България

Осем партии и 15 инициативни комитета са подали документи за президентските избори

Николай Киров Николай Киров

11 септември 2026, 19:17
Осем партии и 15 инициативни комитета са подали документи за президентските избори
Източник: Георги Димитров/ Vesti.bg

В Централната избирателна комисия (ЦИК) са постъпили документи за регистрация на осем партии и 15 инициативни комитета за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката, насрочени за 25 октомври 2026 г., съобщиха от комисията.

Партиите, подали документи, са: „Възраждане“, „Правото“, „Движение за права и свободи“, „Българска социалдемокрация – Евролевица“, „Народна партия истината и само истината“, „Морал, единство, чест“, „Величие“ и „Български земеделски народен съюз“.

ЦИК започва регистрацията на партиите и коалициите за президентския вот

Документи за регистрация в ЦИК са подали също следните инициативни комитети:

Инициативен комитет за издигане на независим кандидат за президент Лъчезар Аспарухов Аврамов и независим кандидат за вицепрезидент Ивайло Дражев Атанасов, представляван от Марияна Ангелова Янева;

Инициативен комитет за издигане на независим кандидат за президент Иванка Великова Цветанова-Петкова и независим кандидат за вицепрезидент Панайот Александров Кючуков, представляван от Тодор Стойчев Тодоров;

Инициативен комитет за издигане на независим кандидат за президент Методи Веселинов Бъчваров и независим кандидат за вицепрезидент Ленин Велинов Станоев, представляван от Деан Георгиев Гарчев;

Инициативен комитет за издигане на независим кандидат за президент Иво Иванов Лулчев и независим кандидат за вицепрезидент Стефан Димитров Попов, представляван от Христина Иванова Стефанова;

Изтича крайният срок за регистрация на партиите за президентските избори

Инициативен комитет за издигане на независим кандидат за президент Искра Йорданова Недева и независим кандидат за вицепрезидент Стоян Руменов Георгиев, представляван от Димитър Христов Беров;

Инициативен комитет за издигане на независим кандидат за президент Росен Пламенов Миленов и независим кандидат за вицепрезидент Иван Стефанов Иванов, представляван от Георги Живов Александров;

Инициативен комитет за издигане на независим кандидат за президент Величка Неделчова Георгиева и независим кандидат за вицепрезидент Росен Игнатов Иванов, представляван от Лилия Любомирова Францова-Богданова;

Инициативен комитет за издигане на независим кандидат за президент Камен Захариев Тасков и независим кандидат за вицепрезидент Галя Димитрова Иванова, представляван от Иванка Бориславова Трайкова;

Инициативен комитет за издигане на независим кандидат за президент Нако Райнов Стефанов и независим кандидат за вицепрезидент Нина Петкова Ламбова, представляван от Александър Георгиев Аврамов;

Инициативен комитет за издигане на независим кандидат за президент Борис Кирилов Анзов и независим кандидат за вицепрезидент Бранимир Мичев Мичев, представляван от Иван Лешков Борисов;

Инициативен комитет за издигане на независим кандидат за президент Волен Николов Сидеров и независим кандидат за вицепрезидент Славчо Георгиев Велков, представляван от Деница Стоилова Сидерова;

Инициативен комитет за издигане на независим кандидат за президент Илияна Малинова Йотова и независим кандидат за вицепрезидент Кирил Александров Вълчев, представляван от Христо Цанев Пимпирев, Емине Фикри Гюлестан, Крум Костадинов Зарков, Емил Светославов Стоименов;

Инициативен комитет за издигане на независим кандидат за президент Георги Николов Димов и независим кандидат за вицепрезидент Димитър Атанасов Шивиков, представляван от Валентин Костадинов Иванов;

Инициативен комитет за издигане на независим кандидат за президент Андрей Атанасов Гюров и независим кандидат за вицепрезидент Георги Димитров Кандев, представляван от Александрина Иванова Пендачанска, Константин Петров Вълков;

Инициативен комитет за издигане на независим кандидат за президент Йордан Иванов Малджански и независим кандидат за вицепрезидент Валентин Асенов Христов, представляван от Салваторе Цанов Банков.

Редактор: Николай Киров
Източник: ЦИК    
президентски избори ЦИК партии
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
За първи път от 30 години ново училище отваря врати в София

За първи път от 30 години ново училище отваря врати в София

Оуен Матюс: Украйна губи войната

Оуен Матюс: Украйна губи войната

ММА шампионът Георги Стоянов: Ще се появи нов Стоян Колев, системата не търпи вакуум

ММА шампионът Георги Стоянов: Ще се появи нов Стоян Колев, системата не търпи вакуум

Почина и сестрата на норвежкия крал Харалд V

Почина и сестрата на норвежкия крал Харалд V

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

pariteni.bg
Имат ли кучетата душа? Какво казва науката

Имат ли кучетата душа? Какво казва науката

dogsandcats.bg
Ексклузивно

"Алфа Метал": Руснаци не са се обучавали в България от COVID-19 насам

Преди 21 часа
Канада и Украйна декларираха 100-годишно партньорство
Ексклузивно

Канада и Украйна декларираха 100-годишно партньорство

Преди 22 часа
Влак удари тир на жп прелез преди Враца
Ексклузивно

Влак удари тир на жп прелез преди Враца

Преди 1 ден
Правосъдният министър с тежки критики за избора на ВСС
Ексклузивно

Правосъдният министър с тежки критики за избора на ВСС

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Хутите завзеха цялото крайбрежие на Йемен край Червено море

Хутите завзеха цялото крайбрежие на Йемен край Червено море

Свят Преди 2 часа

Бунтовниците са превзели стратегическия остров Меюн, както и островите Голям Ханиш и Малък Ханиш в протока Баб ел Мандеб

Арести на митнически служители, отклонявали задържани стоки

Арести на митнически служители, отклонявали задържани стоки

България Преди 3 часа

Стоките са продавани както по интернет, така и по други канали

„Шокът от този слънчев, безоблачен ден“: Америка отбелязва 25 години от 11 септември

„Шокът от този слънчев, безоблачен ден“: Америка отбелязва 25 години от 11 септември

Свят Преди 4 часа

Световните лидери и американският елит почетоха паметта на близо 3000-те загинали. Докато Обама призова за единство, Тръмп защити решението си да не присъства на основната церемония в Ню Йорк

Снимката е архивна

Изненадваща сделка между САЩ и Аржентина: Тръмп продава хеликоптери след сблъсъка с Лондон

Свят Преди 4 часа

Сделката със южноамериканския съюзник е на стойност 140 милиона долара и идва, след като американският президент загатна, че може да не подкрепи Обединеното кралство при нов конфликт

NOVA кани зрителите на пътешествие с новото предаване „Свобода на колела"

NOVA кани зрителите на пътешествие с новото предаване „Свобода на колела"

Любопитно Преди 4 часа

Приключенски дух и много красота очакват зрителите от 26 септември, всяка събота в 16:30 ч.

Програмата на Кошер 2026 е обявена с фокус върху следващите 10 години на България

Програмата на Кошер 2026 е обявена с фокус върху следващите 10 години на България

Любопитно Преди 4 часа

На 17 и 18 септември най-голямото бизнес събитие у нас ще събере 100 от най-видните експерти в България около темите за бизнеса, работата и хората, които ще движат страната напред

Историята, която туристите не знаят: Как бедността спаси домовете на Санторини от пълно унищожение?

Историята, която туристите не знаят: Как бедността спаси домовете на Санторини от пълно унищожение?

Любопитно Преди 4 часа

Ще стане ли Украйна новото икономическо чудо на Европа?

Ще стане ли Украйна новото икономическо чудо на Европа?

Свят Преди 5 часа

Украйна може да стане един от най-динамично развиващите се инвестиционни пазари в света и може да се превърне в новото икономическо чудо на Европа

Скандал между Йотова и опозицията за „петричкия Ескобар“

Скандал между Йотова и опозицията за „петричкия Ескобар“

България Преди 5 часа

Асен Василев: Всичко това се случва без знанието на българските граждани

Голям пожар в Димовци, горят къщи, активират BG-Alert

Голям пожар в Димовци, горят къщи, активират BG-Alert

България Преди 5 часа

Очаква се в гасителните действия да се включи и хеликоптер

,

От България към външните пазари: как се прави бизнес отвъд границата

Любопитно Преди 5 часа

Забраниха достъпа до 5 имота в Баба Алино

Забраниха достъпа до 5 имота в Баба Алино

България Преди 5 часа

Днес на терен служители на Община Варна запечатаха сградите

Все по-малко безработни у нас започват работа

Все по-малко безработни у нас започват работа

Парите ни Преди 5 часа

У нас 9,7% от безработните започват работа при 23,2% средно за ЕС

Вучич подава оставка след визитата му в САЩ

Вучич подава оставка след визитата му в САЩ

Свят Преди 6 часа

Сръбската прогресивна партия го издигна за водач на листата „Обединена Сърбия“ и кандидат за премиер

OpenAI реши математически проблем за милиони, но забърка скандал в научната общност

OpenAI реши математически проблем за милиони, но забърка скандал в научната общност

Любопитно Преди 6 часа

Технологичният гигант използва нов модел и 10 000 AI агента, за да реши проблем от физиката на течностите. Скандалът избухна, след като математици обвиниха компанията, че е използвала техните частни данни, за да ги изпревари

Мария Кюри

Радиоактивната тайна на Мария Кюри: Какво откриха учените при отварянето на гроба ѝ през 1995 г.

Любопитно Преди 6 часа

Когато през 1995 г. Франция решава да премести Мария Кюри в Пантеона, ексхумацията разкрива неочакван детайл – ковчегът ѝ е облицован с олово. Откритието потвърждава, че дори десетилетия след смъртта си великата учена остава радиоактивна

Всичко от днес

От мрежата

13 плюса и минуса на Шиба Ину

dogsandcats.bg

Ваканцията свърши, но кучето ви още се държи странно – защо?

dogsandcats.bg
1

Внимание! Опасно време в планината

sinoptik.bg
1

Иде мека и влажна зима

sinoptik.bg

Глория Петкова разкри причината за раздялата с Дани Петканов

Edna.bg

Филми за всеки вкус и настроение през септември с видео каталога Arena Play UP от Vivacom

Edna.bg

НА ЖИВО: Черно море - Локомотив София, стартовите 11

Gong.bg

България отвя и Португалия на ЕвроВолей 2026

Gong.bg

25 години от деня, който промени света: САЩ се прекланят пред жертвите на атентатите от 11 септември (ВИДЕО+СНИМКИ)

Nova.bg

На косъм от смъртта: Как днешният министър на търговията на САЩ оцелява на 11 септември

Nova.bg