Днес се провежда Общото събрание на следователите за избор на един член на Висшия съдебен съвет (ВСС).

Кандидатите са двама - Бойко Атанасов от Следствения отдел на Софийската градска прокуратура и Петко Петков от Националната следствена служба.

Гласуването е с хартиени бюлетини и започва в 8:00 часа.

Изборният ден ще приключи в 18:00 часа.

С вота на следователите завършва процедурата по избор на новия състав на ВСС.

Следователите гласуват днес за свой представител в следващия състав на Висшия съдебен съвет. Общото събрание на професионалната общност трябва да избере един член на кадровия орган от своята квота.

Прокурорите избират своите четирима членове на ВСС

За мястото се състезават двама кандидати - Бойко Атанасов от Следствения отдел на Софийската градска прокуратура и Петко Петков от Националната следствена служба, предаде БНР.

Гласуването се провежда с хартиени бюлетини. То започва в 8:00 часа и ще продължи до 18:00 часа.

Последният избор от професионалните квоти

С вота на следователите приключва процедурата по попълването на следващия състав на ВСС. През последния месец своите представители избраха съдиите и прокурорите, а вчера гласуваха и народните представители.

Започна изборът на следователската квота в новия ВСС

Висшият съдебен съвет е органът, който осъществява кадровата политика в съдебната система. Той взема решения за назначаването, повишаването, преместването и освобождаването на съдии, прокурори и следователи, както и по въпроси, свързани с организацията и функционирането на съдебната власт.

21 кандидати за 6 места: Съдиите избират нови членове на ВСС

Изборът на представителите от професионалните квоти е част от процедурата за формиране на новия състав на съвета, който има ключова роля за управлението на съдебната система.