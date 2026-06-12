Андрю Тейт се появи в Русия с танк и огнехвъргачка: Потребители поискаха Украйна да го удари с дрон

П ротиворечивите инфлуенсъри Андрю и Тристан Тейт, които са изправени пред сериозни обвинения за трафик на хора и изнасилване, публикуваха нови видеоклипове от Русия. Кадрите предизвикаха бурни реакции в социалните мрежи и дори призиви за атака срещу Андрю Тейт от страна на украинските сили. Това твърдение посочва украинската медия Unitеd24.

На кадрите Андрю Тейт е облечен във военно оборудване, кара руски танк и стреля с огнехвъргачка.

Много потребители в социалната мрежа X призоваха украинските Сили за безпилотни системи да нанесат удар по инфлуенсъра, приемайки действията му като участие в руска военна подготовка.

От украинските Сили за безпилотни системи обаче отхвърлиха подобни призиви.

„Това, че някой е неприятен човек, не го превръща в легитимна военна цел съгласно международното право. Да се качиш на танк заради популярност в интернет не е достатъчно, за да се превърнеш в участник във военни действия“, заявиха от украинските Сили за безпилотни системи в публикация в X.

Кои са Андрю и Тристан Тейт?

Андрю и Тристан Тейт са сред най-разпознаваемите и същевременно най-противоречивите фигури в социалните мрежи през последните години. Братята, които изградиха многомилионна аудитория чрез съдържание за бизнес, богатство и мъжественост, се превърнаха в глобален феномен, но и в обект на сериозни съдебни разследвания в няколко държави.

Андрю Тейт е роден на 1 декември 1986 г. във Вашингтон, а по-малкият му брат Тристан - на 15 юли 1988 г. Баща им, Емори Тейт, е международен майстор по шахмат и е смятан за един от най-талантливите американски шахматисти на своето поколение. След раздялата на родителите им семейството се установява във Великобритания, където двамата братя израстват в град Лутън.

Преди да станат известни в интернет, братята градят кариера в професионалния кикбокс. Андрю Тейт постига значителни успехи и печели няколко световни титли в различни версии на спорта. Агресивният му стил на ринга и самоувереното му поведение му носят прозвището „Кралската кобра“.

Тристан Тейт също се състезава професионално и печели европейски отличия, макар спортната му кариера да остава в сянката на тази на по-големия му брат.

Широката публика научава за Андрю Тейт през 2016 г., когато той участва в британското риалити шоу Big Brother. Въпреки че напуска предаването преждевременно, появата му в телевизионния формат поставя началото на по-голямата му публична известност.

В следващите години двамата братя изграждат онлайн бизнеси, свързани с обучение по предприемачество, инвестиции и личностно развитие. Популярността им нараства експлозивно благодарение на социалните мрежи, където публикуват съдържание за финансова независимост, спорт, луксозен начин на живот и отношения между мъжете и жените.

Снимки на скъпи автомобили, частни самолети и екзотични имоти се превръщат в запазена марка на тяхното онлайн присъствие.

Успоредно с нарастващата си популярност братята Тейт се сблъскват и със сериозни критики. Андрю Тейт многократно е обвиняван, че разпространява мизогинни послания и насърчава токсични представи за мъжествеността. Някои от неговите изказвания предизвикват остра обществена реакция и водят до ограничаване или премахване на профилите му в различни социални платформи.

Въпреки това той продължава да поддържа голяма и лоялна аудитория, която го възприема като мотиватор и пример за предприемачески успех.

През декември 2022 г. Андрю и Тристан Тейт бяха арестувани в Румъния в рамките на разследване за предполагаем трафик на хора и участие в организирана престъпна група. Срещу Андрю бяха повдигнати и обвинения в изнасилване.

През следващите години разследванията се разшириха, а британските власти също одобриха редица обвинения срещу двамата братя. Те категорично отхвърлят всички обвинения и твърдят, че са невинни.

Към момента съдебните процедури продължават, а окончателно решение по най-сериозните обвинения все още не е постановено.