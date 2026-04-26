Карлос Насар се прибра в България с четвърта европейска титла (СНИМКИ)

К арлос Насар се прибра в България, след като спечели четвърта европейска титла в Батуми (Грузия).

Великият ни щангист, който спечели титлата в категория до 94 кг, пристигна на летище "Васил Левски" около 15:00 часа.

Източник: БТА

Той бе посрещнат от семейството си, както и от служебния министър на младежта и спорта Димитър Илиев, който връчи огромни букети на Карлос Насар и Христо Христов. В Батуми, където Насар спечели четвъртата си европейска титла, бе заместник-министър Даниела Дашева, а на трибуните бяха приятелката му Александра и брат му Иван Александър.

Заедно с шампиона, у нас се прибра и бронзовият медалист в кат. до 110 кг Христо Христов.

"Радвам се, че имах публика в Грузия. Радвам се, че ме посрещат тук така. Радвам се, че ме посрещна министърът на спорта Димитър Илиев", заяви Карлос Насар.

"Това не бе едно от най-трудните ми състезания. Заучено положение. Една идея на по-ниски обороти карахме на това първенство. Не бяхме най-подготвени за този шампионат. Имаше липса на конкуренция, но арменецът направи стабилно класиране с резултати. На Световното първенство няма да е толкова лесно и трябва да се подготвим много по-добре", добави той.

България приключи европейското първенство с две титли - на Карлос Насар и на Ангел Русев в кат. до 60 кг. Иван Димов (кат. до 65 кг) спечели сребро, а бронзовите медали са два - на Христо Христов и на Бояна Костадинова (кат. до 48 кг).