България

"Емко" излезе с позиция за взрива в склад за боеприпаси

"Емко": Унищожаването на складове със специална продукция на територията на България се превръща в ежедневие

Николай Киров Николай Киров

12 септември 2026, 19:53
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О т "Емко" излязоха с позиция за пожара и взрива в техен склад с боеприпаси снощи, предава "Фокус".

От компанията посочват, че причината е възможен саботаж и критикуват неспособността на държавата да гарантира сигурността на стратегическите обекти и да разследва ефективно подобни случаи.

Гюров: Взривовете в „ЕМКО“ са критична заплаха за националната сигурност

"Унищожаването на складове със специална продукция на територията на България се превръща в ежедневие. Така е от 2011 г. насам. Независимо от всички усилия на компаниите от отбранителния сектор да насърчат властите да обърнат сериозно внимание на този проблем, както е във всички нормални държави, резултат няма никакъв. Както обществеността е добре запозната, не е приключено нито едно от разследванията на повече от 10 подобни инцидента във всички водещи предприятия от бранша. За това не може да има друго обяснение освен неспособността на държавните органи, които ние назначаваме и издържаме като данъкоплатци, да вършат компетентно своята работа. Другото обяснение би било съпричастност на представители на самите власти към престъпна дейност, което не ни се иска и да мислим. И още нещо, безхаберното отношение на представители на държавата към тези саботажи насърчава техните извършители и поръчители и те продължават дейността си безнаказано. Крайно време е Народното събрание да анализира причините за тези уязвимости на България и да предприеме мерки за тяхното отстраняване.

Разследват палеж за взрива снощи в склад за боеприпаси на „Емко“

Инцидентът в складовата база на "Емко" на 11 септември 2026 г. не прави изключение от серията саботажи срещу българската отбранителна индустрия. Предназначението на конкретния склад е такова, че напълно изключва човешка грешка като причина за унищожаването му. Този склад не е ползван от месеци, като в него не са влизали служители на компанията, или други лица извън установения ред. Складът е бил обект на периодични проверки от органите на МВР, 7 пъти от началото на годината, като последната е преди 20 дни. Неизменно е констатирано пълно съответствие с нормативните изисквания, не е имало никакви бележки или предписания от страна на проверяващите от МВР. Горното е удостоверено с протоколи, изготвени от самите проверяващи, както изисква законът.

Охраната на обектите на компаниите от отбранителния бранш са извършва съгласно действащото законодателство. Повечето от тях, в т.ч. и "Емко" са част от т.нар. Стратегически списък на обекти от значение за националната сигурност. В рамките на периметъра на обектите отговорността е на съответната компания. Извън периметъра, сигурността е от компетенцията на държавата. Фактите говорят, че всички подобни инциденти от 2011 г. досега са предизвикани от външни сили. Няма основание да се предполага, че този случай е различен.

Иван Демерджиев: Пожарите в складовете на „ЕМКО“ са локални и не се разпространяват

Саботажите в България не са изключение. Подобни инциденти се случват с нарастваща интензивност из цяла Европа. Правителствата на нашите партньори и съюзници са единодушни и недвусмислени за мотивите и причините. Като най-пострадалата от подобни действия държава от ЕС и НАТО България трябва да се включи в общи усилия за предотвратяване и неутрализиране на подобни посегателства," гласи позицията на "Емко".

Редактор: Николай Киров
Източник: Фокус    
Емко пожар взрив
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