов, Феим Ахмед Иса, Мехмед Касъм Вакльов и Радослав Сабинов Ревански. Следващата в листата е Фатима Исмаил Йълдъс. 

  • Бургас

От листите на ДПС във 2-ри МИР – Бургас, се отказват Ахмед Сюлейман Мехмед и Димитър Росенов Гавазов.

  • Добрич

Илхан Юсеин Мюстеджеб поиска да бъде заличен от листата на ДПС в 8-ми МИР – Добрич. 

  • Кърджали

От листата на ДПС в 9-и МИР – Кърджали, се отказаха Ерол Емин Мюмюн, Неджми Ниязи Али и Шинаси Мехмед Сюлейман. Следващият в листата е Байрам Юзкан Байрам.

  • Монтана

От 12-и МИР – Монтана, Мелани Михайлова Сергеева поиска да бъде заличена от листата на ДПС. 

  • Пловдив

От 16-и МИР – Пловдив град, Георги Валентинов Георгиев се отказва от мястото си в листата на ГЕРБ – СДС. Следващият в листата е Красимир Терзиев.

  • Силистра

В 20-и МИР – Силистра, трима души от листата на ДПС отказват място в парламента – Неждет Джевдет Ниази, Невхис Лютфи Мустафа и Сезгин Басри Алиибрям. Следващият в листата е Тансер Ибрям Бейти.

  • София

Кирил Атанасов Атанасов се отказва от мястото си в листата на „Прогресивна България“ в 25-и МИР – София. 

  • Стара Загора

Двама души от ДПС се отказват от листите и в 27-ми МИР – Стара Загора – Иса Емин Бесоолу и Николай Тонев Колев. Следващит в листата е Шендоан Ремзи Халит.

  • Хасково

От листата на ДПС в 29-и МИР – Хасково, се отказва Мехмед Юмер Атаман. Следващият в листата е Станислав Димитров Анастасов.

  • Шумен

От листата на ДПС в 30-и МИР – Шумен, се отказват Нида Намъков Ахмедов и Айсел Алиева Мустафова. Следващият в листата е Хамид Бари Хамид.

Източник: БТА/Теодора Цанева, Николай Трифонов, Нелли Желева    
По темата

Наско Сираков: Атанас Бостанджиев е новият собственик на ПФК

Наско Сираков: Атанас Бостанджиев е новият собственик на ПФК "Левски"

Карлос Насар със злато в изхвърлянето и изтласкването в Батуми

Карлос Насар със злато в изхвърлянето и изтласкването в Батуми

Ангел Кунчев се възстановява след онкологична операция

Ангел Кунчев се възстановява след онкологична операция

Полски F-16 прехванаха руски изтребители над Балтийско море

Полски F-16 прехванаха руски изтребители над Балтийско море

От философия до успешно управление: Д-р Джей Ди Минингер (АУБГ) за лидерството отвъд авторитета и уменията на бъдещето.

От философия до успешно управление: Д-р Джей Ди Минингер (АУБГ) за лидерството отвъд авторитета и уменията на бъдещето.

biss.bg
Нов ден, нови глоби в Гърция: До 8000 евро за джигити, 350 евро за липса на хендсфри

Нов ден, нови глоби в Гърция: До 8000 евро за джигити, 350 евро за липса на хендсфри

carmarket.bg
<p>22 април: Денят, в който вятърът донесе смърт</p>
Ексклузивно

22 април: Денят, в който вятърът донесе смърт

Преди 2 дни
Дъжд и гръмотевици, сняг в планините. Кога ще спре да вали
Ексклузивно

Дъжд и гръмотевици, сняг в планините. Кога ще спре да вали

Преди 2 дни
<p>Тръмп удължава примирието с Иран</p>
Ексклузивно

Тръмп удължава примирието с Иран

Преди 2 дни
<p>Jeep Compass е ориентирът на клиентите в C-SUV сегмента</p>
Ексклузивно

Jeep Compass е ориентирът на клиентите в C-SUV сегмента

Преди 2 дни
Последни новини

"Топлофикация София" съобщи кога спира парното

"Топлофикация София" съобщи кога спира парното

България Преди 1 час

Живущите в сгради-етажна собственост, които желаят продължаване на отоплителния сезон, могат да подадат заявление за това, като то трябва да е придружено с решение на Общо събрание

Президентът на РСМ честити изборната победа на Румен Радев

Президентът на РСМ честити изборната победа на Румен Радев

България Преди 1 час

Мнозинството и стабилността в България са важни, за да има с кого да разговаряме, каза Силяновска

<p>Хегсет:&nbsp;Иран има шанса да сключи &quot;добра сделка&quot;</p>

Министърът на отбраната на САЩ: Иран има шанса да сключи "добра сделка"

Свят Преди 2 часа

По думите му американският флот е върнал досега от протока 34 кораба

Тя е епоха! Лили Иванова празнува 87-и рожден ден

Тя е епоха! Лили Иванова празнува 87-и рожден ден

България Преди 2 часа

Най-голямото име в българската поп музика публикува копия от поздравленията на официалната си страница във Фейсбук

Бенямин Нетаняху е крил диагноза рак заради войната с Иран

Бенямин Нетаняху е крил диагноза рак заради войната с Иран

Свят Преди 2 часа

Израелският премиер разкри, че е претърпял лечение на злокачествен тумор, но вече е в отлично състояние и болестта е зад гърба му

Програмите "Хоризонт" и "Христо Ботев" ще са в приложението Radio ON

Програмите "Хоризонт" и "Христо Ботев" ще са в приложението Radio ON

Любопитно Преди 2 часа

Това предвижда договор, подписан от генералния директор на общественото радио Милен Митев и програмния директор на Nova Radio Group Тодор Милиев

Даунинг стрийт реагира на информации за американски натиск

Даунинг стрийт реагира на информации за американски натиск

Свят Преди 2 часа

Позицията на Великобритания за Фолклендските острови остава непроменена

tbi bank е избрана за банка довереник на облигационерите на HR Capital

tbi bank е избрана за банка довереник на облигационерите на HR Capital

Любопитно Преди 2 часа

В тази роля банката подкрепи придобиването на допълнителни акции на eBag на стойност 5 милиона евро

<p>Политически искри в Кипър: Тръмп и Макрон с различни позиции за мира с Иран</p>

Политически искри в Кипър: Доналд Тръмп и Макрон с различни позиции за мира с Иран

Свят Преди 3 часа

Европейските лидери искат да се ангажират още повече с деескалацията на напрежението в Близкия изток

Извънредна среща между семействата вдига напрежението в „Борба до ключ: Home2U срещу INclusive”

Извънредна среща между семействата вдига напрежението в „Борба до ключ: Home2U срещу INclusive”

Любопитно Преди 3 часа

Участниците запретват ръкави в новото предизвикателство – „Кухня“

<p>Край на въздушната блокада в Иран</p>

Край на въздушната блокада - Иран възобновява международните полети

Свят Преди 3 часа

Въздушният превоз на пътници в Иран беше преустановен в началото на израелско-американската офанзива на 28 февруари

<p>Доналд Тръмп обвини Китай, Пекин реагира остро</p>

Пекин отхвърли обвиненията на Тръмп, че задържан от САЩ ирански товарен кораб е бил "подарък от Китай"

Свят Преди 3 часа

Пекин определи и като "напълно неоснователни" обвиненията на Белия дом

Тръмп влезе в челен сблъсък с принц Хари заради Украйна

Тръмп влезе в челен сблъсък с принц Хари заради Украйна

Свят Преди 3 часа

Дипломатически искри между Вашингтон и Киев: Доналд Тръмп поряза принц Хари след призивите му за спазване на договорите с Украйна. Скандалът избухна точно преди историческата визита на крал Чарлз III в Белия дом

Служители на градския транспорт във Варна обявиха стачна готовност

Служители на градския транспорт във Варна обявиха стачна готовност

България Преди 3 часа

В момента се събират подписи за обявяване на ефективни протести

Нов трус край остров Крит

Нов трус край остров Крит

Свят Преди 4 часа

Според Геодинамичния институт земетресението е било с магнитуд 5 по Рихтер

INNOVISION AWARDS 2026 приема кандидатури до 10 май

INNOVISION AWARDS 2026 приема кандидатури до 10 май

Любопитно Преди 4 часа

Конкурсът кани компании, стартъпи, образователни и научни организации, НПО, индивидуални участници и студентски екипи да подадат своите проекти в осем категории

Всичко от днес

От мрежата

11 породи кучета, подходящи за начинаещи собственици

dogsandcats.bg

Кучето ви играе прекалено грубо? Ето как да го спрете, преди да стане проблем

dogsandcats.bg
1

Предстоят серия слънчеви дни

sinoptik.bg
1

Почти 1000 превишения на нормите за фини прахови частици през 2025 г.

sinoptik.bg

Човекът със100 лица! Краси Радков празнува рожден ден

Edna.bg

Между материя и усещане: DOPIR представя България в Милано

Edna.bg

Лудогорец подкрепи футболист на съперник след тежка контузия, помага за възстановяването му

Gong.bg

Деян Лозев получи нов договор: Опитимист съм, че ще останем в елита

Gong.bg

Историческа победа: Карлос Насар спечели четвърта европейска титла

Nova.bg

Обявиха от кои МИР новите депутати влизат в парламента

Nova.bg