Румен Радев: Партия ще правим след изборите - към момента е невъзможно

"За създаване на партия сега не мога да разчитам", заяви той и допълни: "Партия ще правим след изборите, но към момента това не е възможно"

30 януари 2026, 21:55
Източник: БГНЕС

"Партия ще правим след изборите".

Това заяви президентът  (2017-2026 г.) Румен Радев в предаването "Панорама" по БНТ. 

"Първо и много важно – постът е в сигурните ръце на Илияна Йотова, която има всички качества да го заеме", каза Радев на въпрос: "Как един президент и генерал напуска поста си? Вие затова ли се извинихте?".

По темата, че е използвал президентската институция за агитация на бъдеща политическа партия Радев обясни, че било "точно обратното":

Радев определи като неблагодарна работа влизането в политиката именно в този момент.

Радев се въздържа от детайли как ще се яви на изборите – чрез своя партия или с чужда регистрация.

"Минималният, реалистичен срок е три месеца за регистриране на партия", обясни Радев.

"За създаване на партия сега не мога да разчитам", заяви той и допълни: "Партия ще правим след изборите, но към момента това не е възможно".

Той бе категоричен, че не е имало договорки с вицепрезидента Илияна Йотова за това кой да бъде следващият служебен премиер.

На въпроса чий е Крим, Радев обясни дипломатично:

"Ще ви отговоря така, както съм отговарял винаги. Съгласно международното право Крим е част от Украйна, а реалността казва, че Крим е част от Русия. Това са факти и никоя интерпретация не може да ги отмени. Когато говорим за поставяне на България на картата – нито аз, нито който и да е може да постави България на картата. Нашите предци преди много, много време са поставили нашето място в Европа".

На въпрос дали има симпатии към Русия той отговори:

"Моите оценки за войната в Украйна се базират на експертния ми военен опит. Базират се на обучението ми в най-престижната академия в САЩ, която завърших с отличие."

След това попита: "Кой окуражаваше Украйна да премине в контранастъпление през 2023 година?".

Радев бе категоричен, че условията за настъпление "не бяха на масата", и определи операцията като "самоубийство".

Той бе запитан и: "Чия е Гренландия?".

"Гренландия е под датско управление и ми е много странно, че наши лидери, които се кълнат в Европа, нямат мнение по този въпрос", заяви Радев.

На въпрос: "Има ли път назад от еврозоната?", той обясни: "Защо поисках референдум – не срещу еврото, а за датата на влизане в еврозоната".

"Целта беше да гоним историческия момент някой да си сложи медал", заяви с ирония Радев, като обясни позицията си с искания референдум с 1,5 милиона бедни в България и покачването на цените.

По темата "Боташ" Радев обясни, че договорът не е само за консумация в България. Той дава възможност страната не само да използва газ, но и да стане търговец и да печели, допълни той.

"Данъците не трябва и няма да се вдигат. Имаме нужда от силен и устойчив български бизнес", заяви Радев на въпрос дали е "за" повишаване на данъците.

На въпрос дали може да се коалира с ПП, част от които е наричал "шарлатани", Радев каза, че "не стъпва в политиката с амбицията за еднолична власт, няма мания за спасител и всякакви месиански идеи". По думите му политиката се крепи на диалог.

"Интригата, че господин Цветанов е част от този екип, е толкова абсурдна, че не заслужава опровержение", заяви Радев на въпрос дали бившият зам.-председател на ГЕРБ и бивш вътрешен министър Цветан Цветанов е част от бъдещия му екип.

 

Румен Радев Оставка на президента Илияна Йотова Конституционен съд БНТ Панорама Смяна на властта Българска политика Парламентарни избори Държавен глава Президентска институция
pariteni.bg
dogsandcats.bg
