Вигенин за партньорство между БСП и Радев: Това е едновременно риск и възможност

Относно Радев, Вигенин посочи, че между посланията на президента (2017-2026 г.) и позициите на БСП има немалко сходства в политиките

1 февруари 2026, 10:24
„БСП се намира в ситуация, която изисква сериозна и радикална промяна в ръководството". Това заяви евродепутатът и бивш външен министър Кристиан Вигенин в ефира на NOVA.

По думите му предстоящият избор на нов лидер на партията следващата седмица е ключов момент за бъдещето на БСП. „Ясно съм заявил, че партията има нужда от нов лидер и значително променена посока. Важно е кой я представлява“, подчерта Вигенин.

Той коментира и оставката на правителството, като посочи, че реалната оценка за управлението е била дадена от хората на улицата. „Хората на площадите сложиха преждевременен край на живота на това правителство“, заяви той.

Вигенин: Докато Борисов ръководи ГЕРБ, няма как БСП да взаимодейства с нея

Според Вигенин социалистите трябва да се съсредоточат върху новата политическа ситуация и да преосмислят ролята си в парламента. „Трябва да се концентрираме върху това какво предстои, за да може БСП отново да бъде разпозната като единствената лява партия в парламента и да привлечем нови избиратели“, каза евродепутатът.

Той акцентира и върху ролята на младежката организация на партията. Вигенин изрази подкрепа за лидера на младежкото движение Габриел Вълков, който заяви готовност да поеме отговорност. „Той има както организационен, така и политически опит. Ако ние, по-опитните, застанем до него, мисля, че можем да се справим“, заяви Вигенин.

По думите му реализирането на промяната е от решаващо значение за оцеляването на партията. „Ако не го направим, шансовете ни за влизане в следващия парламент значително намаляват“, предупреди той.

Вигенин и Кутев вън от ръководството на БСП

Вигенин коментира и променената конфигурация в Народното събрание, като отбеляза, че БСП не е успяла да се утвърди като достоен партньор в управлението. Според него това е част от модела на ГЕРБ в отношенията и с бившите си коалиционни партньори. „Затова трябва да търсим нови партньорства“, заяви той.

Относно Румен Радев, Вигенин посочи, че между посланията на досегашния държавен глава и позициите на БСП има немалко сходства както във вътрешната, така и във външната политика. „Това е едновременно риск и възможност. Може би заедно можем да направим това, което не успяхме да направим сами“, каза той, като уточни, че не му е известно БСП да е отправяла предложение към Радев за участие в партията.

По темата за промените в Изборния кодекс, засягащи ограничаването до 20 секции извън ЕС, Вигенин заяви, че мярката цели по-добър контрол и гарантиране на честността на изборите в чужбина.

Източник: NOVA    
БСП Кристиан Вигенин Лидерство на БСП Радикална промяна Парламентарна роля Младежко движение Политически партньорства Правителствена оставка
