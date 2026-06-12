Математикът, който позна последните трима шампиони, посочи новия крал на Мондиал 2026

Г ерманският математик Йоахим Клемент, който успешно прогнозира победителите на последните три световни първенства по футбол, смята, че Нидерландия ще триумфира на Мондиал 2026.

Клемент правилно предвиди победителите в предишните три издания на турнира, родната му Германия в Бразилия през 2014 година, Франция в Русия през 2018 година и Аржентина в Катар преди четири години.

По думите на Клемент първоначалната му цел била да покаже, че предвиждането на победителя в турнира е практически невъзможно. Той признава пред германското издание Der Spiegel, че когато за първи път използвал модела си през 2014 година и прогнозата се оказала вярна, бил шокиран.

„Първия път бях шокиран, когато Германия стана световен шампион в Бразилия, още повече защото всички експерти подчертаваха, че никога досега европейски отбор не е печелил световно първенство в Южна Америка“, заявява той.

Моделът на Клемент отчита редица ключови фактори, сред които брутният вътрешен продукт на глава от населението на всяка държава, тъй като той влияе върху спортната инфраструктура, числеността на населението, мястото на футбола в обществото, позицията на националния отбор в световната ранглиста, както и елемент на случайност, който самият Клемент подчертава като особено важен.

Според неговия модел Нидерландия ще победи Испания на полуфиналите, а след това ще поднесе изненада срещу Португалия във финала и ще спечели световната титла.

По прогнозите на Клемент Португалия ще отстрани Англия в другия полуфинал.

Въпреки успешните си прогнози в миналото, математикът предупреждава хората да не приемат твърде сериозно неговите предвиждания.

„Това е напълно ирационално“, казва той. „Все едно да играете лотария. Винаги казвам, че ако някой зaлoжи пари въз основа на моята прогноза кой ще стане следващият световен шампион, положението му е безнадеждно“, допълва мъжът.

Националният отбор на Нидерландия е достигал до финала на Световното първенство рекордните за страната три пъти, но никога не е печелил турнира.

Селекцията на Роналд Куман започва участието си на Световното първенство с мач срещу Япония на 14 юни.

В група F нидерландците ще се изправят още срещу Швеция и Тунис.

Кой е Йоахим Клемент?

Йоахим Клемент е германско-швейцарски инвестиционен стратег, икономист и автор, известен с работата си в областта на инвестициите, управлението на активи, поведенческите финанси и геоикономиката. Той е носител на престижната квалификация CFA (Chartered Financial Analyst) и има над 20 години опит на финансовите пазари.

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Образование

Клемент изучава математика и физика в ETH Zurich, където получава магистърска степен по математика. По-късно завършва и магистратура по икономика и финанси, след обучение в University of Hagen и University of Zurich.

Кариера

През кариерата си Клемент заема редица висши позиции в инвестиционната индустрия:

Бил е ръководител на стратегията за акции и на стратегическото разпределение на активите в UBS Wealth Management. Работил е като главен инвестиционен директор (CIO) в инвестиционната консултантска компания Wellershoff & Partners. Бил е ръководител на изследователската дейност в бутикова инвестиционна фирма и инвестиционен директор за семейни офиси и институционални инвеститори. По-късно оглавява екипа по стратегия, счетоводство и устойчивост в Liberum Capital (днес Panmure Liberum), където анализира фондовите пазари, геополитическите рискове и ESG факторите.

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Публикации и експертна дейност

Клемент е автор на няколко книги и изследвания. Сред най-известните му трудове са:

7 Mistakes Every Investor Makes Geo-Economics: The Interplay between Geopolitics, Economics, and Investments, в която анализира как геополитическите процеси влияят върху финансовите пазари и инвестиционните решения.

Той е и редовен автор в платформите на CFA Institute, където публикува анализи по теми като инфлация, финансови пазари, геополитика и поведенчески финанси.

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Области на експертиза

Основните му професионални интереси включват:

геополитически и геоикономически рискове; стратегическо разпределение на активите; поведенчески финанси; устойчиви инвестиции (ESG); управление на богатство и семейни офиси; капиталови пазари и макроикономика.

Клемент е сред по-разпознаваемите европейски пазарни стратези и често участва като лектор на конференции и събития на CFA организации по света.