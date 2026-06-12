Технологии

Ръст на измамите в интернет покрай Световното

Световното първенство по футбол вече започна, а с него много хакери виждат повече възможности за различни "сенчести" дейности. Еуфорията по мачовете намалява бдителността на потребителите и увеличава риска да бъдат измамени в мрежата

Мартин Дешев Мартин Дешев

12 юни 2026, 10:03
Ръст на измамите в интернет покрай Световното
Източник: Thinkstock/Guliver

С ветовното първенство по футбол в Северна Америка донесе вълна от глобално вълнение, привличайки милиарди зрители пред екраните. Този турнир обаче привлече и най-голямата и сложна кибератака в историята на спорта. Експерти по киберсигурността, заедно с ФБР, издадоха спешни предупреждения, че голяма вълна от онлайн измами е насочена активно към футболните фенове. Водени от недостиг на билети и глобалното желание за гледане на мачовете, хакери са използвали дигиталната инфраструктура като оръжие, за да крадат лични данни, да източват банкови сметки и да внедряват зловреден софтуер, съобщава Help Net Security.

В седмиците преди началото на турнира в интернет са се появили десетки хиляди нови уебстраници, които са имали някаква форма на името на първенството в домейна си. Сред тях има и добронамерени такива, които просто искат да допринесат за еуфорията. Но има и много сайтове, които са със злонамерени цели.

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От фалшиви стрийминг сайтове и магазини за фалшиви стоки до фишинг имейли и измами с билети, престъпниците използват футболната треска, за да подведат феновете да предадат пари, лична информация и данни за достъп до акаунтите си. Една от най-често срещаните измами е свързана с фалшиви стрийминг услуги. Докато феновете търсят начини да гледат мачове онлайн, измамниците създават уебсайтове, обещаващи безплатни предавания на живо или силно намален достъп до премиум излъчвания.

Тези сайтове често изглеждат убедителни, включвайки лога на турнири, брандиране на отбори и професионални оформления. Много от тях обаче или не успяват да предоставят обещания стрийминг, или използват възможността да разпространяват зловреден софтуер, да крадат пароли или да събират данни за плащане.

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 Агенциите за киберсигурност са идентифицирали хиляди измамни интернет страници, регистрирани с леки правописни грешки или алтернативни наставки, предназначени да имитират официалната начална страница на турнира. Някои операции са стигнали дотам, че да копират стила на официалните панели за вход с еднократно влизане, зареждайки автентични изображения директно от управляващите сървъри на основния сайт, за да заблудят дори бдителните потребители. Когато фен взаимодейства с тези фалшиви портали, за да си осигури билет в последния момент или пакет за абонамент,  предоставя домашните си адреси, данни от паспорти и данни за банкови карти на хакерите.

Едновременно с това се появи паралелна мрежа от фалшиви онлайн магазини, които разчитат на хиляди подвеждащи реклами в социалните медии. Тези клонирани уебсайтове предлагат привидно официални екипи на турнирите, стоки с ограничен тираж и сувенирни стикери на големи, нереалистични отстъпки. Феновете, които се опитват да закупят тези артикули, установяват, че плащанията им се обработват, но стоките никога не пристигат или идват такива, които са с много ниско качество.

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Фишинг атаките също стават все по-сложни. Имейли, текстови съобщения и публикации в социалните медии могат да твърдят, че потребителите са спечелили билети, стоки или ексклузивни VIP преживявания. Кликването върху включените връзки често води до уебсайтове, предназначени да крадат данни за профилите, банкова информация или лични данни.

Възходът на изкуствения интелект направи тези измами още по-трудни за откриване. Съвременните фишинг съобщения често съдържат професионален език, реалистичен брандинг и убедителни детайли, които често липсваха в по-старите измами.

Социалните медии също могат да бъдат опасна зона. Измамниците често създават фалшиви профили, представящи се за отбори, играчи, спонсори или организатори на турнири. Някои акаунти промотират награди, докато други насочват потребителите към злонамерени уебсайтове.

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За да останат в безопасност, феновете трябва да проверят акаунтите, преди да взаимодействат с тях, и да избягват да кликват върху връзки от неизвестни източници. Едно просто правило може да помогне да се избегнат тези капани: ако дадена стрийминг оферта изглежда твърде добра, за да е истина, вероятно има нещо съмнително.

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Феновете трябва да разчитат само на официални оператори и легитимни стрийминг платформи. Преди да направят покупка, потребителите трябва да проверят отзиви от предишни клиенти, да проверят репутацията на търговеца и да потвърдят, че уебсайтът използва сигурни методи на плащане. Официалните магазини на отборите и утвърдените търговци на дребно остават най-сигурният вариант.

Автор: Мартин Дешев
Редактор: Мартин Дешев
хакери социални мрежи онлайн измами киберсигурност технологии
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