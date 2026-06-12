Тир се преобърна в канавка на АМ "Хемус", образува се километрично задръстване

Т оварен автомобил е излязъл от пътното платно и се е преобърнал в канавка на автомагистрала „Хемус“. Инцидентът е станал в петък сутрин в района на тунел „Витиня“, съобщават очевидци.

Тир се преобърна и блокира движението на АМ "Хемус"

По информация на Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) заради катастрофата едната пътна лента е временно затворена. Движението в участъка се осъществява в активната лента.

От пътната агенция предупреждават водачите да шофират с повишено внимание и съобразена скорост, тъй като трафикът в района е натоварен. На място има екипи на „Пътна полиция“, които регулират движението.

Заради инцидента се е образувало задръстване и преминаването през участъка е силно затруднено.