Човек загина, затиснат от машина в Карлово

М ъж на 35 години почина, след като е беше затиснат от специализирана машина в двор на фирма в Карлово.

Сигналът за инцидента е подаден около 15:30 ч. вчера на телефон 112. По първоначални данни мъжът е наблюдавал разтоварването на машината с мотокар, когато е бил затиснат, предаде БНТ.

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Пострадалият е откаран в болница, но по-късно е починал. Информацията е потвърдена от пресцентъра на ОДМВР – Пловдив.

По случая е образувано досъдебно производство в Районното управление на МВР – Карлово. Изясняват се всички обстоятелства около инцидента.