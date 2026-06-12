Денят на Русия - независимост от самата себе си?

Н а 12 юни Русия отбелязва националния си празник, но датата продължава да предизвиква объркване сред мнозина руснаци. Именно на този ден страната се опитва да празнува своя суверенитет, без да поставя неудобния въпрос: независимост от кого?

На 12 юни Русия отбелязва своя национален празник. Първоначално той е бил известен като Ден на независимостта на Русия. Самата дата и до днес обърква руснаците. Около 50 процента от анкетираните руски граждани дори не знаят какво се отбелязва на 12 юни. Почти половината от населението има само смътна представа за значението на този ден.

Вярно е, че през последното десетилетие руснаците започнаха да гледат по-положително на руската независимост. Това означава, че са затворили страницата на Съветския съюз и постепенно са започнали да възприемат нова Русия като своя държава. През 1998 г. едва 28 процента от анкетираните определят „независимостта“ на Русия като положително постижение, докато 57 процента я възприемат негативно. Днес тенденцията вече е обратна - 53 процента гледат положително на руската независимост, а само 22 процента отрицателно. Това посочва Лилия Шевцова, която ръководи програмата за вътрешна политика и политически институции на Русия в московския център на Carnegie Moscow Center, като разделя времето си между офисите на организацията във Вашингтон и Москва. Тя е част от екипа на Carnegie от 1995 г. насам.

Това обаче не означава, че руското общество е започнало да разбира по-добре близкото си минало и произхода на собствената си държава. Напротив. Днес разпадането на Съветския съюз и събитията, последвали след него, са още по-объркващи заради опитите на Кремъл да търси легитимност и оправдание за настоящата си политика в миналото, казва Шевцова.

Представете си, че Обединеното кралство реши да празнува деня, в който е загубило американските си колонии, или деня, в който се е отказало от Ирландия или Индия. Или ако Турция реши да отбелязва разпадането на Османската империя, а Франция деколонизацията на Алжир. Странно? Шизофренично? Без съмнение, категорична е Лилия Шевцова.

Именно затова е толкова необичайно, че на 12 юни Русия се опитва да празнува своя суверенитет, без да задава неудобния въпрос: независимост от кого - от Съветския съюз или от бившите му републики и територии като балтийските държави, страните от Централна Азия, държавите от Южен Кавказ и Украйна, казва Шевцова.

Но Съветският съюз всъщност беше Русия, макар и под друго име. Парадоксът на този празник е, че докато отбелязва независимостта си от останалата част на Съветския съюз, Кремъл днес се стреми отново да прегърне онова, което е останало от него. Самата идея за „Евразийски съюз“ представлява опит за подобно повторно обединяване. Това превръща празнуването на руската независимост в наистина уникално явление, смята Лилия Шевцова.

Историята е пълна с парадокси, противоречия и митове. Проблемът с Деня на независимостта на Русия обаче е, че той се превърна в първото звено от цяла верига от мистификации, които са завързали Русия в един огромен Гордиев възел, посочва още Шевцова.

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Тя споменава само няколко от тези звена:

В действителност руската декларация за независимост и разпадането на Съветския съюз помогнаха на руската система на персонализирана власт да оцелее в нова форма, въплътена от Борис Елцин, казва Шевцова. Обикновено крахът на една стара държава подпомага изграждането на нов политически режим и нова система на управление. В руския случай се случва обратното. Що се отнася до декларацията за суверенитет, основната цел на руските политически елити е била да се освободят от Михаил Горбачов и да поемат контрола върху съветските ресурси и инструментите на властта, казва още Шевцова.

Лилия Шевцова посочва и още едно звено от тази верига: руската независимост помогна остатъците от съветската империя да бъдат замразени в новата форма на Руската федерация.

Сегашната руска държава не е национална държава, но не е и истинска империя. Тя представлява нещо неясно и аморфно - блато от стари навици, остарели нагласи и манталитет, заседнал между различни цивилизационни пространства. Тази тромава конструкция може да оцелява единствено чрез постоянно връщане към миналото, казва Шевцова.

Именно това прави днес Владимир Путин, като ограничава гражданското общество, за да удължи живота на руската „матрица“ - персонализирана власт, сливане на властта със собствеността и стремеж към статут на свръхсила. Разбира се, не бих стоварил цялата отговорност върху Путин. И той самият е заложник на системата, която създаде, смята Шевцова.

Представянето на приемствеността между съветското минало и новия режим като революция роди коварната „нова“ Русия - място, в което либералите служат на персонализирания владетел, където „реформите“ помагат за монополизирането на властта и собствеността, където „демокрацията“ прикрива авторитаризма, а сътрудничеството със Запада се редува с антизападна мобилизация на обществото според моментната необходимост.

Русия след анексирането на Крим, която разруши следвоенното уреждане на отношенията след края на Студената война и се върна към съветските и предсъветските правила на играта, превръща Деня на независимостта на Русия в истински исторически парадокс, посочва още Шевцова.