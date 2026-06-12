Порой наводни международния път между Русе и Букурещ, коли останаха блокирани

Интензивен дъжд тази сутрин сериозно затрудни движението по булевард „България“ в Русе, съобщават местни медии и очевидци. Голямата пътна артерия е част от международния маршрут, който свързва България с Букурещ, което допълнително усложнява трафика в района.

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Заради натрупване на значителни количества вода върху пътното платно няколко автомобила са останали блокирани, а преминаването е било силно затруднено. На места движението се е осъществявало бавно и с повишено внимание, като са се образували колони от чакащи автомобили.

Шофьори съобщават за „водни капани“ в ниските участъци на булеварда, което е довело до краткотрайни спирания и риск от повреда на превозните средства. Засега няма данни за пострадали хора.

Русе е сред областите, за които за вчера и днес е обявен жълт код за гръмотевични бури и значителни валежи. Метеоролозите предупреждават и за временно усилване на вятъра, като максималните температури в страната са предимно между 20 и 25 градуса.

Причината за нестабилното време е преминаването на студен атмосферен фронт през Балканския полуостров, който носи със себе си интензивни валежи и повишена вероятност за локални наводнения.

Очаква се в следващите часове валежите постепенно да отслабнат, но експерти съветват шофьорите да карат с повишено внимание, особено в ниските и слабо отводнени участъци на пътната мрежа.