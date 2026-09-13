Свят

Русия е готова на преговори с Украйна в ОАЕ

По-рано Москва отказа тристранна среща на Путин, Тръмп и Зеленски в САЩ

Николай Киров Николай Киров

13 септември 2026, 15:59
Русия е готова на преговори с Украйна в ОАЕ
Източник: AP/БТА

Р усия е съгласна тристранните преговори за Украйна да се проведат в Обединените арабски емирства (ОАЕ).

Юрий Ушаков, помощникът на руския президент, съобщи, че престолонаследникът на Абу Даби е потвърдил пред Владимир Путин готовността на ОАЕ да предоставят място за преговори с Украйна. Според Ушаков, платформата за преговори на ОАЕ е „напълно приемлива“ за руската страна.

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По-рано Москва отказа евентуална тристранна среща тези дни с участието на Путин и Зеленски в САЩ на форума на Г-20 , макар Зеленски да бе изразил готовност за такава среща.

В същото време Москва не изключи възможността за диалог.

Тристранни преговори с Украйна и САЩ за прекратяване на най-тежкия конфликт в Европа след Втората световна война биха могли да се проведат през октомври, съобщиха от Кремъл днес.

Тристранна среща между Тръмп, Путин и Зеленски - възможна ли е

„Не изключваме такава възможност; става дума за обозримото бъдеще“, заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков пред журналисти, цитиран от ТАСС.

Редактор: Николай Киров
Източник: БГНЕС    
Русия Украйна ОАЕ преговори
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