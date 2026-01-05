Мадуро: Невинен съм, още съм президент на Венецуела

Временният президент на Венецуела заяви, че ще се стреми към сътрудничество със САЩ

В енецуелският президент Николас Мадуро и съпругата му Силия Флорес заявиха по време на предварителното изслушване пред съда в Ню Йорк, който гледа заведеното срещу тях дело за наркотероризъм, трафик на кокаин, конспирация и незаконно притежание на оръжия и взривни устройства, че са невинни, предаде "Ройтерс".

Според съдебните документи, Мадуро е наел адвоката Бари Джоел Полак, известен с това, че представляваше основателя на "Уикилийкс" Джулиан Асандж.

63-годишният Мадуро заяви пред федералния съдия в Манхатън, че е бил "отвлечен" от Венецуела, и подчерта, че е невинен.

"Аз все още съм президентът на страната си", каза Мадуро.

В началото на заседанието съдия Алвин Хелерстийн помоли Мадуро да се изправи и го попита дали е Николас Мадуро Морос. В отговор Мадуро заяви на испански, отново чрез преводач, че е бил заловен в дома си в Каракас. Съдията го прекъсна, отбелязвайки, че ще има време и място тези обстоятелства да бъдат разгледани и че защитата му ще може да оспори правната обоснованост на предприетите действия. Съдията забрани снимането в сградата.

Адвокатът на Мадуро информира съда, че клиентът му на този етап няма да иска освобождаване под гаранция, но си запазва правото да подаде такова искане по-късно. Същото заяви и защитата на съпругата му, а съдия Хелерстийн уважи исканията.

Съпругата на Мадуро, Силия Флорес, се представи пред съда като "първа дама на Република Венецуела". Запитана за позицията си по обвиненията, тя заяви: "Невинна съм, напълно невинна".

Следващото съдебно заседание по делото е насрочено за 17 март.

Двамата бяха заловени от американски командоси в ранните часове на събота при операция, подкрепена от бойни самолети и значително военноморско присъствие.

В серия изненадващи изявления през уикенда президентът Доналд Тръмп обяви, че Съединените щати вече управляват Венецуела с цел възстановяване и контрол върху "огромния, но занемарен петролен сектор" на страната.

Мадуро е заплашен от смъртна присъда в САЩ

На фона на международна тревога генералният секретар на ООН Антониу Гутериш коментира на извънредно заседание на Съвета за сигурност, че трябва да има "уважение към принципите на суверенитет, политическа независимост и териториална цялост".

Последва остра критика от Мексико, където президентът Клаудия Шейнбаум каза, че американският континент "не принадлежи на никого". Колумбийският президент Густаво Петро публикува гневно изявление, в което посочи, че като бивш партизанин е готов "да хване оръжие" срещу Тръмп.

Мадуро пое президентския пост във Венецуела през 2013 г., като наследи твърдолинейния социалист Уго Чавес, оставайки на поста чрез манипулиране на избори и хвърляне на опоненти в затвора, на фона на широкоразпространена корупция.

Краят на четвъртвековното му управление оставя около 30 милиона венецуелци в състояние на несигурност.

Около 2000 привърженици на Мадуро, включително въоръжени с пушки мъже на мотоциклети, се събраха в неделя на митинг в Каракас, размахвайки национални знамена. Депутати в парламента скандираха "Давай, Нико!" в подкрепа на сваления лидер.

Засега администрацията на Тръмп дава сигнал, че търси приемственост с останалата част от обкръжението на Мадуро, при условие че то се подчини на американските искания. Временният президент Делси Родригес, бивш вицепрезидент на Мадуро, се отказа от първоначално твърдата си позиция и заяви в неделя, че е готова за "сътрудничество". В същото време Тръмп ясно показа, че няма намерение да подкрепя опозиционни кандидати.

Запитан какво очаква от временния лидер Родригес, Тръмп заяви, че САЩ искат пълен достъп до ресурсите на страната, включително до петрола, "за да бъде възстановена Венецуела".

Страната разполага с най-големите доказани петролни запаси в света, но след години на международни санкции и лошо управление инфраструктурата е в лошо състояние. Днес акциите на американските петролни гиганти "Шеврон", "ЕксонМобил" и "КонокоФилипс" поскъпнаха на Уолстрийт.

В неделя Тръмп заяви, че комунистическа Куба е "готова да падне", и отново повтори, че Гренландия, част от съюзническа Дания, трябва да бъде под контрола на САЩ. Той отправи и остра атака към колумбийския президент Петро.

Подробностите около операцията в Каракас продължават да излизат наяве. Хавана съобщи, че при атаката са загинали 32 кубинци. Американски военни не са убити, но има ранени, съобщиха официални лица в САЩ.

Протест в подкрепа на Мадуро, главно от леви активисти и контрапротест от венецуелски емигранти, се провеждат пред съда в Ню Йорк. Лявата активистка Сидни Лавинг, на 31 години, каза, че застава "на страната на народа на Венецуела" и че се противопоставя на американските войни и интервенции, които облагодетелстват Уолстрийт.

За разлика от нея Анхел Монтеро, венецуелец, установил се в Съединените щати, определи падането на Мадуро като "най-хубавия подарък, който някога съм получавал", и добави, че ще благодари на Доналд Тръмп.

Междувременно Венецуела призова ООН да осъди "отвличането" на президента Николас Мадуро от страна на Съединените щати, и обяви, че държавните институции в страната функционират нормално.

По време на извънредно заседание на Съвета за сигурност на ООН венецуелският представител Самуел Р. Монкада каза, че САЩ са нарушили редица резолюции на ООН и международните норми за имунитета на държавните глави, след като в събота са задържали Мадуро. По думите му Венецуела контролира своята територия, а институциите продължават да работят, като вицепрезидентът вече полага клетва като временен държавен глава. Монкада подчерта, че страната е станала жертва на атаки заради природните си ресурси.

Извънредното заседание беше поискано от Венецуела и внесено в Съвета за сигурност чрез Колумбия, която е негов член от 1 януари.