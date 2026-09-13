„Одисея” стана най-касовият филм на „Юнивърсъл“

„Одисея“ изпревари „Джурасик свят“ като най-касовия филм на „Юнивърсал пикчърс” за всички времена само няколко месеца, след като излезе в киносалоните, предаде ДПА.

Продукцията, която зрителите имат възможност да гледат от 17 юли т. г., е екранизация по древногръцкия епос на Омир и проследява приключенията на Одисей, изигран от Мат Деймън, по време на опасното му 10-годишно пътуване към дома след Троянската война.

Филмът, който получи отлични отзиви от критиците, реализира приходи от над 1,677 милиарда щатски долара в световен мащаб, изпреварвайки „Джурасик свят“ от 2015 г. и се превърна в най-касовия филм на „Юнивърсал” до момента.

„Джурасик свят“, в който участват Крис Прат и Брайс Далас Хауърд, събра приблизително 1,671 милиарда щатски долара в световен мащаб по време на кинопрожекциите си.

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Очаква се приходите от продадените билети за „Одисея“ да се увеличат до 1,685 милиарда щатски долара в световен мащаб този уикенд, което ще го превърне в 12-ия най-печеливш филм за всички времена и третият най-касов, който не е част от поредица, отбелязва ДПА.

„Одисея” е и най-печелившият филм в кариерата на Кристофър Нолан, реализирайки постъпления от над 1 милиард щатски долара в световния бокс офис по-малко от месец след излизането си, отбелязва ДПА. 56-годишният режисьор е сценарист и режисьор на „Одисея“, а също и продуцент заедно със съпругата си Ема Томас.

„Това, което Крис и Ема създадоха, ще остане като един от най-амбициозните и блестящо реализирани филми в историята на киното. Това е събитие за цяло поколение, което вдъхновява кинолюбителите“, каза Дона Лангли от „Ен Би Си Юнивърсъл ентъртейнмънт”, цитирана от ДПА.

Носителят на „Оскар” Нолан е режисьор на хитови продукции като „Тенет“, „Дюнкерк“, „Интерстелар“, както и на лентата за Батман от 2012 г. „Черният рицар: Възраждане“, досега заемала първото място като най-успешния му филм.

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„Одисея“ дебютира на първо място в световния боксофис и се задържа на върха в продължение на два поредни уикенда както в САЩ, така и в чужбина.

Наскоро отново се върна на първо място в световните класации през осмия си уикенд в кината, отбелязва ДПА. „Одисея" е и един от трите филма на „Юнивърсъл“, които тази година събраха от продажбата на билети по целия свят по един милиард щатски долара, наред със „Супер Марио Галактика: Филмът“ и „Майкъл“.

Епосът имаше бюджет от 250 милиона щатски долара, без да се включват разходите за маркетинг, което го прави и един от най-скъпите филми в кариерата на Нолан, припомня ДПА.