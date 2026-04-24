Карлос Насар със злато в изхвърлянето и изтласкването в Батуми

Българската мегазвезда на световните щанги Карлос Насар завоюва златния медал в движението изхвърляне по време на Европейското първенство в Батуми. В новата за него категория до 94 кг, 21-годишният ни тежкоатлет демонстрира пълно надмощие, справяйки се с конкуренцията на силния арменец Ара Аганян

Обновена преди 53 минути / 24 април 2026, 15:55
„Майкъл“: Биографичният филм, който превърна Джаксън в божество, а истината – в „глупости“

„Майкъл": Биографичният филм, който превърна Джаксън в божество, а истината – в „глупости"
Reuters: Имейл на Пентагона загатва за отстраняване на Испания от НАТО заради раздора около Иран

Reuters: Имейл на Пентагона загатва за отстраняване на Испания от НАТО заради раздора около Иран
Емил Дечев също защити Кандев: Стари ченгета използват мръсни номера

Емил Дечев също защити Кандев: Стари ченгета използват мръсни номера
Трайков: Още няма отговор от турска страна за споразумението с „Боташ”

Трайков: Още няма отговор от турска страна за споразумението с „Боташ"
Гюров: В ход е заговор срещу главния секретар на МВР, но ние стоим зад Кандев

Гюров: В ход е заговор срещу главния секретар на МВР, но ние стоим зад Кандев
Кандев получил обаждания от скрити номера, че осъждани лица дали фалшиви показания срещу него

Кандев получил обаждания от скрити номера, че осъждани лица дали фалшиви показания срещу него
„Не мога да си държа главата изправена”: Трагедията на жената, починала след уголемяване на бюста с хиалурон

„Не мога да си държа главата изправена": Трагедията на жената, починала след уголемяване на бюста с хиалурон
По 15 евро бонус ще получат членовете на СИК, които нямат грешки в протоколите

По 15 евро бонус ще получат членовете на СИК, които нямат грешки в протоколите

К арлос Насар стана за четвърти път европейския шампион по вдигане на тежести.

Българинът завоюва титлата в категория до 94 килограма на шампионата на Стария континент в Батуми, Грузия, като завърши с двубой от 386 килограма.

Насар бе лидер още след изхвърлянето със 176 килограма, а в изтласкването постигна 210 килограма. Постиженията му бяха най-силните и в двете движения. 

Със сребърния медал остана арменецът Ара Аганян, който направи двубой от 381 килограма.

Бронзът е за французина Ромен Имадушен, който постигна общо 370 килограма.

Насар си осигури златния медал в изхвърлянето след успешен опит на 176 килограма. Той стартира с тежест от 170 килограма, а в последния си опит пробва да постави и световен рекорд на 183 килограма, но той бе неуспешен.

Още тук като основен конкурент на Насар се очерта арменецът Аганян. Той регистрира три успешни опита - на 167, 172 и 175 килограма. Трети след изхвърлянето бе турчинът Хакан Шукрю Курназ със 166 килограма, които той вдигна от третия си опит, след като преди това направи два фаула.

В изтласкването Насар стартира на 210 килограма. Той ги вдигна от първия опит, но след преразглеждане съдиите не признаха движението му като чисто. Така олимпийският шампион трябваше да излезе за втори път на същата тежест, но този път успя да се справи с нея.

Аганян, който вече бе вдигнал 200 и 206 килограма, се завърна на подиума за опит от 212 килограма, който обаче бе много далеч от това да бъде успешен и това осигури златото на Насар.

В последния си опит в състезанието Насар пробва на 223 килограма, което да му донесе световен рекорд в двубоя, но българинът не успя да ги вдигне.

Класиране в категория до 94 килограма при мъжете на европейското първенство по вдигане на тежести в Батуми:

Двубой:

  1. КАРЛОС НАСАР (БЪЛГАРИЯ) - 386 кг (176 + 210)
  2. Ара Аганян (Армения) - 381 кг (175 + 206)
  3. Ромен Имадушен (Франция) - 370 кг (163 + 207)

Изхвърляне:

  1. КАРЛОС НАСАР (БЪЛГАРИЯ) - 176 кг
  2. Ара Аганян (Армения) - 175 кг
  3. Хакан Шукрю Курназ (Турция) - 166 кг

Изтласкване:

  1. КАРЛОС НАСАР (БЪЛГАРИЯ) - 210 кг
  2. Ромен Имадушен (Франция) - 207 кг
  3. Ара Аганян (Армения) - 206 кг

Основни моменти от изхвърлянето:

  • Основният конкурент на Насар Ара Аганян стартира с успешен опит на 167 кг.
  • Страхотен първи опит на Карлос Насар, който вдига без проблеми 170 кг.
  • Втори успешен опит на Ара Аганян на 172 кг.
  • Трети успешен опит на Ара Аганян, който вдига без особени затруднения 175 кг, което е изравнен личен рекорд за тежкоатлета. 
  • Първоначално Насар бе заявил 180 кг, но след третия опит на Ара Аганян на 175 кг, българинът промени тежестта на 176. Насар нямаше никакви проблеми и си гарантира златния медал в изхвърлянето.

До момента 21-годишният ни щангист има две евротитли в кат. до 89 кг (София 2024 и Ереван 2023) и една в кат. до 96 кг (Кишинев 2025), както и два сребърни медала, когато бе все още много млад - 2022 в Тирана и 2021 в Москва.

Източник: Gong.bg/Фокус, БТА    
Наско Сираков: Атанас Бостанджиев е новият собственик на ПФК

Наско Сираков: Атанас Бостанджиев е новият собственик на ПФК "Левски"

Карлос Насар със злато в изхвърлянето и изтласкването в Батуми

Ангел Кунчев се възстановява след онкологична операция

Ангел Кунчев се възстановява след онкологична операция

Полски F-16 прехванаха руски изтребители над Балтийско море

Полски F-16 прехванаха руски изтребители над Балтийско море

Как се подава сигнал в Инспекцията по труда – стъпка по стъпка

Как се подава сигнал в Инспекцията по труда – стъпка по стъпка

Нов ден, нови глоби в Гърция: До 8000 евро за джигити, 350 евро за липса на хендсфри

Нов ден, нови глоби в Гърция: До 8000 евро за джигити, 350 евро за липса на хендсфри

22 април: Денят, в който вятърът донесе смърт

Дъжд и гръмотевици, сняг в планините. Кога ще спре да вали

Тръмп удължава примирието с Иран

Jeep Compass е ориентирът на клиентите в C-SUV сегмента

"Топлофикация София" съобщи кога спира парното

Живущите в сгради-етажна собственост, които желаят продължаване на отоплителния сезон, могат да подадат заявление за това, като то трябва да е придружено с решение на Общо събрание

Президентът на РСМ честити изборната победа на Румен Радев

Мнозинството и стабилността в България са важни, за да има с кого да разговаряме, каза Силяновска

При ограничение 50 км/ч: Шофьори са засечени с до 189 км/ч във Велинград

Предстои издаването на електронни фишове, както и установяване самоличността на шофьорите

Министърът на отбраната на САЩ: Иран има шанса да сключи "добра сделка"

По думите му американският флот е върнал досега от протока 34 кораба

Тя е епоха! Лили Иванова празнува 87-и рожден ден

Най-голямото име в българската поп музика публикува копия от поздравленията на официалната си страница във Фейсбук

Бенямин Нетаняху е крил диагноза рак заради войната с Иран

Израелският премиер разкри, че е претърпял лечение на злокачествен тумор, но вече е в отлично състояние и болестта е зад гърба му

Програмите "Хоризонт" и "Христо Ботев" ще са в приложението Radio ON

Това предвижда договор, подписан от генералния директор на общественото радио Милен Митев и програмния директор на Nova Radio Group Тодор Милиев

Даунинг стрийт реагира на информации за американски натиск

Позицията на Великобритания за Фолклендските острови остава непроменена

tbi bank е избрана за банка довереник на облигационерите на HR Capital

В тази роля банката подкрепи придобиването на допълнителни акции на eBag на стойност 5 милиона евро

Политически искри в Кипър: Доналд Тръмп и Макрон с различни позиции за мира с Иран

Европейските лидери искат да се ангажират още повече с деескалацията на напрежението в Близкия изток

Извънредна среща между семействата вдига напрежението в „Борба до ключ: Home2U срещу INclusive"

Участниците запретват ръкави в новото предизвикателство – „Кухня"

Край на въздушната блокада - Иран възобновява международните полети

Въздушният превоз на пътници в Иран беше преустановен в началото на израелско-американската офанзива на 28 февруари

Пекин отхвърли обвиненията на Тръмп, че задържан от САЩ ирански товарен кораб е бил "подарък от Китай"

Пекин определи и като "напълно неоснователни" обвиненията на Белия дом

Тръмп влезе в челен сблъсък с принц Хари заради Украйна

Дипломатически искри между Вашингтон и Киев: Доналд Тръмп поряза принц Хари след призивите му за спазване на договорите с Украйна. Скандалът избухна точно преди историческата визита на крал Чарлз III в Белия дом

Служители на градския транспорт във Варна обявиха стачна готовност

В момента се събират подписи за обявяване на ефективни протести

Нов трус край остров Крит

Според Геодинамичния институт земетресението е било с магнитуд 5 по Рихтер

11 породи кучета, подходящи за начинаещи собственици

Кучето ви играе прекалено грубо? Ето как да го спрете, преди да стане проблем

Предстоят серия слънчеви дни

Почти 1000 превишения на нормите за фини прахови частици през 2025 г.

Човекът със100 лица! Краси Радков празнува рожден ден

Между материя и усещане: DOPIR представя България в Милано

Лудогорец подкрепи футболист на съперник след тежка контузия, помага за възстановяването му

Деян Лозев получи нов договор: Опитимист съм, че ще останем в елита

Историческа победа: Карлос Насар спечели четвърта европейска титла

Обявиха от кои МИР новите депутати влизат в парламента

