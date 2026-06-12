На косъм от трагедия: Огромно дърво премаза джип с дете край Пловдив

Трагедия в Англия: 11 години затвор за българин, убил бебе на пътя заради TikTok

М инути са делели семейство с 11-годишно дете от истинска трагедия, след като огромно дърво се стоварило върху джипа им край Пловдив. Инцидентът е станал на 7 юни по време на силна буря, а по чудо няма пострадали. Щетите по автомобилите обаче са сериозни. Падналото дърво е премазало и друга кола.

Огромен клон се стовари върху кола в Пловдив

Произшествието се е случило между 15:30 и 16:00 часа на територията на община „Родопи“, малко след село Първенец в посока Храбрино, в близост до популярен ресторант в района. Част от масивно дърво се е срутила върху два паркирани автомобила.

Най-сериозно е пострадал джипът на Росица Лечева и Стилян Гимишанов. Само минути преди това в него са били двамата родители и 11-годишното им дете.

„Все още не можем да се отърсим от шока. Най-важното е, че няма пострадали. В същия ден в заведението имаше над 30 деца, които играеха наоколо“, разказа Стилян Гимишанов в ефира на „Здравей, България“.

Съпругата му Росица Лечева обясни, че семейството е пристигнало в заведението около час преди инцидента.

„Малко преди да си тръгнем, дървото падна. Детето ни изпадна в шок. Беше много разстроено. И до днес се събужда и говори за случилото се и за това какво е можело да стане“, сподели тя.

Семейството било на обяд с приятели, когато времето рязко се влошило.

„Започна да вали много силно. След известно време някой от персонала каза, че има паднали дървета. Когато дъждът спря, решихме да си тръгнем, защото заведението вече беше наводнено. Тогава видяхме колата си – буквално смазана под дървото“, разказва Гимишанов.

По думите му автомобилът е напълно унищожен и вероятно ще бъде бракуван.

„Нямаме застраховка „Каско“, а само „Гражданска отговорност“. Оказа се, че тя не покрива подобни щети. Възнамеряваме да заведем съдебен иск срещу община „Родопи“, защото смятаме, че някой трябва да поеме отговорност“, категоричен е той.

Веднага след инцидента служители на ресторанта и посетители са се притекли на помощ. С помощта на бензинов трион започнали да разчистват падналото дърво. При срутването му били скъсани и електрически кабели, а районът останал без ток за продължително време.

Щети има и по втори автомобил, собственост на Иван Чилибинов.

„Колата ми беше паркирана на около 10 метра. Върху нея паднаха по-тънките клони, но пораженията също са сериозни – счупени стъкла, повредени преден капак, таван и врати. Ще потърся правата си по закон. Според мен дървото е било силно изсъхнало и е трябвало да бъде премахнато много по-рано“, заяви той.

След сигнала екип на NOVA се е свързал с община „Родопи“. Кметът Павел Михайлов е изпратил на място еколози, които да извършат оглед и да изготвят протокол за случилото се. Малко по-късно двете опасни дървета в района са били премахнати.

Предстои специалистите да направят обход на района, за да установят дали има и други дървета, които представляват риск за хората.

Междувременно се оказва, че въпросът кой носи отговорност може да се окаже сложен. От общината посочват, че пътят е горски, а собствеността му е споделена между местната администрация и Районната потребителна кооперация. Именно затова тепърва ще се изяснява чия е била отговорността за поддръжката и обезопасяването на дърветата в района.

За семейството обаче най-важното е, че се е разминало с най-лошото.

„Когато видиш какво е останало от колата, си даваш сметка, че днес можеше да не сме живи“, казват те.