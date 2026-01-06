Свят

Венецуелската полиция издирва подпомогнали операцията по ареста на Мадуро

Всички полицейски звена на федерално, щатско и общинско равнище са получили инструкции да издирват лица, които са подпомогнали американската операция

6 януари 2026, 09:28
Операцията във Венецуела подчертава завоя на Пентагона на Запад - и отдалечаването от Китай

Операцията във Венецуела подчертава завоя на Пентагона на Запад - и отдалечаването от Китай
Премиерът в оставка Росен Желязков ще участва в среща на Коалицията на желаещите в Париж

Премиерът в оставка Росен Желязков ще участва в среща на Коалицията на желаещите в Париж
Люта зима връхлетя Западна Европа

Люта зима връхлетя Западна Европа
Мадуро: Невинен съм, още съм президент на Венецуела

Мадуро: Невинен съм, още съм президент на Венецуела

"Ако САЩ атакуват страна от НАТО, всичко приключва"
Тъжният случай на най-младия човек, диагностициран някога с болестта на Алцхаймер

Тъжният случай на най-младия човек, диагностициран някога с болестта на Алцхаймер
Швейцария замрази активите на Николас Мадуро

Швейцария замрази активите на Николас Мадуро
Мадуро е заплашен от смъртна присъда в САЩ, докараха го с хеликоптер в Манхатън, за да се изправи пред съда

Мадуро е заплашен от смъртна присъда в САЩ, докараха го с хеликоптер в Манхатън, за да се изправи пред съда

В енецуелската полиция е започнала да издирва лица, които са подпомогнали осъществяването на американската операция, при която беше арестуван Николас Мадуро от американски специални части. Това се посочва в указ за обявяване на извънредно положение, влязъл в сила в събота, но публикуван в пълния му вид едва вчера, предаде ДПА.

Той гласи, че всички полицейски звена на федерално, щатско и общинско равнище са получили инструкции да издирват лица, които са подпомогнали американската операция.

Хеликоптер транспортира Мадуро в Ню Йорк
5 снимки
Хеликоптер транспортира Николас Мадуро и съпругата му в Ню Йорк
Хеликоптер транспортира Николас Мадуро и съпругата му в Ню Йорк
Хеликоптер транспортира Мадуро в Ню Йорк
Хеликоптер транспортира Мадуро в Ню Йорк

По-рано няколко американски медии съобщиха, че по време на операцията американските военни очевидно са получили съдействие на място. Според тези информации един човек от близкото обкръжение на Мадуро е заподозрян, че постоянно е предавал информация за местонахождението му.

Серия експлозии в Каракас: въздушни удари, извънредно положение и хаос в кадри
8 снимки
Венецуела
Венецуела
Каракас Венецуела въздушни удари САЩ
Каракас Венецуела въздушни удари САЩ

Междувременно венецуелският журналистически синдикат – Националният съюз на работещите в пресата  – съобщи, че за кратко са били задържани 14 репортери. По-късно организацията уточни, че всички журналисти вече са били освободени.

Източник: Габриела Големанска/БТА    
Венецуелска полиция Американска операция Николас Мадуро Извънредно положение Подпомагане на операция Американски специални части Задържани журналисти Обкръжението на Мадуро Разследване Национален съюз на пресата
Последвайте ни

По темата

Бетоновоз се обърна на голям столичен булевард (СНИМКИ)

Бетоновоз се обърна на голям столичен булевард (СНИМКИ)

БезГранично: Финландия - билет към световния елит: Топ 5 университета и пълният гид за кандидат-студенти

БезГранично: Финландия - билет към световния елит: Топ 5 университета и пълният гид за кандидат-студенти

Супергрипът вече е официално регистриран в България, какво трябва да знаем

Супергрипът вече е официално регистриран в България, какво трябва да знаем

Стрелба отекна в района на президентския дворец

Стрелба отекна в района на президентския дворец "Мирафлорес" в Каракас

Данъци в лева, плащания в евро – какво трябва да знае всяка фирма

Данъци в лева, плащания в евро – какво трябва да знае всяка фирма

pariteni.bg
Първата твърдотелна батерия вече е готова за пазара, обещава зареждане за 5 минути

Първата твърдотелна батерия вече е готова за пазара, обещава зареждане за 5 минути

carmarket.bg
<p>Стрелба отекна в района на президентския дворец в Каракас</p>
Ексклузивно

Стрелба отекна в района на президентския дворец в Каракас

Преди 2 часа
Супергрипът вече е официално регистриран в България, какво трябва да знаем
Ексклузивно

Супергрипът вече е официално регистриран в България, какво трябва да знаем

Преди 1 час
Стотици се включиха в мъжкото хоро на Богоявление в ледените води на Тунджа в Калофер (ВИДЕО/СНИМКИ)
Ексклузивно

Стотици се включиха в мъжкото хоро на Богоявление в ледените води на Тунджа в Калофер (ВИДЕО/СНИМКИ)

Преди 1 час
Дъжд, сняг, вятър: Какво време ни очаква днес
Ексклузивно

Дъжд, сняг, вятър: Какво време ни очаква днес

Преди 3 часа

Виц на деня

- Изглеждаш много добре! Да не си срещнала мъжа на мечтите си? - Не, зарязах го!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Патриарх Даниил: Богоявление е проява на Божията любов

Патриарх Даниил: Богоявление е проява на Божията любов

България Преди 10 минути

"Богоявление е един от най-великите християнски празници и ден, който носи дълбок духовен смисъл за вярващите", каза българският патриарх

Венецуела: Kакво ще стане сега с огромните залежи от петрол

Венецуела: Kакво ще стане сега с огромните залежи от петрол

Свят Преди 12 минути

Доналд Тръмп заяви, че след свалянето от власт на Мадуро американски компании ще инвестират милиарди във Венецуела

Марко Рубио информира Конгреса за военна операция във Венецуела

Марко Рубио информира Конгреса за военна операция във Венецуела

Свят Преди 40 минути

„Американският народ не се е записвал за нов кръг от безкрайни войни“, каза Чък Шумър

Димитър Пенев ще бъде погребан днес в Мировяне

Димитър Пенев ще бъде погребан днес в Мировяне

България Преди 56 минути

Стратегът от Мировяне, както го наричаха всички, почина в събота на 80-годишна възраст

Христо Ботев

178 години от рождението на Христо Ботев

България Преди 1 час

Един от най-великите български поети и революционери - Христо Ботев, е роден на 6 януари 1848 в Калофер

Венецуела предизвика политическо разделение в Италия

Венецуела предизвика политическо разделение в Италия

Свят Преди 1 час

Първата реакция на събитията дойде в събота от дипломат номер едно на Италия Антонио Таяни

Тихият бум на AI терапевтите: Защо все повече хора говорят с изкуствен интелект за психичното си здраве

Тихият бум на AI терапевтите: Защо все повече хора говорят с изкуствен интелект за психичното си здраве

Любопитно Преди 2 часа

По данни на Google Trends търсенията бележат доста повишен интерес

Мария Корина Мачадо планира възможно най-скоро да се върне във Венецуела

Мария Корина Мачадо планира възможно най-скоро да се върне във Венецуела

Свят Преди 2 часа

Тя обаче не казва къде се намира в момента

Силно земетресение разтърси Япония

Силно земетресение разтърси Япония

Свят Преди 3 часа

Епицентърът е бил в източната част на префектура Шимане

Стартира системата за влизане/излизане на ЕС на сухопътните ни гранични пунктове

Стартира системата за влизане/излизане на ЕС на сухопътните ни гранични пунктове

България Преди 3 часа

"Клин клин избива" не работи след празниците? Ето как да възстановите енергията и настроението си

"Клин клин избива" не работи след празниците? Ето как да възстановите енергията и настроението си

Любопитно Преди 3 часа

Разбрахме какво да направим, за да се върнем в правилната след 1 януари

.

Защо затварят църкви в Германия

Свят Преди 3 часа

Броят на вярващите християни в Германия спада рязко

.

Според науката: Какво казва цветът на дома ви за вас

Любопитно Преди 3 часа

Цветовете, които ни заобикалят, влияят на емоционалните ни състояния, когнитивните ни способности, социалните взаимодействия и съня ни

Цените на лекарствата се вдигат

Цените на лекарствата се вдигат

България Преди 3 часа

Има поскъпване, но то е регламентирано, казват от Асоциацията на собствениците на аптеки

Днес небето се отваря за желания: Богоявление е!

Днес небето се отваря за желания: Богоявление е!

Любопитно Преди 3 часа

На този ден св. Йоан Кръстител е кръстил Божия син в река Йордан

Медведев втрещи Германия, заплаши да отвлече Мерц

Медведев втрещи Германия, заплаши да отвлече Мерц

Свят Преди 12 часа

Канцлерът е „добре защитен“ въпреки руските заплахи

Всичко от днес

От мрежата

9 подобрения за здравето на котката, които да направите тази година

dogsandcats.bg

Ако котката ви можеше да говори, щеше да ви каже да не правите тези неща

dogsandcats.bg
1

Дъжд, сняг и вятър в четвъртък

sinoptik.bg
1

Откриха фестивала на ледените фигури в Китай

sinoptik.bg

Принц Хари е все по-близо до възстановяване на въоръжената си охрана във Великобритания!

Edna.bg

Йордановден е! Ето кои имат имен ден на 6 януари, силни поверия и какво не бива да се прави днес!

Edna.bg

ЦСКА обяви новия бразилец

Gong.bg

Защитник седна на масата за преговори с Левски

Gong.bg

Бетоновоз се обърна на ключов столичен булевард (СНИМКИ)

Nova.bg

На Богоявление: Мъжкото хоро се изви във водите на Тунджа (ВИДЕО+СНИМКИ)

Nova.bg