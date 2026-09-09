Изтича крайният срок за регистрация на партиите за президентските избори

В 17:00 ч. на 9 септември изтича срокът, в който партии и коалиции могат да подават заявления в Централната избирателна комисия (ЦИК) за регистрация за участие в предстоящите избори за президент и вицепрезидент на 25 октомври 2026 г. Това е записано в хронограмата на ЦИК.

До 9 септември партиите и коалициите трябва да се регистрират за президентския вот

Днес изтича и крайният срок, в който ЦИК трябва да регистрира партиите и коалициите за участие в изборите. Според хронограмата регистрацията трябва да приключи не по-късно от 45 дни преди изборния ден.

ЦИК с важни срокове за президентските избори: Регистрацията на партиите започва

Инициативните комитети имат повече време за подаване на заявления за регистрация за участие във вота. Те могат да внесат необходимите документи в ЦИК до 17:00 ч. на 14 септември 2026 г.

ЦИК прие хронограма за президентските избори

ЦИК започна да приема документите за регистрация на партии и коалиции за участие в изборите за президент и вицепрезидент на 2 септември.