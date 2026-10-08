Муцунски: Ива Михайлова получава адекватно лечение

З дравната система на Северна Македония предоставя адекватно и съвременна медицинска помощ на граждани с двойно гражданство - като Ива Михайлова.

Това заяви външният министър на РСМ Тимчо Муцунски по време след Международната министерска среща по Коридор 8 в София.

По думите ролята на изпълнителната власт не трябва да навлиза в правомощията на законодателната, предаде "Фокус".

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"Трябва да се разграничат два аспекта – съдебното производство и здравословното състояние на Михайлова", каза Муцунски и допълни, че Северна Македония, като кандидат за държава-членка в ЕС, трябва да се стреми към върховенство на закона.

Външният министър на Северна Македония подчерта, че въпросът е бил поставян от представители българското правителство на други двустранни срещи. В обсъждането участвали и медицински специалисти, които да преценят дали Ива Михайлова получава адекватно лечение.

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"Ние нямаме никакъв проблем да покажем на медицинските представители от България, че Ива Михайлова получава адекватна грижа“, добави Тимчо Муцунски.

Припомняме, че по-рано днес депутатът от "Прогресивна България" Иван Големанов съобщи в декларация от парламентарната трибуна, че български медици ще бъдат допуснати да прегледат 23-годишната Ива Михайлова, пострадала преди година в тежка катастрофа, при която е загинал човек и тя е обвиняема.