Първи сметки: „Прогресивна България” печели пълно мнозинство в новия парламент

„Прогресивна България” печели пълно мнозинство в новия парламент. Това сочат данните от паралелното преброяване на „Тренд” при 99% изпълнение на извадката. Проучването е поръчано и финансирано от NOVA .

Според резултатите към момента „Прогресивна България” ще има 135 депутати, ГЕРБ-СДС – 38, ПП-ДБ – 37, ДПС – 18, а „Възраждане” – 12.

ДАННИТЕ НА „МЯРА”

Данните при 100% изпълнение на извадката от паралелното преброяване на агенция „Мяра” също показват, че партията на Радев ще получи пълно мнозинство в 52-рото Народно събрание. Формацията ще разполага с 135 банки в пленарната зала. ГЕРБ-СДС ще има 37, а ПП-ДБ 36 свои представители, ДПС – 20, а „Възраждане” – 12.

ДАННИТЕ НА „ГАЛЪП ИНТЕРНЕШЪНЪЛ БОЛКАН”

При 62% изпълнение на извадката данните на „Галъп Интернешънъл Болкан” показват следното разпределение на депутатските мандати: „Прогресивна България” - 115, ГЕРБ-СДС – 45, ПП-ДБ – 40, ДПС – 25 и „Възраждане” – 15.

Exit poll-овете социологическите агенции „Тренд”, „Мяра” и „Галъп Интернешънъл Болкан” са поръчани и финансирани от NOVA.