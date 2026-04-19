Първи сметки: „Прогресивна България” печели пълно мнозинство в новия парламент

Вижте прогнозното разпределение на 240-те мандата в 52-рия парламент според първите данни от екзитпол на социолозите

Обновена преди 1 час / 19 април 2026, 20:04
„Сияние" започва изграждане на структури по места

Паралелно преброяване: „Прогресивна България" печели вота, ГЕРБ-СДС е втора политическа сила

Емил Дечев обяви за кои партии са сигналите за купуване на гласове

ПП-ДБ: Българите оставиха ГЕРБ и ДПС в миналото

Старт на броенето на бюлетините: Ето къде да гледате на живо

Бойко Борисов: Победителят е ясен, но преговорите ще решат кой ще управлява

"Демокрацията е жива": Лидерът на БСП с първи коментар след края на изборния ден
Славяново празнува победата на Румен Радев

„Прогресивна България” печели пълно мнозинство в новия парламент. Това сочат данните от паралелното преброяване на „Тренд” при 99% изпълнение на извадката. Проучването е поръчано и финансирано от NOVA.

Според резултатите към момента „Прогресивна България” ще има 135 депутати, ГЕРБ-СДС – 38, ПП-ДБ – 37, ДПС – 18, а „Възраждане” – 12.

ДАННИТЕ НА „МЯРА”

Данните при 100% изпълнение на извадката от паралелното преброяване на агенция „Мяра” също показват, че партията на Радев ще получи пълно мнозинство в 52-рото Народно събрание. Формацията ще разполага с 135 банки в пленарната зала. ГЕРБ-СДС ще има 37, а ПП-ДБ 36 свои представители, ДПС – 20, а „Възраждане” – 12.

ДАННИТЕ НА „ГАЛЪП ИНТЕРНЕШЪНЪЛ БОЛКАН”

При 62% изпълнение на извадката данните на „Галъп Интернешънъл Болкан” показват следното разпределение на депутатските мандати: „Прогресивна България” - 115, ГЕРБ-СДС – 45, ПП-ДБ – 40, ДПС – 25 и „Възраждане” – 15.

Exit poll-овете социологическите агенции „Тренд”, „Мяра” и „Галъп Интернешънъл Болкан” са поръчани и финансирани от NOVA.

Депутати Парламент Exit poll Разпределение на мандати Политически партии Изборни резултати Социологическа агенция Тренд NOVA Избори Шестпартиен парламент
Първи официални резултати от ЦИК: „Прогресивна България" с над 43%, ПП-ДБ изпреварва ГЕРБ-СДС за второто място

Първи сметки: „Прогресивна България" печели пълно мнозинство в новия парламент

Как вижда светът резултатите от изборите в България

Румен Радев: Резултатите от изборите са победа на надеждата над недоверието

Осми предсрочен вот: България избира парламент
Осми предсрочен вот: България избира парламент

Избирателната активност към 20.00 ч. по данни на
Избирателната активност към 20.00 ч. по данни на "Тренд"

Българин на „Оскарите за наука": Кой е Влад Тенев, който застана до елита на Холивуд
Българин на „Оскарите за наука": Кой е Влад Тенев, който застана до елита на Холивуд

Анатомия на злото: Можете ли да издържите два часа в ума на убиец?
Анатомия на злото: Можете ли да издържите два часа в ума на убиец?

Избори 2026: Изборният ден приключи в голяма част от света, чака се вотът в САЩ и Канада

България Преди 1 час

Наблюдаваме изключително висока избирателна активност извън страната, каза заместник-министърът на външните работи Ради Найденов на брифинг в МВнР по-рано през деня за провеждането на изборите в чужбина

Синът на Тъкър Карлсън напуска кабинета на Джей Ди Ванс

България Преди 1 час

Това се случи на фона на конфликта с Тръмп

Тръмп: САЩ спряха и превзеха кораб с ирански флаг

Свят Преди 2 часа

Тръмп: Нашият кораб ги спря точно на място, като проби дупка в машинното им отделение

Пеевски: Имаше репресии срещу членове и симпатизанти на ДПС

България Преди 2 часа

Лидерът на ДПС Делян Пеевски заяви, че „нашият път и нашата кауза остават непроменени, хората знаят, че могат винаги да разчитат на нас и заедно ще успеем“

Иран отказа нови преговори със САЩ въпреки заплахите на Тръмп за удари по енергийната мрежа

Свят Преди 3 часа

Техеран обвини Вашингтон в нереалистични искания и противоречия; двуседмичното примирие изтича в сряда при затворени пристанища

Учебен ли ще е 20 април за учениците

България Преди 3 часа

Датата идва непосредствено след извънредните парламентарни избори в неделя, когато голяма част от училищата бяха използвани за избирателни секции

Задържаха кмета на Гороцвет за купуване на гласове

България Преди 4 часа

В него са намерени 250 евро и списъци с имена и суми

ЦИК обяви края на изборния ден в 21.00 часа

България Преди 4 часа

В 23-ти МИР гласуването продължи до 21:00 часа заради опашки пред избирателни секции в район "Студентски"

Въоръжен мъж уби 8 деца в Луизиана, загина при преследване

Свят Преди 4 часа

Жертвите са били на възраст от една до около 14 години, каза говорителят на полицията в Шривпорт Крис Борделън

"Възраждане": Благодарим! Очакваме окончателните резултати

България Преди 4 часа

Според данните "Възраждане" е пета политическа сила. Партията получава 5,1% от гласовете, по данни от екзитпол на "Тренд"

Задържаха кмета на село Брежани за заплахи

България Преди 4 часа

Причината за задържането са отправени заплахи към член на секционна избирателна комисия

Румен Радев: "Прогресивна България" печели безапелационно

България Преди 5 часа

Радев след първите резултати: Ще направим всичко възможно за редовно и стабилно правителство

Резултати от екзитпол на "Тренд": Кой влиза в Народното събрание

България Преди 5 часа

Данните сочат убедителна победа за коалицията, водена от президента Румен Радев, "Прогресивна България"

"Аполо" срещу "Артемис": Как се промени Земята за 58 години

Любопитно Преди 5 часа

Когато командирът на "Аполо 8“ Франк Борман за първи път вижда обратната страна на Луната от прозореца на своя космически кораб през 1968 г., той е поразен от нейния пустинен вид

Здравето на зъбите зависи от едно важно правило

Любопитно Преди 6 часа

Едно бързо миене на зъбите не е достатъчно, за да поддържат зъбите ви блестящи и чисти. Плаката е лепкав филм, пълен с бактерии, които могат да ерозират зъбния емайл, причинявайки кариеси и други проблеми с устната кухина (като гингивит)

Въпрос за 24 трилиона долара: Кой притежава тези 100-годишни минни карти?

Свят Преди 6 часа

Колониални архиви в белгийски музей могат да отключат огромното минерално богатство на Демократична република Конго за американски минни компании. Кураторите обаче не бързат да съдействат

Нормално ли е котката да се храни само веднъж на ден?

Проверяват за незаконни постройки в язовирите

Дъждовете "съживиха" чудото на Чудните скали

Урокът на Мари Константин - как бременността промени погледа ѝ към щастието

"Малкълм: Животът не е честен": Защо актьорът, изиграл Дюи, отказа да се снима в продължението?

Нов срам за футбола в Африка - фенове забавиха с час и половина важен мач

Студен душ за Гуардиола, не е ясно колко време ще отсъства Родри

ЦИК - с първи резултати от предсрочния парламентарен вот (ОБНОВЯВА СЕ)

ПАРАЛЕЛНО ПРЕБРОЯВАНЕ: „Прогресивна България" с убедителна победа на вота

