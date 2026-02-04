Кристин Лагард приветства Димитър Радев в ЕЦБ

П резидентът на Европейската централна банка (ЕЦБ) Кристин Лагард приветства управителя на Българската народна банка Димитър Радев на първото му участие в заседание по паричната политика на институцията, след като България се присъедини към еврозоната.

„За мен е удоволствие да приветствам управителя на Българската народна банка Димитър Радев на първото му заседание по паричната политика, след като България се присъедини към еврозоната преди малко повече от месец“, написа Кристин Лагард във Фейсбук.

Лагард: България ще има пълноправен глас в еврозоната

Заседанието на ЕЦБ започна днес, а утре се очаква да бъде обявено решението за лихвите, което ще бъде последвано от редовната пресконференция на президента на банката.

Решението има историческо значение за България, тъй като за първи път страната участва официално в процеса на вземане на решения в ЕЦБ като пълноправен член на еврозоната.

България се присъедини към валутния съюз на 1 януари 2026 г., а управителят на БНБ Димитър Радев вече заема мястото си в Управителния съвет на ЕЦБ. От септември миналата година той участваше в заседанията на институцията като наблюдател.