България

Обвиняемият за палежите на автомобили в София остава в ареста

На обвиняемия е назначен служебен адвокат

Николай Киров Николай Киров

13 септември 2026, 16:44
Обвиняемият за палежите на автомобили в София остава в ареста
Източник: БТА

О бвиняемият за палежите на автомобили в София на 9 септември остава в ареста. Софийският градски съд наложи на заседанието днес най-тежката мярка за неотклонение – „задържане под стража“.

От прокуратурата посочиха, че от събраните досега доказателства може да се направи обосновано предположение, че обвиняемият е извършил престъплението.

Защитата поиска домашен арест заради това, че обвиняемият е личен асистент на майка си. Според адвоката майката не би могла да живее без съдействието на сина си.

Палежите на автомобили в София били за рекет на застрахователи

На обвиняемия е назначен служебен адвокат, който каза след заседанието, че ще обжалва мярката за неотклонение.

По-рано тази седмица говорителят на Софийската градска прокуратура (СГП), прокурор Николай Николаев, обясни, че колите са били запалени, за да могат извършителите да изнудват застрахователни компании. Те са искали 500 000 евро от тях, в противен случай на всеки 10 дни щели да палят коли. Той добави, че до самото изнудване не се е стигнало, но такова е било подготвяно след тези палежи.

Задържаха двама за палежите на 10 автомобила в София

Директорът на Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР) Николай Пелтеков каза преди дни, че в близост до единия от палежите е задържан мъж, в чийто автомобил са открити туби със запалителна течност, подготвени за следващи палежи. Установено е, че той няма вина за самите палежи, а само е взел тубите от хората, които са ги извършили, обясни Пелтеков.

Редактор: Николай Киров
Източник: БТА, Николай Трифонов    
палежи на автомобили София
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