Kораб изчезна от радарите край Созопол

Метеорологичната обстановка в района е изключително неблагоприятна

18 февруари 2026, 16:10
В ластите издирват рибарски кораб, който е изчезнал от радарите рано тази сутрин край Созопол. Подаден е сигнал до гранична полиция и Морска администрация – Бургас

В 11:10 часа днес от Брегови център – Варна постъпва сигнал в Морския спасително-координационен център за загуба на радарна връзка с риболовен кораб ВН 8112, който към този момент се намира в района на Маслен нос. На борда на плавателния съд има трима души.

Туристически кораб потъна край Созопол

След постъпването на сигнала незабавно е активиран Националният план за търсене и спасяване по море, като всички отговорни институции се включват в операцията. Към мястото на инцидента е изпратен моторен спасителен катер на ИА „Морска администрация“, който е обходил района, но поради рязко влошаване на метеорологичните условия в 12:50 часа преустановява дейностите и се завръща обратно. В операцията се включва и катер на Гранична полиция, която извършва обследване на района, но преустановява действията си поради лошото време и в 13:45 часа се завръща в базата в Созопол.

Метеорологичната обстановка в района е изключително неблагоприятна, със силен вятър, значително вълнение и повишен риск от обледяване, което към настоящия момент не позволява използването на въздухоплавателни средства от състава на Военновъздушните сили.

Корабче се удари в кей в Созопол заради силния вятър

Фрегата „Дръзки“ от състава на Военноморските сили в момента извършва обследване на акваторията.

Операцията по търсене и спасяване продължава при пълна мобилизация на наличните ресурси, а координацията на действията се осъществява от Морския спасително-координационен център.

Източник: БГНЕС    
кораб Созопол
Всичко от днес

