Американските самолети в „Безмер“ се забавят: Военният министър обяви кога ги очакваме

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В района се очакват до 8 машини „Боинг KC-135“ и 250 военнослужещи след решение на Народното събрание

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М инистърът на отбраната Димитър Стоянов каза на брифинг пред журналисти, че очакваните американски самолети, които трябва да пристигнат на авиобаза "Безмер" няма бъде днес днес, съобщи dariknews.bg.

"Може би другата седмица, броят на самолетите е до 8, могат да бъдат 2,4 или 6. Броят на военнослужещите е 250 човека. Надявам се кметовете сега да бъдат по-спокойни", обясни Стоянов.

По рано в Областна администрация в Ямбол се проведе среща между министъра на отбраната Димитър Стоянов и кметовете на общините от област Ямбол.

Повод за разговорите е решението на Народното събрание от 22 юли за временно пребиваване на територията на авиобаза „Безмер“ на американски самолети-цистерни тип „Боинг КС-135“, заедно с техните екипажи, военнослужещи, наземен и помощен персонал, необходимата техника и щатно въоръжение, съобщиха от Областната администрация.

Срещата е организирана от областния управител Георги Чалъков и Минисрерството на отбраната. В нея участват още министърът на младежта и спорта Енчо Керязов, заместник-командирът на Военновъздушните сили бригаден генерал Димитър Георгиев, заместник областният управител Славомир Иванов и секретарят на Областна администрация - Драгомир Димитров.

Поканени са кметовете на петте общини в област Ямбол, като целта е да бъде осигурен диалог между държавната власт, местното самоуправление и институциите по въпроси, свързани с предстоящото временно пребиваване на американските военнослужещи и техника в авиобазата.

„Като областен управител моята основна задача е да осигурявам връзката и координацията между държавните институции, местната власт и гражданите. Разбирам притесненията, които възникнаха сред жителите на района, и именно затова организирахме тази среща - за да има открит разговор и ясна информация.

Решението за временното пребиваване на самолети-цистерни и военнослужещи в авиобаза „Безмер“ е взето от компетентните държавни органи - Министерския съвет и Народното събрание. Наш ангажимент е да осигурим добра координация между всички институции и да гарантираме, че интересите и спокойствието на хората в област Ямбол са защитени.

"Важно е да се знае, че сигурността на населението е водещ приоритет. Ще продължим да поддържаме постоянен диалог с кметовете и жителите на населените места, за да получават навременна, точна и достоверна информация. Благодаря на всички, които участват в този разговор, защото само с откритост, уважение и взаимодействие можем да намерим най-добрите решения за региона“, каза преди срещата Георги Чалъков.

Очаква се по време на срещата кметовете на населените места от община Тунджа да внесат подписката, започнала в село Безмер и подкрепена от жители на част от територията на общината.

Решението за допускане на временно пребиваване на до 8 самолета-цистерни „Боинг КС-135“, до 250 военнослужещи, наземен и помощен персонал, както и необходимата техника и щатно въоръжение, е взето от компетентните органи на централната изпълнителна и законодателна власт - Министерския съвет и Народното събрание.

Източник: dariknews.bg    
Димитър Стоянов Министерство на отбраната Американски самолети Авиобаза Безмер Ямбол Военнослужещи Отбрана Кметове Брифинг Сигурност
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