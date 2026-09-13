Свят

Китай създава съюз за изкуствен интелект в БРИКС

Китайските компании, специализирани в ИИ, разработват модели с отворен код, което означава, че кодът на приложението е достъпен за всички, позволявайки да се разбере как работи и да бъде променян, за разлика от „затворените“ модели, предлагани от западните, особено американските фирми

Надежда Неменски Надежда Неменски

13 септември 2026, 14:50
Китай създава съюз за изкуствен интелект в БРИКС
Си Дзинпин   
Източник: БТА/AP

Китай ще ръководи създаването на „зона за изкуствен интелект с отворен код“ за единайсетте държави членки на БРИКС, обяви китайският президент Си Цзинпин по време на среща на блока в Ню Делхи, предадоха Синхуа и Франс прес.

Китайските компании, специализирани в ИИ, разработват модели с отворен код, което означава, че кодът на приложението е достъпен за всички, позволявайки да се разбере как работи и да бъде променян, за разлика от „затворените“ модели, предлагани от западните, особено американските фирми. Това предложение, част от „инициативата за открит и приобщаващ изкуствен интелект“, подкрепяна от китайския лидер, която предвижда по-специално „подкрепа за сътрудничеството в разработването и прилагането на големи езикови модели“, според резюмето на речта му, разпространено от китайската централна телевизия.

Китайският лидер също призова за създаване на „широка рамка за глобално управление на ИИ, основана на консенсус“.

Очаква се Си да се срещне с президента Доналд Тръмп в Съединените щати в края на септември. Управлението на изкуствения интелект вероятно ще бъде сред основните теми на разговорите им, на фона на нарастващи опасения относно екзистенциалните рискове, които тази технология може да представлява за човечеството.

„Ние се срещаме в момент, когато промени, невиждани от век, се ускоряват по целия свят. Глобалният юг, със своето колективно издигане, се превърна в ключов двигател на многополюсността в света. В същото време международната обстановка е нестабилна и изпълнена с рискове и предизвикателства“, подчерта Си Цзинпин в изказването си пред лидерите на БРИКС.

„Свят без правила е като кръстовище без светофари, където хаосът и безредицата са практически гарантирани. Справедливостта и безпристрастността са универсален стремеж, а международните правила трябва да бъдат писани от всички държави. Логиката „силният е прав“ не издържа и отдавна трябваше да бъде изоставена.

Страните от Глобалния юг трябва съвместно да защитават върховенството на закона в международните отношения, да отстояват основните норми на международните отношения, включително суверенното равенство, ненамесата във вътрешните работи и мирното уреждане на спорове, и да гарантират, че международното право и международните правила се прилагат към всички, без двойни стандарти“, подчерта той.

Всички държави, независимо от техния размер, сила или богатство, са равноправни членове на международната общност, отбеляза китайският президент, като призова Глобалния юг да подкрепя многостранния подход в международните отношения, да защитават авторитета и ролята на ООН, да се погрижим реформата на СТО, да отстояваме принципи като режима на най-облагодетелствана нация и активно да проучва нови правила за бъдещето.

„За да постигне велики дела, човек трябва винаги да поставя хората на първо място“, и това трябва да бъде философията за развити, подкрепяна от страните от Глобалния юг, стремейки се да изпълнят Програмата за устойчиво развитие до 2030 г., подчерта Си.

„С оглед на непрекъснато появяващите се глобални предизвикателства трябва да възприемем цялостен подход, който да адресира както симптомите, така и коренните причини“, като страните от Глобалния юг трябва заедно да се справят както с традиционните, така и с нетрадиционните заплахи за сигурността, включително по отношение на глобалното управление на климата и развитието на изкуствения интелект, включително глобална рамка за управление на ИИ, основана на консенсус.

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Редактор: Надежда Неменски
Източник: БТА/Асен Георгиев    
Изкуствен интелект БРИКС Си Цзинпин Китай Глобално управление на ИИ ИИ с отворен код Глобален юг Международни отношения Геополитика Големи езикови модели
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