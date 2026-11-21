На 21 ноември Българската православна църква отбелязва Въведение Богородично.

Празникът е известен още като Ден на християнското семейство и на православната християнска младеж.

Според църковното предание родителите на Дева Мария – Йоаким и Анна, я въвели в Йерусалимския храм, когато била на три години.

През 1929 г. Светият синод на Българската православна църква определя деня и за празник на християнското семейство.

Традицията повелява семейството да посети заедно храма и да се събере около празничната трапеза.

На 21 ноември Българската православна църква отбелязва големия християнски празник Въведение Богородично, посветен на въвеждането на Света Дева Мария в Йерусалимския храм. В България денят е известен и като Ден на християнското семейство и на православната християнска младеж.

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Според църковното предание праведните родители на Богородица – Йоаким и Анна, дали обет да посветят детето си на Бога още преди неговото раждане. Когато Мария навършила три години, те изпълнили обещанието си и я завели в Йерусалимския храм.

Историята за въвеждането на Богородица в храма

Разказът за събитието е запазен в раннохристиянската традиция, по-конкретно в апокрифното произведение „Протоевангелие на Яков“, а не в каноничните евангелия.

Според преданието Йоаким и Анна събрали свои близки и роднини, които съпроводили малката Мария до храма със запалени свещи. Светата Дева била поставена на първото стъпало пред входа, откъдето сама се изкачила по всичките 15 стъпала, без да бъде подкрепяна от никого.

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Там я посрещнал първосвещеник Захария, бащата на свети Йоан Кръстител, който я благословил и я въвел в храма.

Мария останала да живее и да се възпитава при храма, където се посвещавала на молитва и изучаване на Свещеното писание. Когато навършила 12 години, била поверена на възрастния Йосиф, който трябвало да се грижи за нея и да я закриля.

Кога започва да се отбелязва празникът

Въведение Богородично постепенно се утвърждава в православния църковен календар. Според църковните исторически сведения през 543 г. византийският император Юстиниан Велики построява в Константинопол храм, посветен на Въведение Богородично.

Като самостоятелен празник той започва да се отбелязва през 715 г.

Въведение Богородично е един от дванадесетте големи празника в православния календар. Той се отбелязва по време на Коледните пости и е посветен на духовното посвещение на Божията майка.

Защо 21 ноември е Ден на християнското семейство

С решение на Светия синод на Българската православна църква от 1929 г. празникът Въведение Богородично започва да се отбелязва в България и като Ден на християнското семейство и на православната християнска учаща се младеж.

Денят напомня за ролята на родителите и учителите във възпитанието на децата във вяра, благочестие, уважение към близките и нравствена чистота.

В християнската традиция семейството се възприема като първото място, в което децата се запознават с вярата, молитвата и християнските добродетели. Именно затова празникът има не само религиозно, но и обществено значение.

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Традиции и обичаи на празника

Една от основните традиции на 21 ноември е семейството да посети заедно църковния храм. Вярващите се молят за здраве, благополучие и духовна сила, а според църковната традиция на този ден могат да приемат и Свето причастие след необходимата подготовка.

След посещението в храма близките се събират около обща трапеза. Тъй като празникът се отбелязва по време на Коледните пости, храната е постна, но църковният календар разрешава консумацията на риба.

Въведение Богородично е повод за семействата да отделят време един за друг и да си припомнят значението на взаимната подкрепа, грижата и възпитанието на децата.

Празникът свързва църковната традиция с ценностите на семейството и напомня, че духовното възпитание започва още в дома.