България

От 1 до 34: Жените в новия парламент – пълна статистика по партии

Около 24% от новите 240 народни представители ще бъдат жени. Това означава, че 57 от новоизбраните депутати са жени, а 183 – мъже

25 април 2026, 13:21
Източник: iStock/GettyImages

Ц ентралната избирателна комисия (ЦИК) обяви вчера имената на избраните на 19 април 240 народни представители в 52-рия парламент на България. 57 от новоизбраните депутати са жени, а 183 – мъже, според проверка на БТА в списъка на ЦИК. 

Около 24% от новите 240 народни представители ще бъдат жени. Според справка на сайта на парламента в 51-вото Народно събрание към момента има 55 жени депутати.  

„Прогресивна България“ ще има 34 жени депутати и 97 мъже, ГЕРБ-СДС - девет жени и 30 мъже, „Продължаваме промяната – Демократична България“ (ПП-ДБ) – осем жени и 29 мъже, ДПС – пет жени и 16 мъже, а „Възраждане“ – една жена и 11 мъже.

Жените са около 26% от депутатите на „Прогресивна България“, 23% от народните представители на ГЕРБ-СДС, около 22% - на ПП-ДБ, около 24% - на ДПС и малко над 8% - на „Възраждане“.

На парламентарните избори на 19 април в България жените бяха 30,1% от кандидатите за народни представители, което е ръст от 1,7 процентни пункта спрямо вота през октомври 2024 г., но делът им остана под 1/3 от общия брой. На изборите през април жените кандидати за депутати са 1439 от общо 4786 души, докато мъжете са 69,9% (3347 кандидати).

Делът на жените в националните парламенти на страните от ЕС се е увеличил през последното десетилетие, с изключение на Германия, предаде в началото на март ДПА, позовавайки се на данни, публикувани вчера от европейската статистическа агенция Евростат. 

Жените са заемали 33,6% от местата в националните парламенти на страните от ЕС през 2025 г., което е с 5,4 процентни пункта повече в сравнение с 2015 г., сочат данните. Финландия има най-голям дял на жени в парламента през 2025 г. - 46%, следвана от Швеция с 44,8% и Дания с 44,7%. С най-нисък дял е Кипър - 14,3%, следван от Унгария с 15,6% и Румъния с 22%.

Президентът Илияна Йотова каза преди дни, че сряда или четвъртък следващата седмица е твърде възможно да бъде свикано първото заседание на 52-рото Народно събрание.

По темата

Източник: БТА/Николай Трифонов, Йоана Новакова    
52-ро Народно събрание Жени в парламента Парламентарни избори Централна избирателна комисия Разпределение по пол Народни представители Политическо представителство Статистика ЕС Депутати Процентно съотношение
Последвайте ни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

