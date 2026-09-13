Литва затвори летището във Вилнюс, а НАТО вдигна изтребител

Л итва затвори днес летището във Вилнюс, а НАТО вдигна по тревога най-малко един изтребител, в отговор на засичане на предполагаем дрон в литовското въздушно пространство, съобщи Националният център за управление на кризи, цитиран от "Ройтерс".

Изтребителят е вдигнат по тревога от летището в Шяуляй, където в момента са разположени италиански бойни самолети в рамките на мисия на НАТО за охрана въздушното пространство на балтийските държави, добави центърът.

Заради опасност от дронове: Литва затвори летище и обяви въздушна тревога

Вилнюският маратон, който се провежда в литовската столица, не е бил прекъснат, съобщиха организаторите пред "Ройтерс".

След около час тревогата беше отменена и летището във Вилнюс поднови работа.

Вдигнаха самолети на НАТО заради мистериозен обект в Литва

Страните по източния фланг на НАТО регистрираха поредица от навлизания на дронове във въздушното им пространство от началото на руската инвазия в Украйна през 2022 г.