МВР започна мащабни акции срещу незаконните гонки в страната

М ВР обяви война на незаконните гонки и опасното шофиране с мащабни специализирани операции в цялата страна. Първите тежки удари срещу автохулиганите бяха нанесени на територията на Пазарджик и Пловдив, предава NOVA.
След бърза координация и прихваната информация в социалните мрежи за масово събиране на мощни машини, полицията блокира района около ключова бензиностанция на „Асеновградско шосе“. При акцията светкавично бяха проверени 94 мотора, 11 спортни автомобила и 107 души, присъстващи на мястото.
Демерджиев: Започват мащабни действия срещу опасното шофиране
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Проблемът далеч не е локален. Само от началото на тази година в Бургаска област са засечени 16 организирани автомобилни гонки. Заради зачестилите нарушения, МВР засили сериозно контрола в най-рисковите участъци.
През изминалата нощ по Черноморието се проведе мащабна акция за пътна безопасност с основен фокус превенцията на незаконните скоростни надпревари. Очаква се по-късно днес вътрешното министерство официално да обяви резултатите и броя на санкционираните шофьори.
От ръководството на „Пътна полиция“ поясняват, че нарушителите действат по ясен модел:
- Локации: Най-често се избират входовете и изхода на населените места.
- Трасета: Булеварди с две или повече ленти в една посока, които провокират към високи скорости.
През зимните месеци сериозен наплив на автохулигани е отчетен в подземните паркинги на големите търговски центрове в Бургас, превърнати в импровизирани писти за дрифт. След вълна от граждански сигнали и десетки съставени актове, ситуацията там вече е овладяна. Благодарение на разширеното видеонаблюдение и постоянното полицейско присъствие, опитите за опасни каскади в моловете към момента са прекратени.
Докато полицията разгръща патрули по пътищата, в обществото зрее дебат за ефективността на мерките. Пътни експерти са категорични, че МВР разполага с необходимите законови инструменти, но липсва воля за крайното им налагане.
„Имаме закони, но не ги използваме. Ефективни наказания за гонки съществуват, но те просто не се прилагат в пълната им строгост“, алармират специалистите по пътна безопасност.