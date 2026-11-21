70-годишният Рейналдо Денес е екзекутиран в Тексас чрез смъртоносна инжекция с пентобарбитал.

По думите на очевидец процедурата е продължила повече от час, като осъденият е крещял и се е оплаквал от болка.

Случаят идва след неуспешния опит за екзекуция на Криста Пайк в Тенеси, при който тя оцеля след две инжекции.

70-годишен мъж, осъден на смърт за убийство, беше екзекутиран в четвъртък в американския щат Тексас след повече от час неуспешни опити. По време на процедурата той се е оплаквал от болка, разказват очевидци, цитирани от "Франс прес".

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Рейналдо Денес е бил осъден за убийството през 1996 г. на 53-годишния бижутер Янош Суч по време на грабеж в Хюстън.

Екзекуцията е извършена в четвъртък вечерта чрез смъртоносна инжекция с пентобарбитал. Същото вещество беше използвано и при два опита за екзекуция на 30 септември в Тенеси. Тогава осъдената на смърт Криста Пайк оцеля.

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Източник: AP/БТА

Очевидец: Осъденият е крещял от болка

Духовният наставник на Денес, пастор Джеф Худ, е присъствал на екзекуцията в държавния затвор в Хънтсвил. Той изрази съжаление за начина, по който е протекла процедурата.

По думите му осъденият е крещял в продължение на няколко минути и се е оплаквал най-вече от болки в крака. Худ разказа за случилото се по време на видеоконференция в петък.

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„При правилно поставена смъртоносна инжекция човекът губи съзнание много бързо, дори и да има някакъв дискомфорт или нещо подобно. Никога не се наблюдава толкова продължителна агония, освен ако не става дума за несполучлива екзекуция“, заяви пасторът.

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Случаят в Тенеси отново постави въпроса за смъртното наказание

Неуспешният опит за екзекуция на Криста Пайк в Тенеси предизвика нов дебат в САЩ за прилагането на смъртното наказание и методите за изпълнение на присъдите.

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Пайк оцеля след две инжекции с пентобарбитал на 30 септември. Случаят привлече внимание към рисковете и проблемите, свързани с процедурите за екзекуция чрез смъртоносна инжекция.