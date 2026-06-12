ФИФА наложи пълна забрана за внасяне на вода по стадионите в жестоките жеги

Световната футболна централа ФИФА предизвика истински шок и вълна от недоволство, след като първоначално обяви тотална и безкомпромисна забрана за внасяне на каквито и да е пластмасови бутилки с вода на стадионите от Световното първенство. Решението дойде на фона на синоптичните прогнози, според които по време на двубоите температурите ще достигнат опасните 36-37 градуса по Целзий.

След поредица от остри апели, бунтове от страна на фенски организации и сериозен натиск от медиите по целия свят, от ФИФА бяха принудени спешно да преразгледат правилата. В крайна сметка централата поддаде под огромния натиск и обяви официално отстъпление - привържениците в САЩ и Канада все пак ще бъдат допускани на стадионите с бутилки вода или с празни такива, които да пълнят безплатно от специално изградените кранове на спортните съоръжения.

Въведена е обаче важна уловка - съдовете трябва да бъдат от точно определен тип мека пластмасова опаковка, която ще се раздава и продава на контролните пунктове около самите арени. От централата поясниха, че това се прави от съображения за сигурност, за да се елиминира рискът твърда бутилка да бъде хвърлена и да нарани футболист или длъжностно лице на терена.

Големият скандал в случая е, че за стадионите в Мексико строгата забрана остава в сила на 100%. Решението на ФИФА да раздели домакините по този параграф вече предизвика огромна вълна от негодувание и масови протести сред мексиканските фенове и местните организатори, които обвиниха централата в двоен стандарт.