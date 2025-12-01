Карлос Насар остава в България, отказа многомилионни оферти

България

1 декември 2025, 14:35
Източник: БТА

К арлос Насар за девети път беше избран за „Спортист на месеца“ от Пресклуб „България“. Личният треньор на щангиста – Павел Христов, беше избран за „Треньор на месеца“. 

Щангистът изненада всички, след като публично подписа новия си договор и така отказа многомилионните оферти на редица страни. 

„В момента Любо Пенев изпитва трудности… Ако слуша и гледа това – да знае, че го обичаме“, започна Насар.

„Надяваме се още много пъти да вдигаме трикольора. Аз и моят екип се грижим да се чувствам комфортно в нужните килограми. Мисля, че в новата категория мога да завоювам още много успехи. Имам промяна в храненето и това ми помага да съм най-лек. Така беше и в Норвегия. Конкуренцията ще бъде малко по-силна, но това не ни притеснява. 

Най-скорошното предизвикателство е Европейското през април, което най-вероятно ще бъде в Батуми, Грузия“, сподели състезателят. 

„Има новина, но тя не е благодарение на президента на федерацията. Не беше проблем договорът, а процесът на работа. На 15 декември ще има Общо събрание и ще има нови кандидати. Дочувам, че и Асен Златев ще бъде сред тях – подкрепям го. 

Много държави ме чакат, но съм стопирал преговорите. Преди няколко години покойният ми треньор ми обясняваше защо трябва да остана в България. Синът му след това се погрижи да запази клуба и да продължи да вади таланти, които тази година са спечелили 65 медала. 

Днес ще разпиша договора не заради Стефан Ботев, а заради хората, които са ме подкрепяли. Хората може да са спокойни. Оставам да се състезавам за България“, обяви Насар и подписа.

Източник: БГНЕС    
