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Невероятното завръщане на Раул Хименес: Нападателят, който измами смъртта, за да поведе Мексико

Той оцеля по чудо след кошмарна фрактура на черепа, преживя загубата на баща си броени месеци преди Мондиала, но излезе на „Естадио Ацтека“, за да изкачи своя личен Еверест. Вижте вдъхновяващата история за волята, изкуплението и един специален гол

Стела Христова Стела Христова

12 юни 2026, 10:59
Невероятното завръщане на Раул Хименес: Нападателят, който измами смъртта, за да поведе Мексико
Източник: Getty Images

Н якои футболисти се помнят със статистиката си. Други се определят от трудностите, които са преодолели. Мексиканският нападател Раул Хименес принадлежи и към двете групи. Неговата кариера не може да се измери по права линия – пътят му е белязан от велики триумфи, опустошителни лични трагедии, черна несигурност и в крайна сметка – невиждана воля за живот и игра, пише испанското издание HOLA!

Световното първенство по футбол през 2026 г. вече е в разгара си. И още в деня на откриването, веднага след пищната церемония с участието на Шакира, Андреа Бочели и Джей Балвин, турнирът ни подари една от най-завладяващите и дълбоко човешки истории в историята на футбола.

Сълзи на стадиона: Емоционалният триумф на Раул Хименес на „Естадио Ацтека“
11 снимки
Раул Хименес
Раул Хименес
Раул Хименес
Раул Хименес
  • Голът, който означаваше много повече от футбол

В 67-ата минута на откриващия мач на Мексико на Световното първенство, митичният стадион „Естадио Ацтека“ буквално избухна. Раул Хименес намери перфектното пространство в наказателното поле, посрещна топката с хирургическа прецизност и я заби в мрежата на Южна Африка. Това беше вторият гол за Мексико при победата над „Бафана Бафана“, но за 35-годишния ветеран той означаваше много повече от просто точка на светлинното табло.

Докато десетки хиляди фенове ликуваха по трибуните, а милиони други гледаха пред екраните по целия свят, Хименес падна на колене, вдигна ръце към небето и избухна в незадържими сълзи. За масовия зрител това беше просто емоционално празненство. В действителност зад тези сълзи стоеше нещо много по-дълбоко.

  • Загубата, която разкъса сърцето му

Само три месеца преди началото на Световното първенство, Хименес преживява най-болезнения момент в живота си. През март 2026 г. почина неговият баща – Раул Хименес-вега. Той беше не просто родител, а най-влиятелната фигура в живота на нападателя и негов най-голям поддръжник от първите му стъпки в академията на Клуб Америка.

Двамата споделяха безброй мечти през годините, но най-голямата от тях беше един ден бащата да види сина си да вкарва гол на Световно първенство. Когато Хименес посочи към небето със сълзи на очи, целият свят разбра на кого е посветен този момент. Това не беше просто гол. Това беше предсмъртно обещание, превърнато в реалност.

  • Фрактурата на черепа, която промени всичко

Пътят на Раул до тази юнска нощ на „Ацтека“ обаче минава през истински ад. На 29 ноември 2020 г., по време на мач от английската Висша лига между неговия Уулвърхамптън и Арсенал, мексиканецът получи една от най-ужасяващите контузии в модерната история на футбола. Последица от зловещ сблъсък глава в глава със защитника Давид Луис, Хименес се срина в безсъзнание на тревата.

Диагнозата беше шокираща: фрактура на черепа и вътрешен кръвоизлив. Нападателят бе откаран в болница с реална опасност за живота, където претърпя спешна и сложна операция. В продължение на седмици въпросът не беше дали Раул изобщо ще играе някога футбол, а дали ще оцелее и дали ще може да води нормален живот извън клиниките.

ФОТОГАЛЕРИЯ: Историческо начало, фиеста на „Ацтека“ и картони за старт на Мондиал 2026
18 снимки
Раул Хименес
Раул Хименес
Раул Хименес
Раул Хименес
  • Дългият път обратно към живота

Хименес отказа да се предаде. Последвалите години се превърнаха в нагледен учебник по човешка устойчивост. Нападателят трябваше да пренаучи базови движения, да възстанови координацията си и най-вече – да пречупи психологическата бариера от тежкия удар.

Той се завърна на терена, носейки специална защитна лента на главата, която днес е негова запазена марка и символ на триумфа му над смъртта. Много експерти и критици бяха убедени, че кариерата му на топ ниво в Европа е приключила. Раул обаче опроверга всички, борейки се за мястото си в най-силните лиги и оставайки водещ стълб в националния отбор. На 35 години той има зад гърба си внушителните 158 гола на клубно ниво и 47 за Мексико.

  • Голът, чакан цели 12 години

Въпреки че Хименес беше част от състава на Мексико на мондиалите в Бразилия (2014 г.), Русия (2018 г.) и Катар (2022 г.), съдбата сякаш му обръщаше гръб и той никога не беше вкарвал гол на Световно първенство.

До този момент. Четири световни първенства след дебюта си, на 35-годишна възраст, той най-накрая намери мрежата. Сценарият изглеждаше сякаш написан от холивудски режисьор: нападателят, който едва не загина на терена, изгуби баща си броени месеци по-рано и бе отписван от всички, донесе победата за родината си пред препълнения "Естадио Ацтека".

За статистиката това бе просто второто попадение срещу Южна Африка. За историята на футбола това остава вечен паметник на постоянството, болката и пълното спортно изкупление.

Зрелищни моменти от откриването на Мондиал 2026 в Мексико
35 снимки
световно откриване
световно откриване
световно откриване
световно откриване
Автор: Стела Христова
Редактор: Стела Христова
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