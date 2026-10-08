Ива Михайлова: Муцунски нагло излъга България

"Здравейте! Днес външният министър на Северна Македония Тимчо Муцунски по време на посещението си в София излъга българското общество и медиите, че имам пълната възможност да се лекувам в Северна Македония вследствие на катастрофата от преди една година, в която аз съм жертва и съм блъсната в моята лента, а към момента и обвинена без причина и без нито едно доказателство".

Това заяви във Фейсбук българката Ива Михайлова, която е съдена в Северна Македония заради участието си в катастрофа.

Ива Михайлова пред съда в Кочани: Надявам се на справедлив процес и лечение в България

"Изявлението на Муцунски намирам за нагло, освен че е лъжа, аз съм предоставила на съда в Северна Македония. десетки медицински документации и експертизи, включително и консилиарно мнение от пет лекари, които са невролози и неврохирурзи в Скопие, в държавната болница, за това, че аз имам спешна нужда от интервенция и последващо лечение, рехабилитация, която няма техническата и медицинската възможност да бъде извършена в Република Северна Македония, докато самият той днес говореше от името на лекарите, че получавам нужното лечение тук, което не е така", подчерта Михайлова.

"Самите те на мен лично ми казват всеки един път, когато отида при тях на преглед, че няма как то да бъде извършено тук, а само в България, Израел и Турция. Също е споменато във всеки един документ, в който аз съм предоставила в съда. А отделно специалистите в Скопие ми препоръчаха рехабилитация, която е в съседния град Щип, а прокуратурата даже не ми позволява да напусна Кочани срещу гаранция от над 80 000 евро", оплака се Михайлова.

Муцунски: Ива Михайлова получава адекватно лечение

"Така че наистина не разбирам, г-н Муцунски, за какво пълноценно лечение говореше днес? А сега искам лично да ви попитам, строителните работници от другата кола, която предизвика катастрофата, пътувайки към град Берово, идваха да строят вашата вила или на ваш близък? Отделно кой е човекът, който пристигна на местопроизшествието няколко минути след катастрофата и не пусна да си тръгнат свидетелите, докато не изтрият всичките си снимки, които са направили от катастрофата и показват моята невинност. След което той остана сам с полицията и техниците и направиха скицата по негово желание", допълни Ива Михайлова.