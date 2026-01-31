България

Божанов: Твърде рано е да се говори за сътрудничество с Радев

Не знаем с какви хора ще се обгради президентът (2017-2026), каза депутатът от ПП-ДБ

31 януари 2026, 20:31
И зразяваме скептицизъм относно позициите и действията на Радев на база на миналото. Не знаем с какви хора ще се обгради. Твърде рано е да се говори за сътрудничество с него. В предизборната кампания ще припомним къде стоим ние, няма да чертаем разделителни линии. България няма да бъде в периферията на Европа, ние го гарантираме. Това заяви съпредседателят на „Да, България” Божидар Божанов в студиото на „Офанзива с Любо Огнянов”, съобщи NOVA.

„Всички, съгласили се да бъдат служебен премиер, без Андрей Гюров, са видимо свързани с желанията на Пеевски. Когато той управляваше служебните кабинети, изборите бяха опорочени. Разумно е сега правителството да не бъде на Пеевски, но решението е на Илияна Йотова”, посочи още той.

Според него преговорите за предстоящите листи на коалицията ПП-ДБ не са започнали, но целта е да са съставени от личности, които да предизвикват подкрепа, и да няма „наши и ваши”.

„Не чух ясни позиции от Румен Радев, повечето му отговори целяха да се харесат на максимален брой хора, без всъщност да казват нещо конкретно. Той говори за неравенство и за бедните, после зави по икономически теми, започна да говори дясно, явно ще борави по целия политически спектър. Естествено, че олигархията и корупцията трябва да се борят, но въпросът е в конкретиката. Румен Радев първо трябва да разположи ясно партията си, ние сме предсказуеми. Единият от нашите приоритети е върховенството на закона, демонтиране на модела на завладяната държава, друг е силна България в силна Европа, което значи консолидирани действия на ЕС срещу множеството международни заплахи”, подчерта депутатът от ПП-ДБ.

По думите му нов състав на ВСС категорично трябва да бъде избран. „Много важно е да променим правилата за избор. Трябва да няма квота на Пеевски. Основната дефанзивна тактика на конгломерата „ДПС - Ново начало” - ГЕРБ е да имат 80 депутати, за да блокират избор на ВСС”, смята Божанов.

Според него Русия е превзела Крим незаконно и подлежи на санкции - а тази позиция е „червена” линия за ПП-ДБ.

Относно подписването на споразумението за учредяването на Съвета за мир от страна на премиера в оставка, Божанов посочи, че това е скандал и маргинализация на България в ЕС. „ГЕРБ загуби европейския си облик с действията си против основни европейски ценности и разбирания”, заключи той.

 

