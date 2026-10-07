Експерт пред Fox News: Руски „Геран-4“ стои зад атаката срещу корабите край България

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Атаката в Черно море: Експерти предупреждават за нов риск за България

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К амерън Шел от Draganfly заяви пред Fox News Digital, че координираната хибридна атака с дронове сигнализира за разгръщането на „по-мащабна инвазионна позиция“ на Русия.

Търговски кораб потъна, а екипажът му изчезна във вторник след очевидно координирана въздушна и морска атака с дронове край бреговете на членката на НАТО България, докато украинският президент Володимир Зеленски обвини Русия, преди да предупреди, че Москва подготвя по-широк „масиран удар“.

Втори кораб също беше тежко повреден и запален в изключителната икономическа зона на България, като експерт по дронове предупреди, че двойният високопрецизен удар сигнализира за опасна ескалация и възможна „по-мащабна инвазионна позиция“ от страна на Русия.

„Най-вероятно са използвали въздушен дрон Geran-4 за поразяване на плавателния съд или повърхностен апарат Maran, за да го унищожат“, каза във вторник пред Fox News Digital канадският експерт по дронове Камерън Шел, основател на производителя на дронове Draganfly, относно първия удар.

Двойната атака е станала на около 70 морски мили край източния български крайбрежен град Бяла, според Ройтерс, пренасяйки конфликта в икономическата зона на страна членка на НАТО.

„Причината да не е бил само въздушен апарат или въздушен дрон, който е потопил този кораб, е, че дроновете Geran обикновено се спускат под доста стръмен ъгъл при финалната си атака“, каза Шел.

„Няма наистина високопрецизни дронове, които да летят ниско над повърхността, а именно там е трябвало да ударят, за да предизвикат въздействие, което да потопи този кораб толкова бързо“, добави той.

„Природата на този удар подсказва, че е имало комбинация от въздушна и повърхностна атака“, каза Шел.

Зеленски заяви, че украинското разузнаване и службите за сигурност работят за установяване на пълните обстоятелства около атаката.

„Нашето разузнаване и специални служби сега работят за установяване на цялата налична информация за поредната атака в Черно море, насочена срещу цивилни плавателни съдове. Нашите военноморски сили се свързаха със своите колеги в България и беше установено, че това е била комбинирана руска атака с използване на морски и въздушни дронове“, написа той в X.

Експертът смята, че с избора на място и хибридния характер на атаката Русия цели да създаде още по-голям хаос и несигурност в региона. „Виждаме степента на геополитически хаос, който е намесен, и това е точно такъв тип нещо, което би ползвало Русия в региона“, каза Шел.

„Хибридният елемент тук наистина размива границите между традиционните военни действия“, добави той, описвайки атаката като „разширяване на стратегията и тактиката“.

„Това показва тази по-мащабна инвазионна позиция, която изглежда се разгръща за Русия. И реален стремеж, както изглежда, Русия да вдигне летвата с едно стъпало нагоре“, каза Шел.

Потъналият плавателен съд, идентифициран от британската група за морски риск Vanguard като товарния кораб Alfa Watan, е претърпял катастрофални структурни щети, преди да потъне с неуточнен товар и неизвестен брой членове на екипажа на борда.

Близък български ферибот, Dioscuria, е променил курса си към мястото на инцидента, след като е станал свидетел на експлозия и е получил сигнали за бедствие, съобщи Ройтерс. Спасителите са открили обърната спасителна лодка и спасителни жилетки, носещи се сред отломките.

Шел отбеляза, че явната координация между атаките е била особено значителна. „Не само че използвате доста сложно оборудване, но го правите и по координиран начин“, каза Шел.

„Тези два кораба са се движили в противоположни посоки. Един всъщност тъкмо е пристигал и беше напуснал Украйна предишния ден. Тези неща са били координирани и са били ударени сравнително по едно и също време. Така че тук се разгърна друго ниво на координация“, каза той.

Вторият кораб, идентифициран от Vanguard като генерален товарен кораб ABLE, се е запалил, след като е бил ударен, докато е превозвал зърно. Екипажът на български ферибот е евакуирал всички 18 моряци на борда - 11 турски граждани и седем индийски граждани.

Двама членове на екипажа са претърпели тежки наранявания и са били транспортирани с хеликоптер до медицинско заведение във Варна, докато останалите 16 са били транспортирани безопасно на брега.

Шел заяви още, че поразяването на двата кораба в изключителната икономическа зона на България може също да има ефект на парализиране на ключов корабоплавателен коридор и създаване на страх сред търговските оператори.

„Всичко това се събира в един перфектен малък сценарий за руснаците да създадат хаос там, не само за да прекъснат икономическата линия за региона и в частност за Украйна - жизненонеобходима връзка“, каза Шел.

„Руснaците наистина заимстват тактика от иранците, които практически създадоха достатъчно хаос в Ормузкия проток, така че операторите да не поемат риска да прекарват корабите си оттам“, добави той.

Ударите дойдоха на фона на скок в атаките срещу търговското корабоплаване в Черно море, включително инцидент край румънския бряг в понеделник, при който двама души загинаха при пожар на кораб.

Ambrey, британска фирма, специализирана в глобалния морски риск, е регистрирала над 210 удара срещу търговски кораби между юли и края на септември.

По-късно Зеленски предупреди, че украинското разузнаване е получило информация, че Русия подготвя ново голямо нападение. „Получихме актуализирани данни от разузнаването за приготовленията на Русия за масиран удар. Моля ви, пазете се и реагирайте на сигналите за ракетна опасност“, написа Зеленски в X.

„Украинските служби и нашите Военновъздушни сили са готови да отговорят, доколкото ни позволяват нашите отбранителни способности. И много зависи от нашите партньори, всяка страна в света, която разполага с отбранителните способности, от които се нуждаем, и може да ни ги предостави“, продължи Зеленски.

„Много е важно да има политическа воля за това, особено в Съединените щати и в Европа“, добави той.