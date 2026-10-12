Йотова за Ива Михайлова: Не знам как се е прибрала, ще се срещна с нея

„Чувствам се в безопасност“: Ива Михайлова е в „Пирогов“, МВР ще изяснява как е преминала границата

Илияна Йотова заяви, че сигурността на Ива Михайлова в България не е застрашена и предстои преглед в „Пирогов“.

Българските власти трябва да изяснят обстоятелствата около завръщането ѝ от Северна Македония.

Йотова обяви предстоящи консултации за сигурността на корабоплаването в Черно море.

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Президентът Илияна Йотова заяви пред журналисти, че няма информация как точно е напуснала Северна Македония и се е прибрала Ива Михайлова у дома, но по думите й на българска почва няма как да бъде застрашена сигурността й. Това предаде DarikNews.bg .

"От моя страна не са търсили съдействие, нямам информация как се е прибрала. Аз разбрах, че тя е тук в България, след като излязох от една от телевизиите. Предстои преглед в Пирогов, ще чакаме да видим какво е заключението на българските специалисти, но повече информация не мога да ви дам. При първа възможност ще се срещна с нея. Дори да я оставят в болница, ще направя всичко възможно да се видя с нея", каза държавният глава.

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Попитана каква реакция очаква от властите в Скопие, Йотова отговори, че все още има въпроси, които трябва да бъдат изяснени.

„Предстои да видим. Има още много неизяснени обстоятелства. Мисля, че първо компетентните органи в България трябва отговорят на въпросите“, посочи държавният глава.

По отношение на сигурността в Черно море президентът съобщи, че предстоят консултации за гарантиране на свободното и безопасно корабоплаване в региона.

„Предстои да бъдат изяснени начинът, по който ще се проведат тези консултации, и мерките, които ще бъдат предприети занапред. На 15 и 16 октомври предстои среща на върха в Брюксел и, както виждате, темата за Черно море и неговата безопасност ще бъде една от основните. Направихме своите предложения към партньорите ни в Европейския съюз, НАТО и ООН, защото най-важната ни задача в момента е безопасността в Черно море“, заяви Йотова.