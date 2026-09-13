България

Очаква ни дъждовна и студена неделя: Вижте в кои области е обявен жълт код

След мрачната и дъждовна събота, неделния ден предлага още една порция от същото време

Надежда Неменски Надежда Неменски

13 септември 2026, 07:04

"Емко" излезе с позиция за взрива в склад за боеприпаси
Разследват палеж за взрива снощи в склад за боеприпаси на „Емко“

Разследват палеж за взрива снощи в склад за боеприпаси на „Емко“
Остават 44 дни до президентските избори, изтичат важни срокове

Остават 44 дни до президентските избори, изтичат важни срокове
Иван Демерджиев: Пожарите в складовете на „ЕМКО“ са локални и не се разпространяват

Иван Демерджиев: Пожарите в складовете на „ЕМКО“ са локални и не се разпространяват
Пожарът край Гурково: Село Димовци е вън от опасност, гасенето продължава

Пожарът край Гурково: Село Димовци е вън от опасност, гасенето продължава
Здравният министър с предупреждение: Фалшиви новини твърдят, че отпадат направленията

Здравният министър с предупреждение: Фалшиви новини твърдят, че отпадат направленията
Битката за „Дондуков“ 2: Кой и защо подкрепя Йотова и Гюров

Битката за „Дондуков“ 2: Кой и защо подкрепя Йотова и Гюров
РИОСВ започна спешни измервания на въздуха край горящия склад на „ЕМКО“

РИОСВ започна спешни измервания на въздуха край горящия склад на „ЕМКО“

С лед мрачната и дъждовна събота, неделния ден предлага още една порция от същото време. За 13 септември е обявено предупреждение от първа степен - жълт код за 14 области в Централна и Източна България за интензивни валежи

Кодът е в сила за: Русе, Силистра, Добрич, Разград, Шумен, Варна, Велико Търново, Търговище, Сливен, Габрово, Пловдив, Стара Загора, Пазарджик и Смолян.

При жълт код за дъжд от НИМХ съветват: Бъдете внимателни за възможност от локални наводнения, малко на брой. Възможно е да се наложи прекъсване на дейности на открито. Затруднения при шофиране заради намалена видимост и аквапланинг.

Областите с жълт код за неделя, 13 септември според картата на НИМХ
Областите с жълт код за неделя, 13 септември според картата на НИМХ Източник: НИМХ

През нощта ще духа слаб и умерен вятър от запад-северозапад. Интензивни и значителни валежи с гръмотевици ще има на много места в страната. В Северозападна България облачността ще намалее. Атмосферното налягане ще се задържи почти без промяна, по-високо от средното за месеца.

В неделя ще продължи да духа умерен северозападен вятър и с него в страната да нахлува по-хладен въздух. Валежи и гръмотевични бури ще има в източната половина от страната, в процес на отслабване и спиране. Над Западна България ще е с променлива облачност, често намаляваща до предимно слънчево. Максималните температури ще бъдат от 18°-19° в Североизточна България до 27° в западните райони на Горнотракийската низина, в София 22°-23°.

В планините ще има променлива облачност. Главно в Родопите ще превали и прегърми. Ще духа умерен до силен северозападен вятър. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 18°, на 2000 метра – около 10°.

По Черноморието облачността ще бъде значителна и ще има валежи и гръмотевици. До вечерта валежите ще спрат, а облачността над много райони ще намалее. Ще духа слаб и умерен вятър от север-северозапад. Максималните температури ще бъдат 21°-23°. Температурата на морската вода е 24°-25°. Вълнението на морето ще бъде 2 - 3 бала.

Прогнозни температури на НИМХ за неделя, 13 септември
Прогнозни температури на НИМХ за неделя, 13 септември Източник: НИМХ

Слънцето в София изгрява в 7 ч. и 4 мин. и залязва в 19 ч. и 40 мин. Продължителност на деня: 12 ч. и 36 мин. Луната в София изгрява в 9 ч. и 33 мин. и залязва в 20 ч. и 25 мин. Фаза на Луната: два дни след новолуние.

В понеделник ще преобладава слънчево време. Сутринта на места в източните райони ще има ниска облачност, а около и след обяд над западните ще се развие купеста, но вероятността за валежи е малка. Вятърът ще отслабне. Максималните температури ще бъдат между 21° и 26°.

През нощта срещу вторник отново ще се заоблачи и във вторник, 15 септември, ще е с променлива, по-често значителна облачност. На места ще има и превалявания, предимно слаби. В източната половина от страната вятърът ще се ориентира от изток-североизток. Ще остане сравнително хладно, преобладаващите минимални температури ще бъдат между 11° и 16°, максималните – 20°-25°.

Редактор: Надежда Неменски
Източник: НИМХ    
прогноза за времето жълт код интензивни валежи гръмотевични бури захлаждане локални наводнения времето в България НИМХ променлива облачност северозападен вятър
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
Кораб с над 240 души на борда изчезна в морето, започна издирване

Кораб с над 240 души на борда изчезна в морето, започна издирване

Три думи за Кейт: Какво е казвал принц Филип за съпругата на Уилям

Три думи за Кейт: Какво е казвал принц Филип за съпругата на Уилям

Дъжд спаси с. Димовци от евакуация, над 100 души се борят трети ден с пожара

Дъжд спаси с. Димовци от евакуация, над 100 души се борят трети ден с пожара

Спрете тези три храни – те са скритите врагове на черния дроб

Спрете тези три храни – те са скритите врагове на черния дроб

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

pariteni.bg
Tesla вече не е вълнуваща на пазара, но прави иновации където е важно – в производството

Tesla вече не е вълнуваща на пазара, но прави иновации където е важно – в производството

carmarket.bg
Ексклузивно

"Алфа Метал": Руснаци не са се обучавали в България от COVID-19 насам

Преди 2 дни
Канада и Украйна декларираха 100-годишно партньорство
Ексклузивно

Канада и Украйна декларираха 100-годишно партньорство

Преди 2 дни
Влак удари тир на жп прелез преди Враца
Ексклузивно

Влак удари тир на жп прелез преди Враца

Преди 2 дни
Правосъдният министър с тежки критики за избора на ВСС
Ексклузивно

Правосъдният министър с тежки критики за избора на ВСС

Преди 2 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Woman Unknown спечели „Златен лъв" във Венеция

Woman Unknown спечели „Златен лъв" във Венеция

Любопитно Преди 10 часа

Голямата награда на журито на кинофестивала във Венеция бе присъдена на продукцията Possible Love

Цвети и Дино се класират в следващия етап на звездните дуели на “Игри на волята” след забележителна победа

Цвети и Дино се класират в следващия етап на звездните дуели на “Игри на волята” след забележителна победа

Любопитно Преди 10 часа

Симона Ръждавичка е първият гост в поредицата “Домът на Волята”

Полицията за загиналото в Сливен дете: Не е ударено от тротинетка

Полицията за загиналото в Сливен дете: Не е ударено от тротинетка

България Преди 12 часа

Децата не са се познавали и дори не са играли заедно

Китай призова БРИКС да се намеси за Персийския залив

Китай призова БРИКС да се намеси за Персийския залив

Свят Преди 13 часа

Според Си държавите членове на блока трябва да се противопоставят на "нарушенията“

Замесиха България в опит за руска атака с дрон в Германия

Замесиха България в опит за руска атака с дрон в Германия

Свят Преди 14 часа

Германското правителство публично обвини Русия за опита за атентат

Откриха половин килограм от смъртоносния фентанил в Пловдив

Откриха половин килограм от смъртоносния фентанил в Пловдив

България Преди 14 часа

Иззети са още мобилни телефони, над 8000 евро, вакуумна машина и други вещи

Трамваите №12 и №27 се връщат на бул. „Княгиня Мария Луиза“

Трамваите №12 и №27 се връщат на бул. „Княгиня Мария Луиза“

България Преди 15 часа

В същото време влиза в сила нова временна организация на движението в района

Лондон отхвърли призива на Тръмп за обединение на Ирландия

Лондон отхвърли призива на Тръмп за обединение на Ирландия

Свят Преди 15 часа

Бърнам: Не ми е известно да има голяма обществена подкрепа за нов референдум

Пеканов за помилвания от Йотова: Измислен скандал

Пеканов за помилвания от Йотова: Измислен скандал

България Преди 16 часа

Пеканов: Все пак това се е случило доста отдавна

Продължаваме промяната

Официално: „Продължаваме промяната“ застава зад двойката Гюров - Кандев

България Преди 18 часа

„Президентските избори са избор за посоката, в която ще се развива България. С подкрепата си за Андрей Гюров и Георги Кандев „Продължаваме промяната“ заявява своята готовност да отстоява демократичните институции, върховенството на закона и европейския път на България“, се казва в съобщението

Премиерът на Ирлансия Мишел Мартин и президентът на САЩ Доналд Тръмп

Тръмп изненада в Дъблин, говори за обединение на Ирландия

Свят Преди 18 часа

Тръмп също така каза, че обединението ще се случи в даден момент, и попита как това би могло да бъде нещо отрицателно

Андрей Гюров

Гюров: Взривовете в „ЕМКО“ са критична заплаха за националната сигурност

България Преди 18 часа

По думите му поредицата от инциденти не трябва да бъде разглеждана като изолирани случаи. Гюров изразява притеснение и от липсата, според него, на ясна позиция от страна на държавата

Получавали ли са наистина римските войници заплатата си в сол?

Получавали ли са наистина римските войници заплатата си в сол?

Любопитно Преди 19 часа

Всички знаем думата „заплата“, а мнозина вярват, че тя идва от латинската дума за сол, защото на римските войници е плащано с нея. Историческите извори обаче разкриват съвсем различна истина за възнагражденията в древната армия

Главен комисар Александър Джартов, директор на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“

Пожарът край село Димовци все още не е овладян

България Преди 19 часа

Борбата с огъня продължава при изключително тежък терен и силен вятър, който допълнително затруднява гасителните действия

Исус от „Игри на волята“: Махленското поведение на близнаците не ми харесва

Исус от „Игри на волята“: Махленското поведение на близнаците не ми харесва

Любопитно Преди 19 часа

След ранното си отпадане от „Игри на волята“ той говори откровено за отношенията между участниците, напрежението между племената и поведението на близнаците, но разкрива и неподозирани истории от живота си извън екстремното риалити

Психотерапия за чатботове: ИИ проговори за скритите си травми и „строгите родители“

Психотерапия за чатботове: ИИ проговори за скритите си травми и „строгите родители“

Любопитно Преди 20 часа

Всичко от днес

От мрежата

13 плюса и минуса на Шиба Ину

dogsandcats.bg

6 забавни начина да отпразнувате рождения ден на котката си

dogsandcats.bg
1

Бури с риск от градушка през почивните дни

sinoptik.bg
1

Дюшеме дере става "природна забележителност"

sinoptik.bg

Дневен хороскоп за 13 септември, неделя

Edna.bg

Нумерологична прогноза за 13 септември, неделя

Edna.bg

Време за дерби: Ботев и Локомотив излизат в безмилостен сблъсък

Gong.bg

Рибакина детронира Сабаленка на US Open и се изкачи на върха в световния тенис

Gong.bg

Хинапът – възможна алтернатива на традиционните плодове в Североизточна България

Nova.bg

Трудна година за лозарите: Ниски изкупни цени и растящи разходи

Nova.bg