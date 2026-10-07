България

Експерт пред Fox News: Руски „Геран-4“ стои зад атаката срещу корабите край България

„Най-вероятно са използвали въздушен дрон Geran-4 за поразяване на плавателния съд или повърхностен апарат Maran, за да го унищожат“, заяви Камерън Шел, основател на производителя на дронове Draganfly, относно първия удар

Надежда Неменски Надежда Неменски

7 октомври 2026, 11:58
3 тревожни несъответствия в руската история с „чумата“

3 тревожни несъответствия в руската история с „чумата“
Бюджет 2027: Ще бъдат увеличени заплатите на младите лекари

Бюджет 2027: Ще бъдат увеличени заплатите на младите лекари
Какво уби Дария Шипилова? Експерти се тревожат за непознат патоген и биологично оръжие

Какво уби Дария Шипилова? Експерти се тревожат за непознат патоген и биологично оръжие
Проф. Ива Христова: Дори ваксините да закъснеят, предишна имунизация ни дава базисна защита

Проф. Ива Христова: Дори ваксините да закъснеят, предишна имунизация ни дава базисна защита
Ценовият шок в България: Храната поскъпна с 85% за 10 години

Ценовият шок в България: Храната поскъпна с 85% за 10 години
Атаката в Черно море: Експерти предупреждават за нов риск за България

Атаката в Черно море: Експерти предупреждават за нов риск за България
Шокиращо видео от Япония: Мечка побесня и нападна автомобил с шофьор вътре

Шокиращо видео от Япония: Мечка побесня и нападна автомобил с шофьор вътре
Тръмп ще разговаря с Путин за евентуалния случай на чума в Русия

Тръмп ще разговаря с Путин за евентуалния случай на чума в Русия

К амерън Шел от Draganfly заяви пред Fox News Digital, че координираната хибридна атака с дронове сигнализира за разгръщането на „по-мащабна инвазионна позиция“ на Русия.

Търговски кораб потъна, а екипажът му изчезна във вторник след очевидно координирана въздушна и морска атака с дронове край бреговете на членката на НАТО България, докато украинският президент Володимир Зеленски обвини Русия, преди да предупреди, че Москва подготвя по-широк „масиран удар“.

Втори кораб също беше тежко повреден и запален в изключителната икономическа зона на България, като експерт по дронове предупреди, че двойният високопрецизен удар сигнализира за опасна ескалация и възможна „по-мащабна инвазионна позиция“ от страна на Русия.

„Най-вероятно са използвали въздушен дрон Geran-4 за поразяване на плавателния съд или повърхностен апарат Maran, за да го унищожат“, каза във вторник пред Fox News Digital канадският експерт по дронове Камерън Шел, основател на производителя на дронове Draganfly, относно първия удар.

Двойната атака е станала на около 70 морски мили край източния български крайбрежен град Бяла, според Ройтерс, пренасяйки конфликта в икономическата зона на страна членка на НАТО.

„Причината да не е бил само въздушен апарат или въздушен дрон, който е потопил този кораб, е, че дроновете Geran обикновено се спускат под доста стръмен ъгъл при финалната си атака“, каза Шел.

„Няма наистина високопрецизни дронове, които да летят ниско над повърхността, а именно там е трябвало да ударят, за да предизвикат въздействие, което да потопи този кораб толкова бързо“, добави той.

„Природата на този удар подсказва, че е имало комбинация от въздушна и повърхностна атака“, каза Шел.

Зеленски заяви, че украинското разузнаване и службите за сигурност работят за установяване на пълните обстоятелства около атаката.

„Нашето разузнаване и специални служби сега работят за установяване на цялата налична информация за поредната атака в Черно море, насочена срещу цивилни плавателни съдове. Нашите военноморски сили се свързаха със своите колеги в България и беше установено, че това е била комбинирана руска атака с използване на морски и въздушни дронове“, написа той в X.

Експертът смята, че с избора на място и хибридния характер на атаката Русия цели да създаде още по-голям хаос и несигурност в региона. „Виждаме степента на геополитически хаос, който е намесен, и това е точно такъв тип нещо, което би ползвало Русия в региона“, каза Шел.

„Хибридният елемент тук наистина размива границите между традиционните военни действия“, добави той, описвайки атаката като „разширяване на стратегията и тактиката“.

„Това показва тази по-мащабна инвазионна позиция, която изглежда се разгръща за Русия. И реален стремеж, както изглежда, Русия да вдигне летвата с едно стъпало нагоре“, каза Шел. 

Потъналият плавателен съд, идентифициран от британската група за морски риск Vanguard като товарния кораб Alfa Watan, е претърпял катастрофални структурни щети, преди да потъне с неуточнен товар и неизвестен брой членове на екипажа на борда.

Близък български ферибот, Dioscuria, е променил курса си към мястото на инцидента, след като е станал свидетел на експлозия и е получил сигнали за бедствие, съобщи Ройтерс. Спасителите са открили обърната спасителна лодка и спасителни жилетки, носещи се сред отломките.

Шел отбеляза, че явната координация между атаките е била особено значителна. „Не само че използвате доста сложно оборудване, но го правите и по координиран начин“, каза Шел.

„Тези два кораба са се движили в противоположни посоки. Един всъщност тъкмо е пристигал и беше напуснал Украйна предишния ден. Тези неща са били координирани и са били ударени сравнително по едно и също време. Така че тук се разгърна друго ниво на координация“, каза той.

Вторият кораб, идентифициран от Vanguard като генерален товарен кораб ABLE, се е запалил, след като е бил ударен, докато е превозвал зърно. Екипажът на български ферибот е евакуирал всички 18 моряци на борда - 11 турски граждани и седем индийски граждани.

Двама членове на екипажа са претърпели тежки наранявания и са били транспортирани с хеликоптер до медицинско заведение във Варна, докато останалите 16 са били транспортирани безопасно на брега.

Шел заяви още, че поразяването на двата кораба в изключителната икономическа зона на България може също да има ефект на парализиране на ключов корабоплавателен коридор и създаване на страх сред търговските оператори.

„Всичко това се събира в един перфектен малък сценарий за руснаците да създадат хаос там, не само за да прекъснат икономическата линия за региона и в частност за Украйна - жизненонеобходима връзка“, каза Шел.

„Руснaците наистина заимстват тактика от иранците, които практически създадоха достатъчно хаос в Ормузкия проток, така че операторите да не поемат риска да прекарват корабите си оттам“, добави той.

Ударите дойдоха на фона на скок в атаките срещу търговското корабоплаване в Черно море, включително инцидент край румънския бряг в понеделник, при който двама души загинаха при пожар на кораб.

Ambrey, британска фирма, специализирана в глобалния морски риск, е регистрирала над 210 удара срещу търговски кораби между юли и края на септември.

По-късно Зеленски предупреди, че украинското разузнаване е получило информация, че Русия подготвя ново голямо нападение. „Получихме актуализирани данни от разузнаването за приготовленията на Русия за масиран удар. Моля ви, пазете се и реагирайте на сигналите за ракетна опасност“, написа Зеленски в X. 

„Украинските служби и нашите Военновъздушни сили са готови да отговорят, доколкото ни позволяват нашите отбранителни способности. И много зависи от нашите партньори, всяка страна в света, която разполага с отбранителните способности, от които се нуждаем, и може да ни ги предостави“, продължи Зеленски. 

„Много е важно да има политическа воля за това, особено в Съединените щати и в Европа“, добави той.

Редактор: Надежда Неменски
Източник: Fox News    
атака с дронове Черно море Русия Украйна България хибридна атака търговски кораби ескалация НАТО геополитически хаос
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни

По темата

Радев след атаките в Черно море: Няма място за истерия, необходима е трезва преценка

Радев след атаките в Черно море: Няма място за истерия, необходима е трезва преценка

Експерт пред Fox News: Руски „Геран-4“ стои зад атаката срещу корабите край България

Експерт пред Fox News: Руски „Геран-4“ стои зад атаката срещу корабите край България

Първи случай на грип A(H1N1)pdm09 за сезона е регистриран у нас

Първи случай на грип A(H1N1)pdm09 за сезона е регистриран у нас

Георги Господинов сред фаворитите за Нобелова награда за литература

Георги Господинов сред фаворитите за Нобелова награда за литература

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

pariteni.bg
Jaguar най-после показа радикалния електрически Type 01

Jaguar най-после показа радикалния електрически Type 01

carmarket.bg
Прекратиха спасителната операция в Черно море: Няма следа от моряците от потъналия кораб
Ексклузивно

Прекратиха спасителната операция в Черно море: Няма следа от моряците от потъналия кораб

Преди 5 часа
След неуспешната екзекуция: Криста Пайк е в съзнание и говори
Ексклузивно

След неуспешната екзекуция: Криста Пайк е в съзнание и говори

Преди 5 часа
<p>Два от четирите сигнала в Хърватия са за десетократно по-висока доза БЦЖ ваксина</p>
Ексклузивно

Два от четирите сигнала в Хърватия са за десетократно по-висока доза БЦЖ ваксина

Преди 2 часа
Йотова свиква КСНС заради рисковете за морската сигурност
Ексклузивно

Йотова свиква КСНС заради рисковете за морската сигурност

Преди 5 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Акция срещу изборни нарушения в Кюстендил и Дупница: Провериха десетки хора и автомобили

Акция срещу изборни нарушения в Кюстендил и Дупница: Провериха десетки хора и автомобили

България Преди 16 минути

Пазарът на труда у нас е на пауза

Пазарът на труда у нас е на пауза

Парите ни Преди 21 минути

Търговията търси повече хора, хотелите и ресторантите намаляват наеманията след сезона

Кой ще бъде новият временен обвинител №1: ВСС предлага Магдалена Лазарова

Кой ще бъде новият временен обвинител №1: ВСС предлага Магдалена Лазарова

България Преди 56 минути

Заместник-главният прокурор е следваща по старшинство, а предложението предстои да бъде гласувано от Пленума на съвета

.

Къде е щастието? И защо толкова често го търсим на грешното място?

Любопитно Преди 58 минути

Натали Харп и Доналд Тръмп на митинга в Небраска

Тръмп взриви сцената в Небраска, нарече Натали Харп „перфектен човек“

Свят Преди 1 час

,

На 102 години почина холивудската легенда Ева Мари Сейнт

Свят Преди 1 час

Носителката на „Оскар“ и звезда от трилъра на Хичкок „На север през северозапад“ Ева Мари Сейнт почина на 102-годишна възраст в дома си в Лос Анджелис, оставяйки след себе си над 60 години забележителна кариера в киното и телевизията

Снимката е илюстративна

ТАСС: Разузнавателни самолети на НАТО и Швеция патрулират над Черно море

Свят Преди 1 час

OpenAI

Български учен е сред изследователите на OpenAI за нов воден знак в AI текстове

България Преди 1 час

Научният директор на INSAIT е сред ограничен кръг изследователи, които проучват технология за воден знак в съдържание, генерирано от изкуствен интелект

Петролът поскъпна след атаки на хусите срещу Саудитска Арабия

Петролът поскъпна след атаки на хусите срещу Саудитска Арабия

Парите ни Преди 1 час

Брент поскъпва с близо 1%, въпреки че доставките от Близкия изток постепенно се възстановяват

Еврото отново в отбрана: Защо единната валута не може да се отлепи от дъното

Еврото отново в отбрана: Защо единната валута не може да се отлепи от дъното

Парите ни Преди 1 час

Валутата поевтинява спрямо долара, лирата и франка само два дни след 17-месечното си дъно

Новата лудост на богатите: Ким Кардашиян и манията по камерите за „вечна младост“

Новата лудост на богатите: Ким Кардашиян и манията по камерите за „вечна младост“

Любопитно Преди 1 час

Ким Кардашиян и редица известни личности залагат на хипербарните камери с обещания за подмладяване и дълголетие, но медицински експерти предупреждават, че научни доказателства за това липсват, а домашната им употреба крие сериозни рискове

„Светът се е обърнал с главата надолу“: 7 октомври - три години след атаката на „Хамас“

„Светът се е обърнал с главата надолу“: 7 октомври - три години след атаката на „Хамас“

Свят Преди 1 час

Автор на New York Post твърди, че атаката от 2023 г. е извадила наяве нови прояви на антисемитизъм

Снимката е илюстративна

ЕС се готви за най-страшния сценарий - хибридна атака с много жертви

Свят Преди 1 час

Дипломати обсъждат изпращане на аварийни екипи, европейско финансиране и координация при мащабна криза

<p>&bdquo;ЕС, предадохте ни!&ldquo;: Косово ври след тежката присъда за Тачи и безизходицата в Прищина</p>

Растящо напрежение и политическа безизходица – накъде ще поеме Косово

Свят Преди 1 час

Косово е в плен на задълбочаваща се политическа криза, а това поражда много притеснения за бъдещето на страната, предупреждават експерти

Кристалина Георгиева: Три големи риска поставят световната икономика под натиск

Кристалина Георгиева: Три големи риска поставят световната икономика под натиск

Парите ни Преди 1 час

Шефът на МВФ предупреди за ефектите от изкуствения интелект, високите цени на енергията и рекордния държавен дълг

Автомобил се заби в стълб в София, загина шофьорът

Автомобил се заби в стълб в София, загина шофьорът

България Преди 2 часа

Инцидентът е станал във вторник вечер в столичния квартал "Бояна"

Всичко от днес

От мрежата

10 мита за Ротвайлерите, в които много хора все още вярват

dogsandcats.bg

Как да спрем котката да дъвче електрически кабели

dogsandcats.bg
1

Почти 30 градуса в следващите дни

sinoptik.bg
1

По стъпките на древните карийци

sinoptik.bg

Царете на лъжата: Ето на кои 4 зодии не бива да имате доверие

Edna.bg

Пламена от “Игри на волята” за живота без мъж до себе си: Свиква ли се със самотата?

Edna.bg

Георги Господинов е сред фаворитите за Нобеловата награда за литература

Nova.bg

Делото "Бургазлиев": 18-годишен механик, грижил се за АТВ-то, призна, че няма компетентност да го поддържа

Nova.bg