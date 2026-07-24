България

След проверки в Бургаско: Няма разлив на мазут и теч от танкера „Кайрос“

Първата проверка беше извършена в четвъртък заради сигнали

24 юли 2026, 09:45
След проверки в Бургаско: Няма разлив на мазут и теч от танкера „Кайрос“
Източник: iStock

П роверките в акваторията между бургаския квартал „Сарафово“ и Равда не са установили наличие на мазутни петна или течове от закотвения танкер „Кайрос“. Резултатите са от две последователни институционални инспекции.

Първата проверка беше извършена в четвъртък заради сигнали за евентуално замърсяване с мазут в района, както и за възможен теч от танкера „Кайрос“, пише агенция “Фокус”. Впоследствие по разпореждане на областния управител на Бургас Дико Диков беше организирана и втора инспекция.

Обходът на акваторията е извършен със спасителния катер на „Морска администрация“, като са били подробно огледани двата закотвени плавателни съда - „Кайрос“ и „Мириам В“. При проверката не са констатирани течове на гориво, смазочни материали или нефт от нито един от корабите.

По време на инспекцията е установено единствено, че по корпуса на „Кайрос“ има следи от извършвана ремонтна дейност.

От Министерството на транспорта посочват, че държавата е предприела всички необходими действия за контакт с корабособственика с цел решаване на натрупаните проблеми около плавателния съд и предотвратяване на бъдещи ситуации, които биха могли да окажат негативно влияние върху туристическия сезон по Южното Черноморие.

Източник:  “Фокус”    
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