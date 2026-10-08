България

Скопие даде съгласие български лекари да прегледат Ива Михайлова

Предстои да бъдат определени специалистите и да бъде организиран съвместен медицински преглед

8 октомври 2026, 10:33
Ива Михайлова
Ива Михайлова   
Източник: скрийншот/NOVA
  • Северна Македония разреши български лекари да прегледат Ива Михайлова.
  • Михайлова има българско и македонско гражданство; в Северна Македония е подсъдима за катастрофа с починал човек и не получава разрешение да пътува до България.
  • България настоява за незабавен преглед и лечение.

България с остра реакция към Северна Македония за Ива Михайлова

Български лекари ще бъдат допуснати да прегледат Ива Михайлова, която от месеци се опитва да стигне до страната ни за лечение, но не получава разрешение от македонските власти. Случаят се следи от родните депутати като голяма част от тях дори присъстваха на заседание по делото срещу жената, която има българско и македонско гражданство. В Северна Македония Михайлова е подсъдима за участие в автомобилна катастрофа, при която има починал. 

„След месеци на тревога най-после има положителна стъпка от страна на властите в Северна Македония. Приветстваме съгласието за участие на български лекари и очакваме то бързо да се превърне в реален преглед и необходимото лечение. Тази възможност трябва да бъде използвана незабавно. Нека Ива получи пълноценна защита и справедлив процес", заяви Иван Голомеев в декларацията от "Прогресивна България", изчетена в началото на днешния парламентарен ден.

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Малко по-късно стана ясно, че министърът на външните работи Велислава Петрова ще постави въпроса за Ива Михайлова на днешната си среща с колегата си от Република Северна Македония Тимчо Муцунски. Делегация от Скопие е в София днес, за да обсъдят осъществяването на паневропейския транспортен коридор 8. Муцунски настоя за среща с външната ни министърка, което тя реши да уважи.

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„На 5 октомври последва конкретна положителна стъпка.- с официална нота Северна Македония даде съгласие български медицински специалисти да участват в оценката на здравословното състояние на Ива. Това е потвърдено по информацията на нашето посолство от 6 октомври. Предстои да бъдат определени българските специалисти и да се организира съвместния преглед", изтъкна Голомеев, цитиран от "24 часа".

Той призова всички парламентарни сили да подкрепят общите действия в няколко направления. "Първо, незабавно да бъде организирано посещението на български медицински специалисти в координация с външно и здравно министерство. След оценката да се осигури необходимото лечение без ново забавяне. Ако то изисква пътуване в чужбина, България да настоява за съразмерно изменение на ограниченията при гаранции за участието на Ива в процеса. Второ, да се продължи работата с ЕК и ЕП чрез общо обръщение с актуалните факти, настоя депутатът. 

Източник: "24 часа"    
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