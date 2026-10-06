Началникът на отбраната: Атака с въздушни и морски дронове

Н ачалникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов коментира инцидентите с ударените от дронове кораби и рисковете за сигурността в Черно море.

Сигнал за авария на моторния кораб „Алфа Уатан“ е получен в Морския спасителен координационен център в 2:54 часа чрез аварийния буй на плавателния съд. 11 минути по-късно българският моторен кораб „Диоскурсия“ съобщава, че наблюдава въздушни безпилотни летателни апарати, които нанасят удари по „Алфа Уатан“, посочи Ефтимов пред БНТ.

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По думите на адмирала спасителният координационен център е установил радио връзка с българския кораб, който е предал информация за взрив на борда на „Алфа Уатан“, последван от потъването му.

„Говорим за интервал от 3 минути, което обяснява липсата на реакция от екипажа на потъналия кораб по отношение на мерки за спасяване. Нощно време, вахта, удар... нямали са време да реагират“, заяви началникът на отбраната.

След получаването на първоначалните сигнали са били задействани всички компетентни органи. По информация, предадена чрез екипажа на моторния кораб „Ейбъл“, е имало и пожар на борда. Първоначално е съобщено, че корабът е бил атакуван с въздушни безпилотни апарати, но тази информация впоследствие не е потвърдена.

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„За мен описанието и изводът, който правя, е, че е била комбинирана атака от въздушни и морски безпилотни дронове“, каза началникът на отбраната.

Инцидентите поставят нови въпроси за рисковете за корабоплаването и сигурността в Черно море на фона на продължаващите военни действия в региона.