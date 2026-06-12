Свят

Математикът, който позна последните трима шампиони, посочи новия крал на Мондиал 2026

Германският математик Йоахим Клемент обяснява как статистиката и случайността оформят прогнозите му

София-Никол Николова София-Никол Николова

12 юни 2026, 10:42
Математикът, който позна последните трима шампиони, посочи новия крал на Мондиал 2026
Източник: БГНЕС/VESTI

Г ерманският математик Йоахим Клемент, който успешно прогнозира победителите на последните три световни първенства по футбол, смята, че Нидерландия ще триумфира на Мондиал 2026.

Клемент правилно предвиди победителите в предишните три издания на турнира, родната му Германия в Бразилия през 2014 година, Франция в Русия през 2018 година и Аржентина в Катар преди четири години.

По думите на Клемент първоначалната му цел била да покаже, че предвиждането на победителя в турнира е практически невъзможно. Той признава пред германското издание Der Spiegel, че когато за първи път използвал модела си през 2014 година и прогнозата се оказала вярна, бил шокиран.

ФОТОГАЛЕРИЯ: Историческо начало, фиеста на „Ацтека“ и картони за старт на Мондиал 2026
18 снимки
Раул Хименес
Раул Хименес
Раул Хименес
Раул Хименес

„Първия път бях шокиран, когато Германия стана световен шампион в Бразилия, още повече защото всички експерти подчертаваха, че никога досега европейски отбор не е печелил световно първенство в Южна Америка“, заявява той.

Моделът на Клемент отчита редица ключови фактори, сред които брутният вътрешен продукт на глава от населението на всяка държава, тъй като той влияе върху спортната инфраструктура, числеността на населението, мястото на футбола в обществото, позицията на националния отбор в световната ранглиста, както и елемент на случайност, който самият Клемент подчертава като особено важен.

Според неговия модел Нидерландия ще победи Испания на полуфиналите, а след това ще поднесе изненада срещу Португалия във финала и ще спечели световната титла.

Сълзи на стадиона: Емоционалният триумф на Раул Хименес на „Естадио Ацтека“
11 снимки
Раул Хименес
Раул Хименес
Раул Хименес
Раул Хименес

По прогнозите на Клемент Португалия ще отстрани Англия в другия полуфинал.

Въпреки успешните си прогнози в миналото, математикът предупреждава хората да не приемат твърде сериозно неговите предвиждания.

„Това е напълно ирационално“, казва той. „Все едно да играете лотария. Винаги казвам, че ако някой зaлoжи пари въз основа на моята прогноза кой ще стане следващият световен шампион, положението му е безнадеждно“, допълва мъжът.

Националният отбор на Нидерландия е достигал до финала на Световното първенство рекордните за страната три пъти, но никога не е печелил турнира.

Зрелищни моменти от откриването на Мондиал 2026 в Мексико
35 снимки
световно откриване
световно откриване
световно откриване
световно откриване

Селекцията на Роналд Куман започва участието си на Световното първенство с мач срещу Япония на 14 юни.

В група F нидерландците ще се изправят още срещу Швеция и Тунис.

  • Кой е Йоахим Клемент?

Йоахим Клемент е германско-швейцарски инвестиционен стратег, икономист и автор, известен с работата си в областта на инвестициите, управлението на активи, поведенческите финанси и геоикономиката. Той е носител на престижната квалификация CFA (Chartered Financial Analyst) и има над 20 години опит на финансовите пазари.

Шест страни от Г-7 влизат в списъка на 12-те най-силни отбора на ФИФА

  • Образование

Клемент изучава математика и физика в ETH Zurich, където получава магистърска степен по математика. По-късно завършва и магистратура по икономика и финанси, след обучение в University of Hagen и University of Zurich.

Кариера

През кариерата си Клемент заема редица висши позиции в инвестиционната индустрия:

  1. Бил е ръководител на стратегията за акции и на стратегическото разпределение на активите в UBS Wealth Management.
  2. Работил е като главен инвестиционен директор (CIO) в инвестиционната консултантска компания Wellershoff & Partners.
  3. Бил е ръководител на изследователската дейност в бутикова инвестиционна фирма и инвестиционен директор за семейни офиси и институционални инвеститори.
  4. По-късно оглавява екипа по стратегия, счетоводство и устойчивост в Liberum Capital (днес Panmure Liberum), където анализира фондовите пазари, геополитическите рискове и ESG факторите.

Испания ще е победителят на Световното по футбол, прогнозира котаракът Владимир

  • Публикации и експертна дейност

Клемент е автор на няколко книги и изследвания. Сред най-известните му трудове са:

  1. 7 Mistakes Every Investor Makes
  2. Geo-Economics: The Interplay between Geopolitics, Economics, and Investments, в която анализира как геополитическите процеси влияят върху финансовите пазари и инвестиционните решения.

Той е и редовен автор в платформите на CFA Institute, където публикува анализи по теми като инфлация, финансови пазари, геополитика и поведенчески финанси.

Най-популярният спорт генерира милиарди евро приходи годишно

  • Области на експертиза

Основните му професионални интереси включват:

  1. геополитически и геоикономически рискове;
  2. стратегическо разпределение на активите;
  3. поведенчески финанси;
  4. устойчиви инвестиции (ESG);
  5. управление на богатство и семейни офиси;
  6. капиталови пазари и макроикономика.

Клемент е сред по-разпознаваемите европейски пазарни стратези и често участва като лектор на конференции и събития на CFA организации по света.

Редактор: София-Никол Николова
Източник: espn    
Йоахим Клемент Мондиал 2026 футболни прогнози Нидерландия математически модел световно първенство по футбол инвестиционен стратег спортни поведенчески финанси геоикономика
Последвайте ни

По темата

„Калашниците“ и общинските жилища: Къде са пропуските в системата

„Калашниците“ и общинските жилища: Къде са пропуските в системата

Математикът, който позна последните трима шампиони, посочи новия крал на Мондиал 2026

Математикът, който позна последните трима шампиони, посочи новия крал на Мондиал 2026

Ескалация в Ормузкия проток: Иран спря танкер и заплаши с обстрел

Ескалация в Ормузкия проток: Иран спря танкер и заплаши с обстрел

ФИФА наложи пълна забрана за внасяне на вода по стадионите в жестоките жеги

ФИФА наложи пълна забрана за внасяне на вода по стадионите в жестоките жеги

Пари от втория стълб: как да ги получите след пенсиониране

Пари от втория стълб: как да ги получите след пенсиониране

pariteni.bg
Dongfeng внедрява твърдотелни батерии с 1000 км пробег още тази година

Dongfeng внедрява твърдотелни батерии с 1000 км пробег още тази година

carmarket.bg
12 юни: Гласът, който събуди съвестта на Европа за поробена България
Ексклузивно

12 юни: Гласът, който събуди съвестта на Европа за поробена България

Преди 4 часа
Лятото натиска спирачките: Интензивни валежи заливат почти цяла България
Ексклузивно

Лятото натиска спирачките: Интензивни валежи заливат почти цяла България

Преди 4 часа
Ваканция от ада: 8 знака, че в никакъв случай не трябва да пътувате с този човек
Ексклузивно

Ваканция от ада: 8 знака, че в никакъв случай не трябва да пътувате с този човек

Преди 4 часа
Мондиал 2026 започна с история: Мексико триумфира на откриването
Ексклузивно

Мондиал 2026 започна с история: Мексико триумфира на откриването

Преди 4 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Невероятното завръщане на Раул Хименес: Нападателят, който измами смъртта, за да поведе Мексико

Невероятното завръщане на Раул Хименес: Нападателят, който измами смъртта, за да поведе Мексико

Свят Преди 13 минути

Той оцеля по чудо след кошмарна фрактура на черепа, преживя загубата на баща си броени месеци преди Мондиала, но излезе на „Естадио Ацтека“, за да изкачи своя личен Еверест. Вижте вдъхновяващата история за волята, изкуплението и един специален гол

Андрю Тейт се появи в Русия с танк и огнехвъргачка: Потребители поискаха Украйна да го удари с дрон

Андрю Тейт се появи в Русия с танк и огнехвъргачка: Потребители поискаха Украйна да го удари с дрон

Свят Преди 18 минути

Появата на братята в Русия доведе до спорове, критики и коментари от украински официални представители

Здравното министерство отчете 426 млн. евро задължения на държавните болници

Здравното министерство отчете 426 млн. евро задължения на държавните болници

България Преди 44 минути

Повече от половината държавни болници са изтеглили кредит от една финансова институция, посочи здравният министър Катя Ивкова

Терзиев за "Топлофикация София": Нужен е независим анализ

Терзиев за "Топлофикация София": Нужен е независим анализ

България Преди 57 минути

Коментарът му е във връзка с решението на СОС да утвърди бизнес плана на дружеството

Почина ретро фолк легендата Никсън

Почина ретро фолк легендата Никсън

България Преди 1 час

„Детето чудо“ на попфолка си отиде едва на 43 години, майка му Каролина сподели за огромната трагедия

Денят на Русия - независимост от самата себе си?

Денят на Русия - независимост от самата себе си?

Свят Преди 1 час

Историята на 12 юни поставя въпроси за разпадането на СССР, суверенитета и съвременната руска идентичност

Ръст на измамите в интернет покрай Световното

Ръст на измамите в интернет покрай Световното

Технологии Преди 1 час

Световното първенство по футбол вече започна, а с него много хакери виждат повече възможности за различни "сенчести" дейности. Еуфорията по мачовете намалява бдителността на потребителите и увеличава риска да бъдат измамени в мрежата

Порой наводни международния път между Русе и Букурещ, коли останаха блокирани

Порой наводни международния път между Русе и Букурещ, коли останаха блокирани

България Преди 1 час

Интензивен дъжд затрудни движението по бул. „България“, като на места се образуваха сериозни локви и задръствания

Илон Мъск чупи рекорди: SpaceX вече струва $1,77 трилиона след грандиозен дебют на Уолстрийт

Илон Мъск чупи рекорди: SpaceX вече струва $1,77 трилиона след грандиозен дебют на Уолстрийт

Свят Преди 1 час

Компанията на Илон Мъск изпревари Meta по пазарна стойност, изстрелвайки милиардера на прага на първия трилион

„Те ме унищожиха“: Как пенсионер загуби 18 600 евро и се оказа с кредит от 30 000 евро след измама

„Те ме унищожиха“: Как пенсионер загуби 18 600 евро и се оказа с кредит от 30 000 евро след измама

България Преди 1 час

Измамници използват чужди снимки, фалшиви инвестиционни платформи и дистанционен достъп до телефони, за да източват спестяванията на жертвите си

NYT: САЩ намаляват броя на изтребителите и военните си кораби за операции на НАТО в ЕС

NYT: САЩ намаляват броя на изтребителите и военните си кораби за операции на НАТО в ЕС

Свят Преди 1 час

Планът предвижда намаляване на броя на американските изтребители Ф-16 и Ф-15E, разположени за нуждите на алианса, от около 150 на 100

Удари в Деня на Русия: Отмениха празненства, има ранени

Удари в Деня на Русия: Отмениха празненства, има ранени

Свят Преди 1 час

Жилищен блок беше поразен при масирана атака срещу Татарстан, а руската ПВО твърди, че е свалила над 230 украински дрона за една нощ

Стъпка по стъпка: Как да подсигурим телефона и какво се прави при кражба

Стъпка по стъпка: Как да подсигурим телефона и какво се прави при кражба

Свят Преди 1 час

Проблемът е особено наболял във Великобритания, но кражби на мобилни телефони се случват във всяка точка на света и никой не е застрахован. В крайна сметка предпазливостта е най-добрата линия на защита

Почина тайландската принцеса Баджракитиябха

Почина тайландската принцеса Баджракитиябха

Свят Преди 1 час

Тайландската принцеса Баджракитиябха, която изпадна в кома през 2022 г. заради сърдечна инфекция, почина на 47-годишна възраст. Загубата ѝ хвърля кралството в дълбока несигурност, тъй като тя бе сочена за потенциален наследник на трона

Земетресение разтърси остров Крит

Земетресение разтърси остров Крит

Свят Преди 2 часа

Трусът е бил с магнитуд 4 по Рихтер и е регистриран южно от Ираклион

Трагедия в Англия: 11 години затвор за българин, убил бебе на пътя заради TikTok

Трагедия в Англия: 11 години затвор за българин, убил бебе на пътя заради TikTok

България Преди 2 часа

32-годишният Христо Илиев гледал и споделял клипове в мрежата минути преди фаталния сблъсък

Всичко от днес

От мрежата

9 причини защо кучето ви обича да дъвче камъни

dogsandcats.bg

9 често срещани здравословни проблеми при Мастифите

dogsandcats.bg
1

Европа гласува за пестицидите

sinoptik.bg
1

Възстановяват миграцията на рибата по река Арда

sinoptik.bg

Адриана Лима - красавицата, която никога не е мечтала да бъде модел

Edna.bg

Преди сватбата: Сашо Дюлгеров изненадал съпругата си с бели рози и скъп пръстен

Edna.bg

Шеф в Байерн: Олисе е безценен, Реал не може да вземе единия му крак за 150 млн.

Gong.bg

Мондиал 2026 в САЩ: Високи цени и имиграционни проблеми

Gong.bg

Здравното министерство: Директори на държавни болници вземат огромни заплати при милиони дългове

Nova.bg

Където тишината говори: Един ден в сърцето на европейския „Шаолин“

Nova.bg