Очаква ни дъждовна и студена неделя: Вижте в кои области е обявен жълт код

Иван Демерджиев: Пожарите в складовете на „ЕМКО“ са локални и не се разпространяват

С лед мрачната и дъждовна събота, неделния ден предлага още една порция от същото време. За 13 септември е обявено предупреждение от първа степен - жълт код за 14 области в Централна и Източна България за интензивни валежи

Кодът е в сила за: Русе, Силистра, Добрич, Разград, Шумен, Варна, Велико Търново, Търговище, Сливен, Габрово, Пловдив, Стара Загора, Пазарджик и Смолян.

При жълт код за дъжд от НИМХ съветват: Бъдете внимателни за възможност от локални наводнения, малко на брой. Възможно е да се наложи прекъсване на дейности на открито. Затруднения при шофиране заради намалена видимост и аквапланинг.

Областите с жълт код за неделя, 13 септември според картата на НИМХ Източник: НИМХ

През нощта ще духа слаб и умерен вятър от запад-северозапад. Интензивни и значителни валежи с гръмотевици ще има на много места в страната. В Северозападна България облачността ще намалее. Атмосферното налягане ще се задържи почти без промяна, по-високо от средното за месеца.

В неделя ще продължи да духа умерен северозападен вятър и с него в страната да нахлува по-хладен въздух. Валежи и гръмотевични бури ще има в източната половина от страната, в процес на отслабване и спиране. Над Западна България ще е с променлива облачност, често намаляваща до предимно слънчево. Максималните температури ще бъдат от 18°-19° в Североизточна България до 27° в западните райони на Горнотракийската низина, в София 22°-23°.

В планините ще има променлива облачност. Главно в Родопите ще превали и прегърми. Ще духа умерен до силен северозападен вятър. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 18°, на 2000 метра – около 10°.

По Черноморието облачността ще бъде значителна и ще има валежи и гръмотевици. До вечерта валежите ще спрат, а облачността над много райони ще намалее. Ще духа слаб и умерен вятър от север-северозапад. Максималните температури ще бъдат 21°-23°. Температурата на морската вода е 24°-25°. Вълнението на морето ще бъде 2 - 3 бала.

Прогнозни температури на НИМХ за неделя, 13 септември Източник: НИМХ

Слънцето в София изгрява в 7 ч. и 4 мин. и залязва в 19 ч. и 40 мин. Продължителност на деня: 12 ч. и 36 мин. Луната в София изгрява в 9 ч. и 33 мин. и залязва в 20 ч. и 25 мин. Фаза на Луната: два дни след новолуние.

В понеделник ще преобладава слънчево време. Сутринта на места в източните райони ще има ниска облачност, а около и след обяд над западните ще се развие купеста, но вероятността за валежи е малка. Вятърът ще отслабне. Максималните температури ще бъдат между 21° и 26°.

През нощта срещу вторник отново ще се заоблачи и във вторник, 15 септември, ще е с променлива, по-често значителна облачност. На места ще има и превалявания, предимно слаби. В източната половина от страната вятърът ще се ориентира от изток-североизток. Ще остане сравнително хладно, преобладаващите минимални температури ще бъдат между 11° и 16°, максималните – 20°-25°.