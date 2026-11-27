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С едем водещи български спортни федерации изразиха сериозна загриженост за бъдещето на българския спорт във връзка с предстоящите промени в Закона за хазарта. Общата позиция е подписана от Българския футболен съюз (БФС), Българската федерация по волейбол (БФВ), Българската федерация по баскетбол (БФБ), Българската федерация по лека атлетика (БФЛА), Българската федерация по плувни спортове (БФПС), Българската федерация по тенис (БФТ) и Българската федерация по бокс (БФБ).

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Организациите подчертават, че категорично подкрепят мерките за защита на обществото и децата от хазартна зависимост, включително забраната за присъствие на хазартни марки върху екипировка, съоръжения и материали за малолетни и непълнолетни, както и забраната на външната реклама извън спортните обекти. Те настояват спонсорските партньорства в спорта да бъдат единствено с лицензирани оператори и да съдържат необходимите предупреждения за риска от зависимост.

„Но защитата на обществото не трябва да бъде за сметка на децата, които спортуват. Приходите от спортно спонсорство не са просто рекламни бюджети. Те осигуряват провеждането на първенства, функционирането на клубове, възнагражденията на треньори, развитието на детско-юношески школи и поддръжката на спортни бази“, заявяват седемте спортни федерации в общата си позиция.

Приеха на първо четене пълната забрана на рекламата на хазарт

Според подписалите декларацията най-тежки биха били последствията за малките клубове и за населените места, в които възможностите за алтернативно финансиране са силно ограничени, тъй като зад всяка закрита школа стоят деца, които губят възможността да спортуват.

Проблемът с комуникацията на спонсорството и липсата на алтернативен пазар

Федерациите обръщат внимание, че законопроектът в сегашния си вид допуска марката единствено върху екипировка и съоръжения и забранява всяка друга форма на комуникация.

„Спонсорът не плаща за лого върху екип, а за правото да покаже, че стои зад първенството, клуба или отбора. Така спонсорството губи смисъла си за този, който го плаща, и договорите ще бъдат намалени или прекратени. Затова призоваваме народните представители да преразгледат тази част от текста“, посочват от спортните централи.

В позицията се отбелязва още, че към момента няма друг бранш, който да е готов да подкрепя българския спорт в такъв мащаб, а в обозримо бъдеще рекламните бюджети от други икономически сектори на малкия потребителски пазар у нас не могат да заместят приходите, които спортът би загубил.

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Искане за целеви фонд и диалог преди второто четене

Спортните организации настояват, че ако държавата реши да запази това ограничение, тя трябва да поеме отговорността за осигуряването на алтернатива чрез законово гарантиран механизъм за целево финансиране на спорта от приходите от хазартни такси, с приоритет за клубовете и детско-юношеския спорт.

„Призоваваме народните представители да вземат предвид позицията ни при второто четене на законопроекта. Готови сме да участваме в работата на парламентарната комисия и да съдействаме за намирането на устойчиво и отговорно решение“, заявяват федерациите в заключение.